見て、選んで楽しい、子どもの日キャンディ 金太郎・こいのぼり・カブトが彩るカラフルミックス PAPABUBBLEの子どもの日シリーズ 4月16日より発売
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、5月5日「子どもの日」に向けて、子どもの日を彩るカラフルなキャンディを4月16日（木)より全国およびパパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/2026-kodomonohi(https://papabubble.co.jp/products/2026-kodomonohi)）にて発売いたします。
■ 伝統をポップに表現。「こいのぼり」と楽しむ端午の節句
子どもの日を、もっと身近に、もっとカラフルに楽しめるキャンディが登場します。
「わかりやすさ」と「現代的なポップさ」をテーマに、端午の節句を思わず手に取りたくなるデザインで表現しました。
デザインは、元気いっぱいの表情が愛らしい「金太郎」、空を泳ぐ「こいのぼり」、そして勇ましい「カブト」など、親しみのあるモチーフを採用。パパブブレらしい明るく軽やかなカラーで仕上げています。パッケージラベルには大きな「こいのぼり」をあしらい、ひと目で季節感が伝わるデザインにしました。
フレーバーはソーダやヨーグルトをベースに、いちごやパインなど味のイメージが広がりやすい組み合わせ。どれにしようか迷う時間も含めて楽しめる、やさしい甘さのラインナップです。
・子どもの日ミックス 税込み価格：740円
PAPABUBBLEについて
ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。
パパブブレ。
そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。
職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。
その中から、あなただけのものを選べる。
一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。
見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。
その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。
そう、お菓子ってそもそも、
ワクワクするためにあるんだから。
2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、
伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。
名づけて”Craft Candy Theater“。
ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。
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