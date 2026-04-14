フォースタートアップス、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」のアンバサダーに就任

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：志水 雄一郎・代表取締役 COO：恒田 有希子 以下、フォースタートアップス）は、4月27日（月）～29日（水・祝）に開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 （スシテックトウキョウ2026）」のアンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

■アンバサダー就任の背景

当社は、成長産業支援プラットフォームとして、スタートアップ向けの人材支援を中核に、データベース運営、資金・出口支援、さらに国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC」の運営など、多角的にスタートアップ支援を展開してまいりました。

この度、当社が培ってきた支援実績と広範なネットワークを活かし、日本のスタートアップエコシステムのグローバル展開を加速させるべく、「SusHi Tech Tokyo 2026」の公式アンバサダーに就任いたしました。

アンバサダー活動を通じて、持続可能な都市の実現に向けたハイテクノロジーの社会実装を支援するとともに、多角的なサポートによりエコシステムの発展に寄与してまいります。

■「SusHi Tech Tokyo」とは

「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルイノベーションカンファレンスです。

想定規模として、累計参加者数は60,000人、展示スタートアップ企業数は700社、商談件数は10,000件など、アジア最大規模のカンファレンスとして世界から注目を集めています。

＜開催概要＞

開催日 ：2026年 4月27日（月）～29日（水・祝日）の3日間

開催場所 ：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催者 ：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング等

詳細 ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

※SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。

・ 東京都

・ 一般社団法人日本経済団体連合会

・ 公益社団法人経済同友会

・ 一般社団法人新経済連盟

・ 東京商工会議所

・ 一般社団法人スタートアップエコシステム協会

・ 一般社団法人スタートアップスタジオ協会

・ 一般社団法人インパクトスタートアップ協会

・ 一般社団法人スタートアップ協会

■Global Investor Network 2026イベント【GRIC x SusHi Tech Tokyo｜投資家限定企画】

パートナーイベントとして、「SusHi Tech Tokyo 2026」の開催に合わせ、日本のスタートアップエコシステムと世界を繋ぐ、GRIC2026公式ネットワークイベントを開催いたします。

本イベントでは、『SBID International Interior Design Awards 2025』アジア地域 最優秀賞および「2025年度グッドデザイン賞」を受賞した当社オフィスにて、「日本」をテーマにした食事と、東京を一望する洗練された空間をご用意いたします。

【GRICとは】

イベントの詳細・お申し込み :https://share-na2.hsforms.com/1avn8RmmLSt2zhumNMD0tvg556co

国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）」は、「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、国内外のスタートアップ、事業会社、投資家など、志を持った挑戦者たちが集うハイブリッド型カンファレンスです。成長産業における「決断」と「前進」を後押しするきっかけを作り、スタートアップエコシステムをさらなる高みへと引き上げることを目指します。

「GRIC2026」は7回目の開催となり、11月4日（水）、5日（木）はオンラインセッションを配信、最終日の6日（金）は「渋谷ヒカリエ ヒカリエホール」にて開催いたします。

【GRIC2026開催概要】

日時：11月4日（水）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月5日（木）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月6日（金）渋谷ヒカリエ ヒカリエホール＆一部オンライン配信 10:00-19:00※予定

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

会場：ハイブリッド開催（オンライン：EventHub、オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール）

主催者：フォースタートアップス株式会社

参加費：無料

SNSハッシュタグ：#GRIC2026

「GRIC2026」公式サイト‍(https://gric.forstartups.com/)

■ スポンサー募集について

現在、スタートアップ・エコシステムの活性化を共に推進するスポンサー企業様を募集しております。詳細な資料や協賛プランをご希望の担当者様は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

スポンサー募集のお問い合わせ :https://gric.forstartups.com/sponsor/sponsor-contact

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎・代表取締役 COO 恒田 有希子

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援などの「成長産業支援プラットフォーム」を構築し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。