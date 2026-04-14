【4/21開催】なぜ″うまくいく店舗″は勘に頼らないのか？ファンインターナショナル 福田氏登壇・飲食店のタイプ別・店舗マーケティングセミナー

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、4月21日（火）15:00-16:00に飲食事業者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーでは、飲食店の設計・運営・マーケティングを一貫して手がける株式会社ファンインターナショナル 代表取締役 福田 龍二氏をお招きし、アンケートデータを活用した来店理由の把握と、店舗タイプ別に集客施策を最適化する考え方についてお話しいただきます。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_funinternational/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational- お客様が「なぜ来店しているのか」を、"感覚"ではなく"データ"で捉えるヒントが得られる！- 店舗コンセプトと実際の顧客ニーズのズレを見直す視点がわかる！- 自店舗が本当に注力すべき集客施策を整理できる！

株式会社ファンインターナショナル 代表取締役 福田 龍二氏とmovのトークセッション形式でお届けします。

実際の取り組み事例をもとに、飲食店における店舗マーケティングの考え方や、アンケートデータを活用した店舗戦略の設計についてお話しいただきます。

＜トークセッションテーマ＞

- ファンインターナショナルの店舗マーケティングの全体像- アンケートデータから捉える、店舗の立ち位置- 店舗タイプ別に見る、集客施策の最適化- 今後の展望※テーマは変更になる可能性があります。

最後に質疑応答も予定しております。自社店舗のマーケティングに取り組んできた福田氏に直接ご質問いただける機会です。ぜひご参加ください！

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_funinternational/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational

▼「選ばれる店」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコム

登壇者

サービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/forgourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational

福田 龍二

株式会社ファンインターナショナル 代表取締役

1997年（株）ファンインターナショナル設立。飲食店に特化した設計デザイン、内外装、製造等、「店舗を造る」クリエイティブ事業と、直営24店舗・FC4店舗の店舗運営事業を柱とする。2024年からマーケティング部門を設立強化し「飲食事業×マーケティング戦略」を新たな軸に総合的に飲食事業を網羅する事業体を目指す。2020年（株）ホットランドホールディングスにグループイン。

嶋津 健児

株式会社mov カスタマーサクセス部 部長

人材業界・IT業界を経て、2022年3月よりmovにジョイン。これまで求人広告の制作から事業企画、マーケティング、SEO対策、コンテンツ制作など様々な職務を経験。現在は株式会社mov カスタマーサクセス部の部長として、口コミコムを活用したローカルSEO対策の提案をはじめ、マーケティング全体の支援を行っている。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202604_funinternational/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_funinternational)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235