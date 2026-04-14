株式会社Gaudiy Groupの第三者割当増資の引受けに関するお知らせ
東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕、以下「当社」）は、株式会社Gaudiy Group（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：石川裕也、以下「Gaudiy Group」）の第三者割当増資の引受けによる株式取得を行いましたので、お知らせいたします。
１.目的
当社は、世界の子どもたちと人々に「夢」と「希望」を与える”創発企業”となることを目指すという経営理念の下、昨年10月に策定した「中期経営計画 VISION2030」にてアニメ業界のリーディングカンパニーとして、「世界中の人々を魅了するアニメーションのトップランナーとして進化し続ける」をありたい姿として掲げました。
「ファン国家」の創造を目指すスタートアップ企業であるGaudiy Groupへの本出資を通じ、マーケティング力の強化およびファンエンゲージメントの向上に取り組み、よりグローバルな顧客接点の拡充とIP価値の最大化を図り、当中期経営計画の推進を一層加速してまいります。
２. 本第三者割当増資の引受けの概要
本第三者割当増資の引受けの概要は以下の通りです。
詳細は、Gaudiy Groupより発表されたニュースリリースをご参照ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000181424.html
【東映アニメーション 会社概要】
会社名：東映アニメーション株式会社
代表者：代表取締役社長 高木勝裕
本 社：東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト5階
創立年：1956年7月
URL：https://corp.toei-anim.co.jp/
事業内容：国内外におけるアニメーションの製作・販売事業、版権事業ならびに関連事業
【Gaudiy Group 会社概要】
会社名：株式会社Gaudiy Group（ガウディ グループ）
代表者：代表取締役CEO 石川裕也
所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目1－12
設立年：2026年2月6日
URL：https://gaudiy.com/
事業内容：エンタテインメント、テクノロジー、金融が融合したコミュニティ・ID基盤の構築および次世代社会インフラの開発