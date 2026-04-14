福岡・モンテッソーリ教育の「ハピネス保育園グループ」、“全園専任園長制”へ移行。教育の質向上と、現場主導の迅速な意思決定の実現へ

三和ホールディングス株式会社

三和ホールディングス株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：石井清悟）のグループ企業として総合通販サービス業を担うアイリンクス株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：石井 清悟）は、運営する企業主導型保育園・認可外保育園「ハピネス保育園グループ」で、2026年4月1日より、各園に専任の園長を配置する新たな組織体制が始動いたしましたことをお知らせします。

これまで全園の園長を務めた平野理都子が「統括ディレクター」に就任し、各園に専任園長を配属することで、意思決定の迅速化とモンテッソーリ教育環境のさらなる質向上を実現します。現場の機微を深く理解する専任園長が、子ども一人ひとりの発達や保護者の悩みにこれまで以上に丁寧に伴走し、「自分でできた！」を育む質の高い教育環境を追求してまいります。

▼「ハピネス保育園」公式ホームページ：https://happiness-hoikuen.jp/

■ 背景・目的

近年、家庭環境や働き方の多様化に加え、子育てへの不安や孤立感の増加、価値観の多様化、さらにはSNSの普及による情報過多などを背景に、保育現場においては、子ども一人ひとりの個性や発達に応じたきめ細やかな関わりや、保護者に寄り添った柔軟な対応がこれまで以上に求められています。

こうした社会的背景を踏まえ、ハピネス保育園グループでは、現場で子どもや保護者と日々向き合っている職員の視点をより重視した組織体制へと見直しを行いました。

■統括ディレクター×専任園長：二階層管理の新体制へ

開園より園長を務めてまいりました平野理都子は、「ハピネス保育園グループ統括ディレクター」に就任し、グループ全体の運営および教育の質向上に専念いたします。

また今回の体制変更においては、保護者や子どもたちの姿を現場で最も深く理解している職員を、各園の専任園長として配置いたしました。

これにより、各園における意思決定の迅速化と、より個別性に寄り添った保育の実現を目指します。

■新年度会議レポート：約50名の職員が理念を共有

新体制のスタートにあたり、ハピネス保育園グループ4園の職員が参加する新年度会議を実施いたしました。

当日は、代表取締役社長、常務取締役、統括ディレクターより、会社の方針や理念についての共有が行われ、アイリンクス株式会社おやこみらい事業部としての方向性を改めて確認しました。

職員一人ひとりが理念を軸に行動し、同じ方向を見据えて保育に向き合うためのスタートの場となっています。

■ハピネス保育園が守り抜く「モンテッソーリ教育」の質



ハピネス保育園グループでは、「子どもは自ら成長する力を持つ」というモンテッソーリ教育の考えのもと、日々の環境を整え、丁寧な保育を実践しています。

活動は子ども自身が選び、繰り返し取り組む「自由選択活動」を軸とし、小さな「じぶんでできた！」の積み重ねを大切にしながら、自尊心や主体性を育みます。異年齢での関わりや日常生活の経験を通して、思いやりや社会性も自然と育まれていきます。

また、保育者は研修を通じて専門性を高め、子どもの成長を支える存在として関わることを徹底。発達に応じた環境づくりを日々見直しています。

小規模だからこそ実現できる、きめ細やかな観察と関わり。その積み重ねが、モンテッソーリ教育の質を支えています。

■統括ディレクター コメント

桜の花がほころぶ頃、園もまた新しい仲間や体制を迎え、新年度が始まりました。このたび、4月1日付で園の体制を変更いたしました。

開園より園長を務めてまいりました平野理都子は、「ハピネス保育園グループ統括ディレクター」として、ハピネスグループ全体の運営や教育の質を支える役目に専念し、これまで副園長として現場を共にしてきた各スタッフが、それぞれの園の園長に就任いたします。

各園に専任の園長が就くことで、日々の保育や保護者の皆さまからのご相談に、これまで以上に迅速かつ丁寧に対応できる体制となります。より身近に相談できる園長がいることが、皆さまに安心をお届けできるものと考えております。

なお、保育の方針や内容に変更はございません。これまで大切にしてきた理念を継承しながら、子どもたち一人ひとりの成長を丁寧に支えてまいります。

また、4園のつながりを活かした「グループ園」としての力を大切にしつつ、それぞれの園の特色や強みをさらに伸ばしてまいります。

保護者の皆さまに「ハピネスに通わせてよかった」と感じていただけるよう、職員一同取り組んでまいります。今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

アイリンクス株式会社

おやこみらい事業部 責任者

ハピネス保育園グループ 統括ディレクター

平野理都子

■ハピネス保育園グループ・概要

2019年4月 ハピネス保育園 平尾ビレッジ 開園

2019年4月 ハピネス保育園 志免ビレッジ 開園

2024年4月 ハピネスこどものいえ 開園

2024年9月 天神の星保育園 グループ参画

2025年4月 ハピネス保育園 大濠ビレッジに名称変更（旧：天神の星保育園）

ハピネス保育園グループは、『「自分でできたっ！」のお手伝い』を理念に掲げたモンテッソーリ保育園です。

■アイリンクス株式会社・会社概要

ハピネス保育園平尾ビレッジ(０～２歳 )福岡県福岡市中央区平尾２-４-８ ２Ｆ TEL：092-534-8419ハピネス保育園志免ビレッジ(０～２歳 ) 福岡県粕屋郡志免町南里３-１２-１ ２Ｆ TEL：092-931-8419ハピネス保育園大濠ビレッジ(０～２歳 ) 福岡県福岡市中央区大手門１丁目３－１７ TEL：092-707-2859ハピネスこどものいえ(３～６歳 ) 福岡県福岡市中央区平尾浄水町7-7エイトバレー浄水 202 TEL： 080-8420-8081

所在地： 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目６－９

サイトURL：https://www.i-linksnet.com/

Tel.092-481-8940（代表）Fax.092-481-8905



















