【申込400名突破・参加無料】一人社長がAI社員5人を雇い会社を回す方法｜OpenClaw活用の実践ノウハウをNEXT INNOVAITION代表 黒山結音が登壇解説

NEXT INNOVAITION株式会社

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山結音）は、2026年4月16日（木）20:00より、AI Dreamers Production（ADP）主催のオンラインセミナー「【400名突破】OpenClawで作る『AI組織』 ～一人社長がAI社員を雇ったら会社はどう変わるのか～」に、当社代表の黒山結音が登壇することをお知らせいたします。

本セミナーは、申込者数400名を突破した注目イベントです。参加費は無料。当日は、一人社長・少人数組織でも実践可能な「AI組織」の作り方について、OpenClawを活用した実例を交えながら解説します。

申し込みはこちら(https://adp-94.peatix.com/view?fbclid=IwY2xjawRKa7NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyZkNDNk4wc0VSQWxRWFJyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvf9m0-LG7RIAOob8833iRvMSL-hqDnOdQTsHdyD0Zf8uMoDZD1Dzlua2ebi_aem_aQL2xclctsbFAJpNm2M14w)

背景

生成AIの普及により、ChatGPTやGeminiなどのAIツールを日常業務に取り入れる企業や個人事業主は増えています。一方で、個別ツールの活用にとどまり、業務全体の自動化や、AIを役割ごとに運用する“組織化”まで到達できていないケースも少なくありません。スケジュール管理、顧客対応、SNS発信、資料作成、社内ツール開発など、経営者や少人数チームが担う業務は年々増加しています。しかし、人を採用するには固定費が重く、かといって一人で抱え続けるには限界があります。

こうした課題に対し、当社ではOpenClawを活用し、秘書、開発、マーケティングなどの役割を持つ複数のAIエージェントを運用することで、業務を分担する「AI組織」を実践してきました。

セミナー内容

本セミナーでは、黒山が実際にどのようにAIエージェントを配置し、会社運営に組み込んでいるのか、その具体的な設計と運用ノウハウを紹介します。

主な内容は以下の通りです。

- OpenClawで実際に何をやらせているのか（秘書・開発・マーケティング）- 一人社長でもAI社員4人で会社を回すための役割設計- GitHubを活用した社内情報の一元管理と複数エージェント共有の方法- OpenClawのセキュリティについて、どこまでを現実的に気にすべきか- Claude Codeとの違いと使い分け- AI組織を作るうえで、情報管理より先にやることはない理由

また、当社が提供するOpenClaw導入支援サービスについても触れ、現場で実際に回る形でAI組織を立ち上げる方法をお伝えします。

実績

当社は、Mac mini複数台を活用したAI組織の構築・運用を自社で実践しながら、AI顧問として30社以上を支援しています。

OpenClaw導入支援サービスは高い反響をいただいており、直近1ヶ月だけでも100件を超える問い合わせ・導入相談が発生。現在、予約は5月中旬まで満席となっています。

また、Facebook上で発信した「一人社長がAI社員4人を雇ったら会社が回るようになった」という投稿は大きな反響を呼び、AIツール活用を超えた“AI組織化”への関心の高さを示しました。

このような方におすすめ

開催概要

- AIツールは使っているが、業務全体の自動化には至っていない方- OpenClawに興味はあるが、導入イメージが湧いていない方- Mac miniを持っているが活用しきれていない方- 一人または少人数で事業を拡大したい経営者・個人事業主- AIエージェント活用を始めたいが、どこから手をつければいいかわからない方- Claude CodeとOpenClawの違いや使い分けを知りたい方

イベント名

【400名突破】OpenClawで作る「AI組織」 ～一人社長がAI社員を雇ったら会社はどう変わるのか～ 日時

2026年4月16日（木）20:00～21:30

会場

オンライン

参加費

リアルタイム参加：無料

アーカイブ視聴＆ADP応援チケット：1,980円

主催

AI Dreamers Production（ADP）

申し込みはこちら(https://adp-94.peatix.com/view?fbclid=IwY2xjawRKa7NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyZkNDNk4wc0VSQWxRWFJyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvf9m0-LG7RIAOob8833iRvMSL-hqDnOdQTsHdyD0Zf8uMoDZD1Dzlua2ebi_aem_aQL2xclctsbFAJpNm2M14w)

会社概要

社名：NEXT INNOVAITION株式会社

代表取締役：黒山 結音

所在地：東京都

事業内容：AI導入コンサルティング、OpenClaw（AI社員）導入、Claude Code活用研修

URL：https://ai-advisors.jp/