Meta Heroes、EdTech領域の教育実績を拡大　メタバース・AI・ゲーム制作を通じ次世代デジタル人材育成を推進

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、教育領域における実践的な取り組みをさらに強化し、EdTechのリーディングカンパニーとしてのブランド確立を推進してまいります。当社はこれまで、メタバース（XR）、AI、ゲームクリエイティブを活用した教育プログラムを通じて、中学校、専門学校、大学、外国人留学生、小学生から高校生まで幅広い学習者に向けた次世代型教育を実践してきました。

■ 教育現場で求められる「実社会につながる創造体験」

生成AIやXR技術の急速な普及、教育DXの加速、探究学習やSTEAM教育への関心の高まりを背景に、現在の教育現場では「先端技術をどう学びに接続するか」「実社会につながる創造体験をどう提供するか」が重要なテーマとなっています。

■ Meta Heroesの想いと実践的教育アプローチ

当社は「Society 5.0 × SDGs × HERO」を掲げる企業として、単なる知識の提供にとどまらず、学習者が自ら手を動かし、創り、社会課題と向き合う教育機会の創出に取り組んでいます。 当社の教育プログラムは、AIやXRを単なる「最新技術」として紹介するのではなく、防災教育、地域課題の解決、国際的なコミュニケーション、クリエイター育成といった具体的なテーマと結びつけて提供している点に特長があります。これにより、受講者は先端技術を身近な社会課題や自身の将来のキャリアと直接的に接続しながら学ぶことができます。

■ これまでの教育実績：学ぶ・つくる・伝える・社会で活かす

これまでに当社は、年齢や背景を問わず、誰もが先端技術に触れ挑戦できる環境づくりを推進してまいりました。

｜メタバースやAIを活用した実践型授業

当社は、神戸市立岩岡中学校での「メタバース×AIリテラシー」の授業をはじめ、メタバースやAIを活用した実践型学習の機会を提供しています。防災という生活に直結するテーマと先端技術を掛け合わせることで、学習者が技術の社会実装を体感できる構成を重視しています。

｜UEFN教育やゲーム制作体験を通じたクリエイター育成

東京デザインテクノロジーセンター専門学校（TECH.C.）でのUEFN教育や、美山でのゲームクリエイター制作体験など、当社はエンターテインメントと教育を接続する学びも展開しています。学習者が制作工程に触れ、自ら企画し、形にする過程を通じて、創造力と実装力を高めることを目指しています。

｜DX教育施設「Hero Egg」を起点とした実践知の還元

兵庫大学などの外国人留学生を対象としたメタバース活用の防災教育、小学生から高校生を対象としたクリエイター体験プログラムなど、当社の取り組みは多様な学習者に広がっています。年齢や背景を問わず、誰もが先端技術に触れ、学び、挑戦できる環境づくりを推進しています。

■ 今後の展望

当社は今後、教育機関との連携授業、自治体との協働、Hero Eggを起点とした体験型プログラムの拡充を通じて、EdTech領域における発信と実装をさらに強化します。学校向けの授業設計、ワークショップ企画、探究学習プログラム、教育DX導入支援などについて、広く連携・相談を受け付けてまいります。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]