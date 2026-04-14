お客様の声にお応えして、抹茶がついに定番化！世界が恋する“造形美×抹茶”でインバウンド加速　紗々＜芳醇抹茶＞　4月21日(火) より全国で発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、昨年30周年を迎え、約1.5mmの細い線を幾重にも織り重ねたデザインが特長の「紗々」ブランドより、紗々＜芳醇抹茶＞を4月21日（火）より発売します。紗々の抹茶フレーバーはこれまでも期間限定で販売してきましたが、お客様から「いつでも抹茶味の紗々がほしい」というご要望を多くいただき、このたび定番商品として発売いたします。また、世界中の方に紗々を楽しんでいただくために、まずは訪日外国人のお客様にも紗々を知っていただくきっかけとして紗々の持つ和の世界観×抹茶味で日本らしさを感じていただける商品に仕立てています。日本でしか味わえない本品の繊細さを、定番化を機にぜひお試しください。

【商品特長】

- 3種類の細い線を丁寧に織り重ねることで生まれる、まるで絹織物のような繊細な見た目のチョコレートです。- 宇治抹茶を使用し、茶葉本来のうまみ・あまみが楽しめるような味わいにこだわりました。- 抹茶にビター・ホワイトの味わいが重なり合う上質なおいしさをお楽しみください。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2630_1_d6bf8760bd9c4de1c2f8d22ca6dff638.jpg?v=202604141051 ]

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/