進学は、子どもの世界が広がる瞬間。家族みんなで見守れる自転車を、ＤＣＭが実現。

ＤＣＭホールディングス株式会社

ＤＣＭホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：石黒 靖規）のグループ会社であるＤＣＭ株式会社（代表取締役社長 兼 商品統括部長：神谷 浩邦）は、紛失防止タグを標準装備した自転車「ＤＣＭ見守り自転車」シリーズを、2026年3月6日より全国のＤＣＭ店舗およびＥＣサイト（ＤＣＭオンライン）にて新発売いたしました。

紛失防止タグを自転車に標準装備するケースは極めて珍しく、当社としても初の取り組みです。中学・高校への進学を機に自転車通学を始めるお子さんの「見守り」と自転車の「盗難対策」という2つのニーズにお応えします。

■背景：進学で広がる行動範囲。「連絡がつかない不安」と「なくならない自転車盗難」

進学を機に通学距離が伸び行動範囲も広がる一方、授業中や移動中はスマートフォンでも連絡が取れず、ご家族の不安は尽きません。警察庁「令和7年の犯罪情勢」（令和8年2月、警察庁長官官房）によると、2025年の自転車盗難認知件数は約17万2,000件にのぼり、依然として高い水準で推移しています。紛失防止タグを追加で取り付ける手段も存在しますが、取り付けの手間や月額費用がハードルとなり、広く普及するには至っていませんでした。ＤＣＭは「見守り」の機能を自転車に標準装備することで、この課題を解決します。

■開発のこだわり

ＤＣＭが今回開発にあたって最もこだわったのは「購入したその日から見守りを始められること」です。紛失防止タグを標準装備し、専用アプリと連携するだけで即日使用できる設計を採用。さらに月額費用・通信契約を不要とすることで、購入後のランニングコストもゼロにしました。このシンプルさが、開発における最大のテーマです。

■担当者コメント

「進学・進級のタイミングで自転車通学を始めるご家族の"今日も無事に着いたかな"という不安が、企画の出発点です。お子さんの行動範囲が広がる時期だからこそ、安心も一緒にお届けしたいと思っています。」（ＤＣＭ株式会社 商品担当者）

■商品特徴

1）買ったその日から使える。アプリ連携だけで位置情報を確認

紛失防止タグとスマートフォンのアプリを連携するだけで、自転車の位置情報の確認が可能。Apple「探す」およびAndroid「検索ハブ（Find Hub）」に対応しており、iPhone／Androidの対応機種で利用できます。

※本製品はGPS内臓ではありません。Apple「探す」/Android「デバイスを探す」ネットワークを利用して位置情報を取得するため、周囲にスマートフォン等の端末がない環境では位置情報が取得されない場合があります。

※盗難が疑われる場合は、安全のため単独で現地に行かず、警察にご相談ください。

2）月額0円・契約不要。家族みんなで共有できる

月額費用も通信契約も一切不要。1タグにつきiPhoneは最大5名、Androidは最大10名まで共有できるため、父母や離れて暮らす祖父母のスマートフォンにも登録でき、家族みんなで見守ることができます。※ご利用には対応スマートフォンおよび対応アプリが必要です。アプリのご利用に伴う通信費はお客さまのご負担となります。

3）毎日の通学を支える走行性能

音鳴りしにくいローラーブレーキ、外装6段変速、暗くなると自動点灯するLEDライトを搭載。安全基準「BAA」に適合しており、安心して使えます。

【商品概要】

商 品 名 ：ＤＣＭ見守り自転車

発 売 日 ：2026年3月6日

販売チャネル：ＤＣＭ店舗・ＤＣＭオンライン

価 格：29,800円（税抜）/32,780円（税込） ※予告なく変更となる場合があります

【商品ラインナップ】

※掲載商品はＤＣＭのＥＣサイト「ＤＣＭオンライン」でも購入できます。自転車は店舗でのお受け取りとなります。スタッフが組み立て・整備した状態でお渡しするため、すぐに安心してお使いいただけます。 [URL] https://www.dcm-ekurashi.com/

※商品に関するお客さまからのお問い合わせ先：お客様相談室

[TEL]0120-042-110

[URL] https://www.dcm-hc.co.jp/contact/

【今後の展開】

ＤＣＭは、通学向け自転車に見守り機能を標準装備するという新しい価値を提案し、子育て世代の安心を支える存在を目指します。今後は電動アシスト自転車など対象車種の拡大も視野に入れながら、「見守り」と「日常の使いやすさ」を両立した自転車ラインナップの拡充を検討していきます。あわせて、店頭・ECでの情報発信を強化し、子育て世代の新しい安心の選択肢として広く浸透させていきます。