東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕、以下「当社」）は、株式会社Gaudiy Group（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：石川裕也、以下「Gaudiy Group」）の第三者割当増資の引受けによる株式取得を行いましたので、お知らせいたします。

１.目的

当社は、世界の子どもたちと人々に「夢」と「希望」を与える”創発企業”となることを目指すという経営理念の下、昨年10月に策定した「中期経営計画 VISION2030」にてアニメ業界のリーディングカンパニーとして、「世界中の人々を魅了するアニメーションのトップランナーとして進化し続ける」をありたい姿として掲げました。

「ファン国家」の創造を目指すスタートアップ企業であるGaudiy Groupへの本出資を通じ、マーケティング力の強化およびファンエンゲージメントの向上に取り組み、よりグローバルな顧客接点の拡充とIP価値の最大化を図り、当中期経営計画の推進を一層加速してまいります。



２. 本第三者割当増資の引受けの概要

本第三者割当増資の引受けの概要は以下の通りです。

詳細は、Gaudiy Groupより発表されたニュースリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000181424.html



【東映アニメーション 会社概要】

会社名：東映アニメーション株式会社

代表者：代表取締役社長 高木勝裕

本 社：東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト5階

創立年：1956年7月

URL：https://corp.toei-anim.co.jp/

事業内容：国内外におけるアニメーションの製作・販売事業、版権事業ならびに関連事業

【Gaudiy Group 会社概要】

会社名：株式会社Gaudiy Group（ガウディ グループ）

代表者：代表取締役CEO 石川裕也

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目1－12

設立年：2026年2月6日

URL：https://gaudiy.com/

事業内容：エンタテインメント、テクノロジー、金融が融合したコミュニティ・ID基盤の構築および次世代社会インフラの開発