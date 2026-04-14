乃木坂46　5期生“さくたん”待望のソロ写真集！ 川崎桜1st写真集『エチュード』4月14日（火）新潮社より発売！

株式会社新潮社

本人コメント

「みなさんに見ていただきたい写真集ができました。

この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです」

アイドルグループ・乃木坂46の5期生“さくたん”こと川崎桜さんの1st写真集『エチュード』を、本日2026年4月14日（火）に新潮社より刊行いたします。

撮影／須江隆治

川崎桜1st写真集『エチュード』は、情報解禁後から公式Xのフォロワー数がわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は4,000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人に到達しました。

坂道グループのソロ写真集では史上最大の「全国13書店」でのパネル展の開催や、東京メトロとコラボした「東京メトロデジタルラリー」の実施など、勢いは止まりません。

また、発売前にもかかわらず3月26日に事前重版が決定。ファンの期待の高さが窺えます。

■ 乃木坂46 5期生川崎桜1stソロ写真集！

多才なメンバーが揃う乃木坂46の５期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎桜さん。あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきました。

初めてのソロ写真集の撮影地として彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。

気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出しました。

南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて自然な表情を引き出しています。また、水着撮影やランジェリー撮影に挑戦。

一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった「パリのスケートリンクでスケートをする」にも臨んでいます。

撮影／須江隆治

撮影／須江隆治

着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストさんとも相談し、入念に打ち合わせを重ねて準備を進めました。

さらに私服姿や、デザインに参加したスケート衣装での撮影カットも収録されています。

写真を「ほぼ撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容となっています。今まで見たことがなかった表情が多数収録されている一冊です。

ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿――。

大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集になりました。

撮影／須江隆治

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- カバーの異なる【楽天ブックス限定版】【セブンネット限定版】【Sony Music Shop限定版】 を発売いたします- 写真集公式X（@sakuraphotobook）では、その他特典・イベントも随時公開予定- 写真集特設サイト（https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/）では、今まで公開した写真がアーカイブされています。今後、イベント情報や特典情報なども掲載される予定です写真集公式X :https://x.com/sakuraphotobook写真集特設サイト :https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

■ 川崎桜さんコメント

昔からフランスという国に憧れがありました。

2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。

また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。

パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。

撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。

1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。

写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。

私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです。

■ プロフィール

川崎桜（かわさき・さくら）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47877/table/2817_1_d86f5b47f30e9345358f05b0184c13ef.jpg?v=202604141051 ]

■ 書籍データ

【タイトル】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』

【著者】川崎桜／撮影：須江隆治

【発売日】2026年4月14 日（火）

【造本】A4判 オールカラー176ページ

【定価】2,855円（税込）

【特典】ポストカード6種類中1種封入

【ISBN】978-4-10-356851-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/

【公式X】@sakuraphotobook