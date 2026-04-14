【4月14日発売】全て300kcal未満！　太らないおかずのレシピ集『カロリー別＆素材別太らないレシピ５００品』が発売

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社 ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年4月14日（火）に『カロリー別＆素材別太らないレシピ５００品』 定価：1,298円（税込）を発売いたしました。

300kcal未満のおかずだけを掲載。「メインおかず」「サブおかず」がそれぞれ素材別&カロリー別になっているので、必要に応じてレシピを探しやすい！ 普段よく作るメニューをカロリーダウンできるコツも紹介しています。ダイエットや健康管理が気になる方にぴったりの1冊です。

ぜんぶ300kcal未満のおかずを集めたレシピ集

ダイエットや健康的な食事をとりたい人にぴったり！300kcal未満のおかずなど、500品をまとめた1冊です。

特集1では、カロリーダウンの定番おかずを紹介。ハンバーグなどの定番おかずをカロリーダウンする工夫が満載です。

特集２では1食600kcal未満の太らない献立も掲載。300～599kcalでもボリュームたっぷりで、献立作りのお手本として活用できます。

特集３では、安くてヘルシーな人気食材である豆腐・もやし・きのこを使った、満足感のあるおかずを紹介しています。

そのほか、カロリー別に選べるメインおかず・サブおかずをはじめ、100kcal未満の汁もの・スープ、400kcal未満のごはん・めん類、150kcal未満の安心おやつも掲載しています。

いつものおかずをヘルシーにするコツが満載！

本書では、「使う油をカットする」「低カロリー食材を選ぶ」「カサ増し食材を使う」など、普段のおかずを低カロリーにするためのポイントを６つ紹介しています。一度身につければさまざまな料理に応用できるポイントが満載です。

カロリー別＆素材別にレシピが分かれているほか、すべてのレシピにカロリー・塩分量・調理時間を掲載しているので、ダイエットだけではなく健康を気遣う人や忙しい人にも活用していただける1冊となっています。また、材料別さくいんもついているので、家にある材料で作れる料理が簡単に探せます。

カロリーを抑えて満足！ 太らない献立の作り方

本書では、コツを押さえてヘルシーな献立を作るコツも紹介。1食分の合計カロリーは、500kcal台を目安にします。まずは好きなメインおかずを選びます。次にそのカロリーに合わせてほかのメニューを組み合わせましょう。味付けや調理法が異なる料理を選ぶことで、食感に変化が生まれ、満足感が高まります。また、栄養バランスも整いやすくなります。

※「カロリー別&素材別 太らないレシピ480品」の増補改訂版です。

［商品概要］

カロリー別＆素材別太らないレシピ５００品

著者：料理書編集部

定価：1,298円（税込）

発売日：2026年4月14日（火）

判型：AB判

ISBN:9784651205779

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

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