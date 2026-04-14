経営に必要5つの要素を体系化。創業者向けに経営×AI活用を学ぶ創業セミナー『創業者が最初に押さえるべき経営の5つの要素～経営の中でどのようにAIが使えるかを知る～』を4月30日（木）WEBにて無料開催

株式会社キープ・ウィルダイニング

経営に必要な“5つの要素”を体系化。創業者向けに''経営×AI活用''を学ぶ創業セミナー『創業者が最初に押さえるべき経営の5つの要素～経営の中でどのようにAIが使えるかを知る～』を4月30日（木）W E Bにて無料開催

株式会社AGORA（本社：東京都町田市）は、起業に役立つ創業支援のWEBセミナーを毎月開催しています。今回は創業初期の方向けの経営に関する基礎知識を学ぶことができるセミナーです。

講師として、東京都認定インキュベーション施設にて年間400件を超える起業相談を受けている吉井慎人（よしい まこと）氏が分かりやすく解説します。

創業W E Bセミナー「創業者が最初に押さえるべき経営の5つの要素～経営の中でどのようにAIが使えるかを知る～」

株式会社AGORAでは、2026年4月30日（木）に「創業初期の経営」をテーマにした創業WEBセミナーを開催します。経営の全体像を5つの要素に分解し、それぞれの領域におけるAI活用の可能性を体系的に解説します。

登壇者は、起業家や新規事業を考えている方・AI技術に興味がありビジネスに活かしたい方のために、年間300以上の起業家にAIを活用した事業アドバイスを行なった吉井慎人（よしい まこと）氏です。

■ AI活用が進む中で問われる「経営の全体設計力」

生成AIの普及により、リサーチや資料作成、マーケティングなど、さまざまな業務の効率化が進んでいます。

一方で、

- AIをどの業務にどう使うべきか分からない- 部分最適に留まり、経営全体で活かせていない- そもそも経営の全体像が整理されていない

といった課題も多く見られます。

特に創業初期においては、「経営を構成する要素を正しく理解すること」が、AIを活用する上でも重要な前提となります。

■ 経営を5つの要素で捉えるフレームワーク

本セミナーでは、経営を以下の5つの要素に分解し、全体像を整理します。

１. 経営計画

２. 資本政策

３. 業績管理

４. 業務管理

５. 人事管理

これらの要素を軸に、「どの領域でAIが活用できるのか」を具体的に解説します。

個別のテクニックではなく、経営全体の中でAIをどう位置づけるかを理解できる内容となっています。

■ セミナーで学べる内容

- 経営の全体像を構成する5つの要素の理解- 各領域におけるAI活用の基本的な考え方- 実務で活用できるプロンプトの具体例- 経営判断にAIを取り入れるための視点

参加者は、「どこにAIを使うべきか分からない状態」から「経営に活かせる状態」へと進むための基礎を習得することができます。

■ こんな人におすすめ！

1. 起業したばかりで、何から手をつければいいか分からない方

経営全体の流れや優先順位が整理できていない方

2. 自分の事業を体系的に見直したい方

なんとなくで運営していて、戦略や構造を言語化できていない方

3. AIを経営に活かしたいが、使いどころが分からない方

ツールは触っているが、事業全体でどう活用すべきか悩んでいる方

4. 売上・集客・業務などがバラバラに動いている方

部分最適になっていて、全体としてうまく噛み合っていないと感じている方

5. 経営判断のスピードと質を上げたい方

感覚ではなく、整理された視点で意思決定ができるようになりたい方

6. これまでAGORAのセミナーに参加したことがある方

資本政策・業績管理などの個別テーマを学んできたが、全体像を整理したい方

講師紹介

株式会社GLOCAL GUNSHI 代表取締役軍師

吉井 慎人（よしい まこと） 氏

BOND大学 経営学修士MBA。転職支援会社の営業後インターウォーズ株式会社にて、インキュベーションコンサルタントとして、「イントレプレナー塾（企業内起業家育成プログラム）」をゼロから立ち上げ、400名を超える企業内起業家と向き合い、事業計画書の作成支援に従事。その他、企業M＆A支援や出向型インキュベーション支援としてスタートアップ常駐して経営に携わった。東京都認定インキュベーション施設にて、年間300名を超える起業相談を受けている。

また2024年4月からは株式会社AGORAのCIO(chief incubation officer)に就任し、起業家と二人三脚で伴奏支援を行なっている。

株式会社GLOCAL GUNSHIのほか

・公益財団法人 東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 専門相談員

・株式会社AGORA CIO(chief incubation officer)

・NEXs Tokyo サポーター兼メンター

など、数多くの起業家支援を行っている。

創業W E Bセミナー「創業者が最初に押さえるべき経営の5つの要素～経営の中でどのようにAIが使えるかを知る～」

■ 概要

日時：2026年4月30日（木）19:00 - 20:00

場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：起業家の方、起業準備中の方、スタートアップ経営者の方、フリーランスの方、AIを経営に活かしたい方、これまでAGORAのセミナーに参加したことがある方

内容：経営計画 / 資本政策 / 業績管理 / 業務管理 / 人事管理 / AI活用 / 質疑応答

主催：株式会社AGORA

■タイムスケジュール

19:00 - オープニング・AGORAからのお知らせ

19:05 - WEBセミナー「創業者が最初に押さえるべき経営の5つの要素～経営の中でどのようにAIが使えるかを知る～」開始

19:45 - 質疑応答

20:00 - クロージング

■ こんな人におすすめ！

・ 起業したばかりで、何から手をつければいいか分からない方

・自分の事業を体系的に見直したい方

・AIを経営に活かしたいが、使いどころが分からない方

・売上・集客・業務などがバラバラに動いている方

・経営判断のスピードと質を上げたい方

・これまでAGORAのセミナーに参加したことがある方

■ 申し込み方法

こちらのフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/aRFVM2CVa6tWb1A26

■ 当日参加の方はこちらから

zoom参加URL

https://us02web.zoom.us/j/82347773258

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

AGORAが運営する拠点概要

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで広々とした空間が特徴的。コミュニティー充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年から受託運営。

1名個室、1名ブースが特徴的。駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

1人集中したい方、テレワークやサクッとWeb会議におすすめ。

HP：https://www.agora-office.com/

・たましん地域/未来共創センター me:rise 立川（立川駅北口徒歩5分）

多摩信用金庫より委託を受け2023年2月から受託運営。

2023年2月1日OPEN。多摩信用金庫旧本店を、新たな地域の交流拠点として、コワーキングスペース・シェアオフィスにリノベーション。地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置等サポート充実。

HP：https://www.merise-tamashin.net/

・AGORA KGU KANNAI （関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

2023年3月7日OPEN。関東学院大学の中にある一面ガラス張りの開放的な空間。学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

HP：https://www.agora-kgu.com/

会社概要

株式会社AGORA

所在地：東京都町田市原町田6-8-9 AETA町田4F

代表者：長谷部 信樹（はせべ のぶき）

設立年月日： 2023年9月1日

事業内容：コワーキング施設立ち上げ・運営支援

URL：https://www.agora-localincubate.com/

代表プロフィール

株式会社AGORA CEO 長谷部信樹(はせべのぶき）

・2004 年、(株)キープ・ウィルダイニング入社。

取締役本部長、専務取締役を歴任。50 店舗の事業拡大に経営陣として貢献。

・2017 年、新規事業であるインキュベーションプロジェクトのリーダーとして新規事業立ち上げ担当。

・2019 年、コワーキングスペース BUSO AGORA を立ち上げ。（東京都認定インキュ ベーション施設）

・2022 年、株式会社小田急ＳＣディベロップメント様の委託を受け、

AGORA 本厚木（厚木）をプロデュース。 神奈川県ベンチャー支援拠点として運営受託。

・2023 年、多摩信用金庫様の委託を受け、me:rise立川（立川）をプロデュースし、運営受託。

同年、関東学院大学様の委託を受け、AGORA KGU 関内（関内）をプロデュースし、運営受託。

・同年9月に上記 4 拠点を分社という形で(株)AGORA を設立し、CEO 就任。

・2025年、東急株式会社様・YADOKARI株式会社様の委託を受け、SPRAS AOBADAI（青葉台）を運営受託。

・経営の傍ら、各拠点の IM として年間 50 名ほどの創業相談に対応。