【店内最大50％OFF】”梅雨シーズンの準備どき” 雨の日も犬・猫の快適時間をつくるペットアイテムが楽天お買い物マラソンに登場。レインコートやペットベッド、室内遊び用品まで特別価格で提供

Fun Standard株式会社

楽天お買い物マラソン

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、梅雨時期に寄せられやすいお悩みに着目し、雨の日でも快適に過ごせるペットアイテムを楽天お買い物マラソン期間限定でお求めやすく展開します。

【楽天お買い物マラソン】セール概要

- 開催期間：4月14日(火)20：00～4月17日(金)09：59まで- 概要：クーポン利用で店内最大50％OFF- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店PetFun（ペットファン）楽天市場店 :https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260414mt/

▼梅雨はペットにとって“過ごしにくさ”を感じやすい時期

快適に過ごす工夫をしたい梅雨の季節

気温や湿度の変化から、普段より過ごしにくさを感じるペットも少なくありません。

■雨に濡れるのが苦手な子も

濡れるのが苦手で、雨の日の散歩を嫌がる子も多い季節です。

■ 散歩に行けず、運動量が減りやすい

雨が続くと外出が難しくなり、いつもよりエネルギーが余りがち。

■ 湿気でベッドまわりが蒸れやすい

換気しづらい梅雨は、寝床まわりのムレが気になる季節。

■ キャリー移動がしづらい

電車や車での移動も、蒸し暑さで負担を感じる子が増える時期。

こうした“雨×湿気”に関するお悩みは、毎年4～6月にかけて増える傾向があると言われています。

▼梅雨シーズンに役立つ“5つのアイテム”をセレクト

"ジメジメシーズン"を少しでも快適に過ごせるよう、用途別にセレクトしました。

1，お雨の日の散歩に｜犬用レインコート

雨の日もおしゃれにおでかけ「フード付きレインコート」- 雨の日の散歩に取り入れやすい防水仕様- マジックテープで簡単着脱、やわらか素材で快適な着心地- リードホール付き＆選べる6カラー展開

【対応犬種】小型犬・中型犬

【クーポン】50％OFF

【価格】通常1,300円(税込)→ 650円(税込)

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0034dogrc/50％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MklKMC1DQ1YwLThRUlItWE9INA--&rt=

2，蒸れを軽減する通気設計｜快眠ベッド

ドッグトレーナー推薦「快眠ペットベッド」- 湿気がこもりにくい通気構造- さらっとした肌触りで長時間快適- 洗いやすい素材で汚れ対策にも

【対応犬種】全犬種・猫種

【クーポン】10％OFF

【価格】通常4,980円(税込)～→4,482円(税込)～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0182ptbdm/10％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=V1k0Ui1BUDJULUxTTDQtS0NLSw--&rt=

3，さらっと快適｜ふかふかペットベッド

オールシーズン快適「ペットベッド」- 湿気の気になる季節も過ごしやすいさらっと生地- 丸洗いできて清潔を保ちやすい- ふかふかで快適な寝心地

【対応犬種】小型犬～中型犬・全猫種

【クーポン】20％OFF

【価格】通常4,280円(税込)～→3,424円(税込)～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0179dogbt/20％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VVBBNi1CREpRLTRGUUUtT0xCTQ--&rt=

4，蒸れにくく移動しやすい｜軽量ペットリュック

メッシュ窓で快適「軽量ペットリュック」- 約900gの軽量リュックで、移動負担を軽減- 大きなメッシュ窓で中が蒸れにくく快適- 折り畳み収納でき、出入りもしやすい設計

【適応種】小型犬・猫

【クーポン】15％OFF

【価格】通常4,180円(税込)→3,553円(税込)

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/r0489petca/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UVhINi1TNktDLUxLRkItVzdQQg--&rt=

5，室内での運動に｜犬用サッカーボール

運動不足解消に「犬用サッカーボール」- ナイロンタブ付きでくわえやすい- 室内・室外の両方で遊べる- 小型犬～大型犬まで選べる2サイズ展開

【対応犬種】全犬種

【クーポン】15％OFF

【価格】通常1,980円(税込)～→1,683円(税込)

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0156dball/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WVdaVS1ISkVRLUYxRDQtQjFJUw--&rt=

■他にも人気アイテムを多数ご用意

楽天お買い物マラソン

PetFun（ペットファン）楽天市場店では、4月17日(金)09：59まで楽天お買い物マラソンセールを開催。

店内では対象アイテムに使える最大50％OFFクーポンを配布中のほか、各種クーポンを配布しており、複数商品をまとめて購入したい方にもおすすめです。ぜひご活用ください。

セール会場はこちら :https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260414mt/

ペットベッド・イメージ１.ペットベッド・イメージ２.ペットベッド・イメージ３.ペットベッド・イメージ４.

【今後の展開】

ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/