見て、選んで楽しい、子どもの日キャンディ　金太郎・こいのぼり・カブトが彩るカラフルミックス　PAPABUBBLEの子どもの日シリーズ　4月16日より発売

株式会社PAPABUBBLE

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、5月5日「子どもの日」に向けて、子どもの日を彩るカラフルなキャンディを4月16日（木)より全国およびパパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/2026-kodomonohi(https://papabubble.co.jp/products/2026-kodomonohi)）にて発売いたします。

■ 伝統をポップに表現。「こいのぼり」と楽しむ端午の節句

子どもの日を、もっと身近に、もっとカラフルに楽しめるキャンディが登場します。

「わかりやすさ」と「現代的なポップさ」をテーマに、端午の節句を思わず手に取りたくなるデザインで表現しました。

デザインは、元気いっぱいの表情が愛らしい「金太郎」、空を泳ぐ「こいのぼり」、そして勇ましい「カブト」など、親しみのあるモチーフを採用。パパブブレらしい明るく軽やかなカラーで仕上げています。パッケージラベルには大きな「こいのぼり」をあしらい、ひと目で季節感が伝わるデザインにしました。

フレーバーはソーダやヨーグルトをベースに、いちごやパインなど味のイメージが広がりやすい組み合わせ。どれにしようか迷う時間も含めて楽しめる、やさしい甘さのラインナップです。

・子どもの日ミックス 税込み価格：740円

PAPABUBBLEについて

ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。

パパブブレ。

そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。

職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。

その中から、あなただけのものを選べる。

一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。

見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。

その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。

そう、お菓子ってそもそも、

ワクワクするためにあるんだから。

2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、

伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。

名づけて”Craft Candy Theater“。

ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。

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