いなばペットフード　わんちゃんのおやつ「ちゅ～るテリーヌ」に18本入り、36本入りがラインナップ！

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いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比　会長：稲葉優子）は、わんちゃん用おやつ「ちゅ～るテリーヌ」シリーズより、18本入り、36本入りの大容量パックを新発売いたしました。



18本入りは2種類、36本入りは4種類のフレーバーを楽しめる、大満足のバラエティパックです。毎日のおやつタイムや、多頭飼いのご家庭にも便利にお使いいただけます。



とりささみバラエティ 18本入り

ビーフバラエティ18本入り


とりささみバラエティ 36本入り

お肉・チーズバラエティ36本入り

■商品特徴
- 18本入りは「とりささみバラエティ」「ビーフバラエティ」の2種類。
- 36本入りは「とりささみバラエティ」「お肉・チーズバラエティ」の2種類。
- わんちゃんが大好きな素材をベースに仕上げた、風味豊かな味わい。
- ほろっと崩れる自然な固さで、こぼれにくく食べやすい。


「ちゅ～るテリーヌ」の商品情報　いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/churu_terrine/)


いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)