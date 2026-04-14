Vsinger天導ライカ、1st EP「雷華」を2026年4月26日にリリース

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Vsingerプロダクション「リズプロ｜Rhythm-Garden Project」は、所属Vsinger 天導ライカ（てんどうらいか） の1st EP「雷華（らいか）」を、2026年4月26日（日）にリリースすることをお知らせいたします。

本作は、同日開催の音系・メディアミックス同人即売会 M3-2026春 にて初頒布されるほか、同日よりCD通販および各種音楽配信サービスにて配信を開始いたします。

■ 天導ライカについて

天導ライカ「雷華」MVサムネイル画像

天導ライカは、音楽を軸に活動するVsinger。

力強さと繊細さを併せ持つ歌声を武器に、エモーショナルな楽曲表現を追求しています。

“雷”をモチーフにした世界観と疾走感のあるサウンドを特徴とし、

楽曲・映像・ビジュアルを統合した作品づくりを行っています。

■ 1st EP「雷華」作品概要

天導ライカ1st EP「雷華」天導ライカ1st EP

タイトル： 雷華

リリース日： 2026年4月26日（日）

形態： CD／デジタル配信

収録曲数： デジタル配信全6曲収録

（CD版のみ、2ボイストラックを追加収録）

「雷華」は、天導ライカの活動初期を象徴する1st EPです。

雷鳴のような衝動と、閃光のような一瞬の感情を描写し、「夢を追い続ける姿」をテーマに制作されました。

デビュー以降に発表された楽曲に加え、本作のために制作された新曲も収録予定。

天導ライカの音楽的世界観を凝縮した一作となっています。

■ M3-2026春にて初頒布

イベント名： M3-2026春

開催日： 2026年4月26日（日）

会場： 東京流通センター

ブース： 第一展示場 I-18b（リズプロブース）

当日はリズプロブースにて、1st EP「雷華」を数量限定で頒布いたします。

■ CD通販について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=915Zh_ZVMcY ]

イベントと同日、2026年4月26日（日）より、

ECサイト「ガレージ」内のリズプロ公式ショップにて通販を開始いたします。

イベント来場が難しい方も、オンラインにてご購入いただけます。

■ 音楽配信について

1st EP「雷華」は、2026年4月26日（日）より、

Apple Music、Spotifyをはじめとする各種音楽配信サービスにて配信開始予定です。

詳細な配信リンクは、公式情報にてご案内いたします。

■ 制作スタッフ

ビジュアルデザイン：へいろー

MV&ジャケットイラスト：幻

「雷華」ミュージックビデオ：Ninja

「雷華」タイポグラフィー：準チョコ

制作総指揮・作詞・作曲・編曲：春日章宏

■ 今後の展開

天導ライカは、今後も継続的な楽曲リリースおよび映像作品の公開を予定しています。

音楽を中心に据えたVsingerとして、より高い完成度の作品を発表してまいります。

Vsinger「天導ライカ」天導ライカからのメッセージ

「雷華」のMVは見ていただけましたか？

今回リリースするアルバムは、私の音楽に対する気持ちが物語として、沢山詰まっています！

楽曲へかける想いが強くて、実は「雷華」は収録してOKが出た後に、もう一度収録をし直しています(笑)

楽曲を通して、様々な雰囲気のライカを楽しんでいただけたら嬉しいです！

■ 公式情報

天導ライカ 公式X：https://x.com/TendouRaika/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TendouRaika

音楽配信アーティストページ：https://www.tunecore.co.jp/artists/TendouRaika

リズプロ公式サイト：https://rhythm-garden.com/tendou-raika/

CD通販（ガレージ公式ショップ）：https://garage.creators-garden.com/store/rhythmgarden/

■ 事務所概要

事務所名： リズプロ｜Rhythm-Garden Project

事業内容： Vsingerのプロデュース・マネジメント、音楽・映像制作

公式サイト：https://rhythm-garden.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/RhythmGarden