試作前の光学・照明検証を支援するシミュレーション・サービスを提供開始

株式会社インテグラ

株式会社インテグラは、光が関わる空間や装置の設計に携わる企業・技術者向けに、照明・光学シミュレーション・サービスの提供を開始いたします。本サービスでは、お客様から提供される情報に基づき、シミュレーション条件の設定から計算実行までを当社が行います。お客様は専用ソフトウェアの購入や操作習得の負担なく、業務に必要なシミュレーション結果を得ることができます。

サービスの概要

駐車場の照明シミュレーション例

本サービスは、照明・光学シミュレーションを活用したいものの、人材や費用の面で実施が難しかった企業・技術者を支援するものです。

サービスのご利用にあたってお客様に求められることは、シミュレーションの実施に必要な情報をご提供いただくことのみです。ご提供いただいた情報をもとに、当社のアプリケーション・エンジニアが内容を把握し、必要な条件設定を行います。計算も当社が用意する高性能なコンピューターで実行するため、お客様は専用ソフトウェアの購入や操作習得の負担なく、業務に必要な結果を得ることができます。

本サービスは、主に以下のような分野で活用できます。

- 建築物の内外における人工照明および昼光照明- 製造・生産現場における検査・作業用照明- 自動車等の輸送機器における発光部や表示部

本サービスは、当社が開発・販売する光シミュレーション用ソフトウェア「Lumicept（ルミセプト）」を用いて提供され、一般的な照明計算では対応しにくい光学・照明上の課題にも対応します。

照明・光学シミュレーションの適用例

この照明・光学シミュレーション・サービスは、光を発するもの、光を受けるものの設計や解析に幅広くご活用いただけます。シミュレーションの対象となり得るものの例を以下に示します。

サービスの目的や背景

建築- 太陽光採光装置による建物内の明るさ- ブラインドやルーバーを通した室内採光- トンネルやエレベーターなどの暗所用照明製造・生産現場- 製造ラインにおける検査カメラ用照明- 植物工場におけるLED照明自動車や輸送機器- 自動車の計器類や操作系への太陽光入射- 導光板や導光体を用いる各種発光装置その他- 薄型太陽電池の曲面上での受光- ガラスや鏡面における映り込みや反射太陽光採光装置からの入光可視化オフィス内の照度分布自動車内への太陽光入射導光体による発光

近年、開発期間の短縮や試作前検証の重要性が高まる一方で、照明・光学シミュレーションの活用には専門人材や導入コストが障壁となる場合があります。

本サービスは、当社がLumiceptの開発・販売を通じて把握してきた、以下のようなお客様の課題やニーズに応えるものです。

サービスの詳細

- 開発期間短縮の圧力が高まっており、シミュレーションは行いたいが、それを実施するためのスキルを持つ人材が確保できない- 試作前の検証を行いたいが、高度な処理が行える照明・光学シミュレーターは高額で、使用頻度を考えると導入に踏み切れない- シミュレーターの導入は検討したいが、実務でどの程度有効か判断しきれないサービスのご利用方法

この照明・光学シミュレーション・サービスをご利用いただく場合、お客様から以下の情報をご提供いただく必要があります。

- シミュレーション対象物の形状データ（STEP、Revit、FBX、CATIA形式など）- 条件の設定に必要となる各種情報（光源情報や各部の光学特性など）- 必要とするシミュレーション結果（輝度、照度、光度、放射量など）サービス料金

本サービスのご利用料金は、お客様から実施されたいシミュレーションの内容をお聞きした上、個別に見積もらせていただきます。

提供開始時期

本サービスの提供開始時期は、2026年5月1日を予定しております。事前のお申し込み、ご相談も受け付けております。実施の可否や概算見積りについても、お気軽にお問い合わせください。

株式会社インテグラについて

株式会社インテグラ（本社：東京都港区、代表取締役 兵頭 誉志）は、光シミュレーション用ソフトウェア製品の開発と販売、および関連サービスの提供を行っております。1986年に最初の製品をリリースして以来、このカテゴリーにおけるパイオニアとして、照明や光学に関わるお客様が抱える様々な課題を解決するため、継続的に技術開発と製品の改良に取り組んでおります。現在の主力製品は光シミュレーション用ソフトウェア「Lumicept（ルミセプト）」で、自動車や建築、電気機器、化成品等の業界において、高度な照明／光学シミュレーションを実現するツールとして国内外の多くのお客様にご利用いただいております。株式会社インテグラに関する詳しい情報については、下記ウェブサイトをご覧ください。

https://integra.jp/ja/

Lumiceptについて

Lumicept（ルミセプト）は、光学や照明の分野に携わる設計者やエンジニア、研究者の方々のために開発されたハイブリッド光シミュレーション・ソフトウェアです。その強力な三次元光シミュレーション機能は、自動車用のランプやインジケーター、各種照明機器や光学フィルムといった、光が重要な役割を担う製品の開発における非常に有用なツールとして、2013年の登場以来、多くのお客様にご利用いただいております。Lumiceptは、光学シミュレーションとコンピューター・グラフィックスのそれぞれが必要とする能力を兼ね備えるハイブリッド性を特徴としており、光の伝播を分析するのみならず、写実的な画像を生成することも可能です。Lumiceptに関する詳しい情報については、下記ウェブサイトをご覧ください。

https://integra.jp/ja/products/lumicept

本件に関するお問い合わせ先

株式会社インテグラ

エキスパート・サービス部 / 大澤

sales@integra.jp

Tel: 03-6273-8338

* 本プレスリリースに記載されている内容、仕様、価格等の情報は、発表時点の情報です。予告なしに変更となる場合があります。また、記載されている会社名、団体名および製品・サービス名は、各社・団体の登録商標または商標です。