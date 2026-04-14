いなばペットフード わんちゃんのおやつ「ちゅ～るテリーヌ」に18本入り、36本入りがラインナップ！
いなば食品株式会社
とりささみバラエティ 18本入り
ビーフバラエティ18本入り
とりささみバラエティ 36本入り
お肉・チーズバラエティ36本入り
■商品特徴
- 18本入りは「とりささみバラエティ」「ビーフバラエティ」の2種類。
- 36本入りは「とりささみバラエティ」「お肉・チーズバラエティ」の2種類。
- わんちゃんが大好きな素材をベースに仕上げた、風味豊かな味わい。
- ほろっと崩れる自然な固さで、こぼれにくく食べやすい。
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃん用おやつ「ちゅ～るテリーヌ」シリーズより、18本入り、36本入りの大容量パックを新発売いたしました。
18本入りは2種類、36本入りは4種類のフレーバーを楽しめる、大満足のバラエティパックです。毎日のおやつタイムや、多頭飼いのご家庭にも便利にお使いいただけます。
とりささみバラエティ 18本入り
ビーフバラエティ18本入り
とりささみバラエティ 36本入り
お肉・チーズバラエティ36本入り
■商品特徴
- 18本入りは「とりささみバラエティ」「ビーフバラエティ」の2種類。
- 36本入りは「とりささみバラエティ」「お肉・チーズバラエティ」の2種類。
- わんちゃんが大好きな素材をベースに仕上げた、風味豊かな味わい。
- ほろっと崩れる自然な固さで、こぼれにくく食べやすい。
「ちゅ～るテリーヌ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/churu_terrine/)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)