いなばペットフード　わんちゃんのおやつ「ちゅ～るテリーヌ」に18本入り、36本入りがラインナップ！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃん用おやつ「ちゅ～るテリーヌ」シリーズより、18本入り、36本入りの大容量パックを新発売いたしました。

18本入りは2種類、36本入りは4種類のフレーバーを楽しめる、大満足のバラエティパックです。毎日のおやつタイムや、多頭飼いのご家庭にも便利にお使いいただけます。

とりささみバラエティ 18本入りビーフバラエティ18本入りとりささみバラエティ 36本入りお肉・チーズバラエティ36本入り■商品特徴- 18本入りは「とりささみバラエティ」「ビーフバラエティ」の2種類。- 36本入りは「とりささみバラエティ」「お肉・チーズバラエティ」の2種類。- わんちゃんが大好きな素材をベースに仕上げた、風味豊かな味わい。- ほろっと崩れる自然な固さで、こぼれにくく食べやすい。

「ちゅ～るテリーヌ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/churu_terrine/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)