【SHIRO】LIMITED FRAGRANCE PEONY

株式会社シロお客様の“もう一度”というお声から、愛される「ピオニー」の香りが再登場。

2016年に初登場して以降、長年にわたり多くのお客様から愛されてきた「ピオニー」。大輪の花を咲かせる芍薬をイメージした、透明感あふれるフレッシュフローラルの香りが、2年ぶりに新アイテムを携えて数量限定で登場します。

再度この香りを発売しようと思ったきっかけは、お客様からの「もう一度ピオニーを楽しみたい」というお声でした。想像以上にたくさんの声をいただいたことで、私たちもこの香りがどれほど愛されているかを改めて実感することができました。そして、「どんなアイテムがあれば、ファンの皆様が喜んでくれるだろう？」と考え、紫外線などが強くなる時期だからこそ使いたい、肌をケアしながら香りも楽しめる、スキンケア発想のアイテムをお届けしたいと思ったのです。

そんな想いから、今年初登場となる『ピオニー ボディローション』が生まれました。

肌をやわらかく整えるトマト種子油*2と、透明感*3のある肌へと導くゆず*4に加え、なめらかな肌に仕上げるオリーブ*5を贅沢に配合。さっとなじませるだけで、紫外線などによるダメージで乾燥しがちな肌をケアし、たっぷりの潤いを与えてくれます。

気温が高まるこれからの季節にぴったりの、みずみずしいテクスチャーにもこだわりました。使うたび、華やかなフローラルの香りに包まれながら、肌が喜ぶ感覚をお楽しみいただけます。

さらに、「ピオニー」の香りを全身にまとえる「オードパルファン」と、浴室を花畑のような香りで満たす「バスソルト」もラインナップ。毎日の中のさまざまなシーンで、お気に入りの香りに包まれるしあわせをお届けしたくて、3つのアイテムをご用意しました。

アップルやカシスなどのフレッシュな果実に、凛と咲く花々が重なり合い、まとうたびに心ときめく今だけの香りを、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

SCHEDULE

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32936/table/336_1_01fe7fad85ad9712f77634fa85811b19.jpg?v=202604141051 ]

PRODUCT LINEUP

ピオニー オードパルファン 40mL / 4,510 円（税込）

みずみずしいアップルやカシスなどのフルーツと、しなやかに咲く花々が織りなすフレッシュフローラルを楽しめるオードパルファン。つけるたび、蕾が一斉に咲きほころぶ瞬間のような、華やかで透明感あふれる香りに包まれます。今年は香りをよりお楽しみいただけるよう、水の配合量を見直し、アルコール*1特有のツンとした立ち上がりを軽減しました。これにより、ひと吹きした瞬間から「ピオニー」の香りを存分にお楽しみいただけます。

［HOW TO］肌から15cmほど離し、適量をスプレーしてください。

［香りの持続時間］約5～6時間

ピオニー ボディローション 80g / 4,180 円（税込）

「ピオニー」の香りを楽しみながら、同時に肌の保湿ケアも叶うボディローション。トマト種子油*2、とゆず*4、オリーブ*5を配合したみずみずしいテクスチャーですっと肌になじみ、紫外線などによるダメージにアプローチして、ふっくらと潤いに満ちた肌へと導きます。アルコール*1フリーなことに加え、乳化剤を使用せず、自然素材のちからだけで油分と水分が混ざり合っているので、肌が素材本来のやさしさを感じられるのも特長。持ち運びしやすいサイズなので、外出先での潤い補給にもぴったりです。また、オードパルファンよりもやわらかい香り立ちなので、シーンを問わずにお使いいただけます。

［HOW TO］適量を全身になじませて使用してください。

POINT

・ボディケアの延長でお使いいただけるので、香水に不慣れな方にもおすすめです。

・1日8プッシュのご使用で、約1か月半お使いいただけます。

ピオニー バスソルト 400g / 4,620 円（税込）

華やかな香りでバスルームを満たし、心ほどけるリラックスタイムへと誘うバスソルト。南オーストラリア産の天日塩*6が肌に潤いを与えながら、穏やかなバスタイムを演出してくれます。入浴中はもちろん、お風呂から上がったあとも肌から「ピオニー」の香りが漂い、眠りにつくまで癒やしの時間*7をお楽しみいただけます。

［HOW TO］浴槽のお湯（約200L）に50g（キャップ1/4 程度）を入れ、よくかきまぜてからご入浴ください。塩粒は完全に溶けるまで10分ほどかかります。

POINT

・じっくりと身体を温めたいときは、半身浴でのご使用がおすすめです。

*1 エタノール/溶剤 *2 トマト種子油/保湿成分 *3 潤いによる *4 ユズ果皮エキス/保湿成分 *5 オリーブ枝エキス、オリーブ葉エキス/保湿成分 *6 海塩/保湿成分 *7 香りによる

FRAGRANCE NOTES & CHART

「ピオニー」は「ホワイトリリー」よりもフレッシュで、「ホワイトティー」よりもフローラルな、甘さと爽やかさの調和がとれた香りです。まとうたび花畑がまぶたに浮かぶような、心まで華やぐ香りをお楽しみください。

SHIROについて

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。厳しい自然が育んだ素材を国内外から見つけ出し、そのちからを最大限に引き出すスキンケア、メイクアップ、フレグランスアイテムを提案。日本全国に直営店舗を展開するほか、ロンドンや台湾、韓国に実店舗を構え、米国では自社EC、中国では越境ECでの販売を行う。製品に使う素材同様、厳選した食材を届ける食のセレクト[SHIRO LIFE]、素材のおいしさを料理で伝えるカフェ[SHIRO CAFE]、SHIRO が提案する美しさを最大限体感できるサロン[SHIRO BEAUTY]などの業態も展開。

2021年6月から、SHIROの創業地である北海道砂川市にて、工場の移転新設と市全体の活性化を目指すまちづくり「みんなのすながわプロジェクト」を推進。2023年4月に新工場と付帯施設を含む「みんなの工場」をオープン。

2024年4月、従来の方法とは異なる、森林環境に配慮した“森の都合に合わせた設計建築”を進め、一棟貸しの宿泊施設「MAISON SHIRO（メゾンシロ）」を北海道長沼町にオープン。ブランド誕生から15周年を迎えた2024年には、ものづくりとお店づくりの2つにおいて、すべての資源の価値を見つめ直す「SHIRO 15年目の宣言」を表明し、地球の未来のために廃棄物ゼロを目指すことに取り組む。また、「SHIRO リユースプロジェクト」が始動。社会の新しい標準を創出するため、使用済みガラス容器と衣類を回収する。

2025年4月、韓国・聖水でフィールドワークを行い、歴史的背景をリスペクトしながら、既存の資源に少しのクリエイティブを加えたお店づくりを実現。

2025年11月21日、北海道砂川市「みんなの工場」の敷地内にイノベーティブレストラン「MORISHIRO」をオープン。北海道の森にある貴重な食材を余すことなく料理するレストラン。11月7日からTableCheckにて予約をスタートしている。

会社概要

企業名： 株式会社シロ

所在地： 〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-7 青山パラシオタワー 8F

設立： 1989年10月23日

代表取締役： 福永 敬弘 （ふくなが たかひろ）

事業内容： 自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、店舗運営（「SHIRO / 化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE / 食物販」「SHIRO CAFE / 飲食」「SHIRO BEAUTY / サロン」）、SHIRO オフィシャルサイト / オンラインストアの運営、通販事業運営、直営ホテルの運営（「MAISON SHIRO」「砂川パークホテル」）、レストランの運営（「MORISHIRO」）、北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理（「biotope」）

公式オンラインストア：https://shiro-shiro.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/shiro_japan?igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==