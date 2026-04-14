株式会社エンファクトリー

株式会社エンファクトリー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO加藤健太）は、2026年4月28日（火）12:00-13:30にて、『リクルート／楽天で新規事業開発を成功させたプロから学ぶ、新規事業がうまくいく“組織設計で意識しておくべき6つのこと”とは？』セミナーを開催します。（詳細はこちら：https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry(https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)）

「新規事業を立ち上げたものの、なかなか成果につながらない」

「市場調査やアライアンスなど、外部リソースの活かし方が定まらない」

「どこまでを自社でやり、どこから外部を巻き込むべきか、線引きが曖昧なまま進んでいる」

新規事業の成否を分けるのは、アイデアの良し悪しだけではありません。 事業を前に進める「人と組織の設計」こそが、成長の鍵を握っています。

新規事業開発において、限られたリソースの中でスピード感を持って成果を出すには、市場調査、技術連携、アライアンスといった領域で外部の専門性を適切に巻き込み、自社の力だけで完結しようとしないことが重要です。

しかし多くの企業では、既存事業のマネジメント手法をそのまま新規事業に適用し、「何を自社でやり、何を外部に委ねるか」の線引きが曖昧なまま進行しているケースが少なくありません。その結果、チーム編成や人材の抜擢が事業フェーズと噛み合わず、メンバーのポテンシャルが発揮されないまま事業が停滞し、最終的には「人の問題」として片付けられてしまうことも珍しくありません。

本セミナーでは、リクルート・楽天グループ・スタートアップベンチャーの立ち上げ期を経て、現在は新規事業開発の伴走支援を行う今里慎作氏（株式会社しんさくラボ 代表取締役）をゲストにお迎えし、豊富な実践経験をもとに、

・新規事業の組織設計で押さえるべき6つの視点

・事業フェーズに応じた人材の見極め・抜擢の考え方

・「社内で担うべきこと」と「外部を活用すべきこと」の線引き

について、実践的に解説いただきます。

あわせて、新規事業を加速させるうえで欠かせない「外部の力の活かし方」について、リサーチやTX（テクノロジートランスフォーメーション）、プロ人材活用といった各領域の専門家が具体的な方法論をお伝えします。

新規事業を「属人的な挑戦」から「再現性ある組織の取り組み」へと転換するためのヒントを、ぜひ本セミナーで掴んでください。

お申込みはこちら：

https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry (https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)

【開催概要】

・日時：4月28日（火）12:00-13:30

・参加費：無料

・場所：Zoomウェビナー（お申込みいただいた方にURLをお送りいたします）

※3日間限定の見逃し配信も実施いたします。日程が合わない方もお気軽にお申し込みください。

【特別講演 12:00～12:40 】

今里 慎作氏

株式会社しんさくラボ 代表取締役

1963年福岡県生まれ。1989年にリクルートに入社し、ITソリューション営業、メディア・プロダクト開発、新規事業立上げ、CRMセンター構築、新卒採用プロジェクトなど多岐にわたる業務を歴任。電通とリクルートのジョイントベンチャーの立上げなどを経験。2009年には楽天グループへ移籍し、経営企画室、EC事業、広告事業、メディア事業、新規サービス開発カンパニーなどでマネジメントを務める。2016年からはスタートアップの世界に身を転じ、Kaizen Platformおよびエフ・コード（ともにIPO）のVPとして経営に参画。事業運営、組織づくり、マーケティング、採用などを統括した 。2021年に独立起業し株式会社しんさくラボを設立 。多くの成功と失敗を自ら経験する中で辿り着いた、一方的なコンサルテーションではない「伴走支援」というスタイルを確立。経営者が意思決定を行うための「材料」を可視化し、成果までのプロセスを構造化することで、現場のチームが迷いなく動ける「仕組み」を作ることを手法とする。単に「答え」を出すのではなく、質の高い「問い」を投げかけ続けることで、顧客チームが自走できるまでを徹底サポート。現在は上場企業からスタートアップまで、業界を問わず新規事業開発や既存事業のリ・モデリングを「事業開発の伴走者」として支援している。

【セッション１. 12:40～13:00 】

新規事業の顧客理解｜失敗しないためのリサーチの「考え方」と「進め方」

里村 雅幸

株式会社アスマーク

リサーチャー

弘前大学大学院人文社会科学研究科社会心理学専攻修士。 大手チェーンストアで売場を5年経験後、2011年中途入社。アンケート画面作成・データチェック・集計を担当後、現在は定量調査の企画・設計から分析・報告書作成までを主に担当。 生のデータを扱ってきた経験から、調査の品質に関心を持ち、自社の実験調査企画や、他社との共同調査に関わる。 また、JMRAにおける公的統計基盤整備委員会の委員も担い、社内外のデータ活用にも積極的に研究を進めている。

【セッション２. 13:00～13:20 】

新規事業の勝率を高める「仮説検証」の極意

～TX（テクノロジートランスフォーメーション）で加速させる最速のPDCAサイクル構築術～

加福 秀亙

リンカーズ株式会社

代表取締役社長

2017年 7月 リンカーズ株式会社 代表取締役社長（現任）

2013年 4月 Disty株式会社（現リンカーズ株式会社）

2003年 4月 株式会社 野村総合研究所 コンサルティング事業本部製造業、エネルギー産業を中心に市場/技術調査、事業戦略立案、技術戦略立案、海外展開支援などのコンサルティングに従事。

2003年 3月 東京大学大学院 新領域創成科学研究科修了

2001年 3月 東北大学工学部 機械航空工学科卒業

【セッション３. 13:20～13:30 】

慶野 忠志

株式会社エンファクトリープロクルユニット長

2014年株式会社エンファクトリーに入社。プロフェッショナルの派遣サービス「プロクル」、2016年、専門家による記事制作サービス「専門家@メディア」、2018年、LINE社との協業で「LINEトークCARE」など新規事業の創出・運用を行う。3万人を超えるプロとともに延べ500社を超える企業の新規事業支援、営業、マーケティングなどの課題に対し最適な専門家の提案、伴走支援を実施。

お申込みはこちら：

https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry (https://ldu.enfactory.co.jp/20260428?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)

■注意事項

お申込みいただいた個人情報は、株式会社アスマーク、リンカーズ株式会社及び株式会社エンファクトリーの個人情報取り扱い規定に従い、取り扱いをいたします。

詳しくは下記をご覧ください。

https://www.asmarq.co.jp/company/privacy/

https://corp.linkers.net/privacy-policy/

https://enfactory.co.jp/privacy

■ エンファクトリーに対するお問合せ先

株式会社エンファクトリー

担当：慶野

TEL:03-6869-6816、050-5604-0328

FAX:03-6673-4843

E-mail：sales@tle.enfactory.co.jp

● プロクル：https://prokul.jp/

どんな事業も、その中身を作るのは「人」です。もし数々の事業やサービスを立ち上げ、成功に導いてきた一線で活躍する「現役・事業のプロ」が、自社の事業に携わってくれたら―。

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プロクルは課題を抱える企業と、課題解決ができるプロを行う外部プロ人材活用に精通した 運営会社（株式会社エンファクトリー）が行うサービスです。