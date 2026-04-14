見て、選んで楽しい、子どもの日キャンディ　金太郎・こいのぼり・カブトが彩るカラフルミックス　PAPABUBBLEの子どもの日シリーズ　4月16日より発売

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株式会社PAPABUBBLE

　Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、5月5日「子どもの日」に向けて、子どもの日を彩るカラフルなキャンディを4月16日（木)より全国およびパパブブレ公式サイト（https://papabubble.co.jp/products/2026-kodomonohi(https://papabubble.co.jp/products/2026-kodomonohi)）にて発売いたします。






■ 伝統をポップに表現。「こいのぼり」と楽しむ端午の節句


　子どもの日を、もっと身近に、もっとカラフルに楽しめるキャンディが登場します。


「わかりやすさ」と「現代的なポップさ」をテーマに、端午の節句を思わず手に取りたくなるデザインで表現しました。



デザインは、元気いっぱいの表情が愛らしい「金太郎」、空を泳ぐ「こいのぼり」、そして勇ましい「カブト」など、親しみのあるモチーフを採用。パパブブレらしい明るく軽やかなカラーで仕上げています。パッケージラベルには大きな「こいのぼり」をあしらい、ひと目で季節感が伝わるデザインにしました。


フレーバーはソーダやヨーグルトをベースに、いちごやパインなど味のイメージが広がりやすい組み合わせ。どれにしようか迷う時間も含めて楽しめる、やさしい甘さのラインナップです。



・子どもの日ミックス　　　税込み価格：740円









PAPABUBBLEについて


ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。



パパブブレ。


そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。


職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。


その中から、あなただけのものを選べる。


一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。


見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。


その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。


そう、お菓子ってそもそも、


ワクワクするためにあるんだから。



2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、


伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。


名づけて”Craft Candy Theater“。


ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。



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