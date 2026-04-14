ニューバランス、ストリートウェアブランド「Liberaiders」とスニーカーブティック「UNIK」による共同デザインモデル「2010」を発表

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、ストリートウェアブランドLiberaiders（リべレイダース）とスニーカーブティックUNIK（ユニック）と共同デザインした最新モデル「ABZORB 2010」を発表。4月22日（水）よりニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿、ニューバランス心斎橋、その他一部の店舗にて販売いたします。

このモデルは、「真の友情で結ばれ、ともに歩む（Walk Together, Bonded by True Friendship）」という精神を軸に、都市や世代を越えて誠実な絆を紡ぎ出します。ストリートカルチャーのリアルな精神、東洋的な探求の視点、そして120年にわたり受け継がれてきたニューバランスのクラシカルな洗練さが融合し、フットウェアを媒介として、長い時間をともに歩む中で育まれた暗黙の理解と共鳴を表現しています。

真に価値のあるスタイルは一過性のトレンドを追うことなく、時間とともに成熟し、オーセンシティと温もりを帯びていくものです。LiberaidersとUNIKによる本モデルは、単なる美意識やクラフトマンシップの表現にとどまらず、友情、原点への想い、そしてともに歩んできた道のりを物語る一足です。

それぞれの新年を大切に、互いを尊重しあう3者は、「品質」と「オーセンティシティ」への共通の価値観のもと、ストリートから生まれたつながりを、時を重ねてより深い絆へと昇華させています。

この物語は2008年、中国・大連に遡ります。UNIKが初めてニューバランスのシューズを店頭に並べた、そのささやかで確かな一歩が、長く続く関係の始まりでした。中国におけるストリートカルチャーの長年の証人であり、支持者でもあるUNIKは、常に誠実で地に足の着いた視点を大切にしながら、ブランドとローカルコミュニティとの間に深い信頼関係を築いてきました。

北京出身のクリエイターであるメイ・ヨン氏はストリートカルチャーとデザインへの強い探求心を胸に20代前半に東京へ渡りました。2017年に設立されたLiberaidersは、「自由」と「探求」をコンセプトに、すべてのプロダクトに東洋的な感性を織り込んだブランドです。世界各地に活動を広げながらも、その文化的ルーツは常に創作の源であり、グローバルなクリエイティブシーンにおいて独自の東洋的視点を提示し続けています。

そして、この友情を結びつける存在がニューバランスです。120年にわたるシューズづくりの歴史を持つニューバランスは、2つの物語が交差する場所となりました。

今回のモデルは、ニューバランスを象徴するレトロランニングシューズのシルエットを踏襲。ダークグレーのスエードとメッシュをベースに、ロイヤルブルーのパネルを配し、タンにはピンクからパープルへと移ろうグラデーションカラーを採用しています。控えめな洗練さの中に鮮やかな生命感を宿し、長年の友情の中で共有されてきた記憶や、言葉にしなくても通じ合う関係性を表現しています。

素材にはスエードと高い通気性を兼ね備えたメッシュを組み合わせ、クラシックなランニングシューズの持つレトロな魅力を保ちながら、一日中快適な履き心地を実現。ミッドソールにはABZORBクッショニングテクノロジーを搭載し、ヴィンテージ調のオフホワイトのソールが組み合わさり、時代を越えて信頼される安定したクッション性を提供します。

商品詳細

販売店舗

リべレイダース公式オンラインストア https://liberaiders.jp/

ニューバランス公式オンラインストア https://shop.newbalance.jp/

ニューバランス原宿 / 東京都渋谷区神宮前4-32-16

ニューバランス心斎橋 / 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-18 マリング心斎橋ビル

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

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▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

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