【Studio Storeで販売開始】施工事例やイベントの更新も直感操作で完結。プロ品質のデザインを実現した『建築・建設｜コーポレート』テンプレート

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コロニーインタラクティブ株式会社


コロニーインタラクティブ株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：田上 知之、以下当社）は、ノーコードWeb制作ツール「Studio」の公式マーケットプレイス「Studio Store」にて「建築・建設｜コーポレート」を正式リリースしました。



テンプレートを見る :
https://studio.design/ja/store/templates/lV5a7AZORL
■制作背景

本テンプレートでは、住宅検討層が抱く「一生に一度の買い物」への期待と不安に寄り添うことを最優先事項として設計しました。



単なる情報発信に留まらず、「施工事例」「お客様の声」「イベント情報」といった検討の核となるコンテンツを網羅。ユーザーが必要な情報へ迷わずアクセスできる情報設計を構築することで、心理的ハードルを払拭しています。情緒的な「理想の住まい」のイメージと、論理的な「安心・信頼」の根拠を共存させ、確かなエンゲージメントを築くBtoCコーポレートサイトを目指しました。



■テンプレートの特徴

【CMSでコンテンツ更新】




「施工事例」「イベント」「お知らせ」はCMSで編集できます。


見出しや本文、写真を差し替えるだけで、お客様の「気になる・知りたい」に届くコンテンツ作りが可能です。


建物の外観やこだわりポイントを写真付きで解説することで、コンテンツの魅力を最大限に引き出します。



▪️イベント詳細ページ＞予約フォームについて


本テンプレートは、建築。建設業界の高度な営業フローに対応するため、あえて外部システムとの連携を推奨する設計を採用しています。お客様により円滑かつ安全にご利用いただけるよう、業務形態に合わせたシステムを選定してください。




【情報が伝わるシンプルなデザイン】




住宅購入を検討しているお客様は何度もサイトを訪れるため、パソコンの操作やスマホ閲覧の妨げにならないよう、装飾やアニメーションは最低限に。



見出しや本文は、読みやすい文字サイズで設定されているため、ストレスなくコンテンツに集中できます。スマホでもパソコンでも、どのデバイスにも最適化されたレスポンシブデザインです。




実際のデザインと操作感を体験する :
https://preview.studio.site/templates/lV5a7AZORL



■テンプレートの構成・内容
- Home
- 私たちについて（会社概要）
- 施工事例

　- 施工事例 カテゴリー（CMS）


　- 施工事例 詳細（CMS）


- サービス
- イベント

　- イベント 詳細（CMS）


- お知らせ

　- お知らせ 詳細（CMS）


- 採用情報（外部リンク）
- 問い合わせフォーム

　- サンクスページ


- プライバシーポリシー
- メニューモーダル
- 404ページ

■販売情報

テンプレート名：建築・建設｜コーポレート


販売ページ：https://studio.design/ja/store/templates/lV5a7AZORL


価 格：12,800円（税込）



会社概要


会社名：コロニーインタラクティブ株式会社


本社：大分県大分市金池町2-1-10　ウォーカービル大分駅前7F


代表者：代表取締役　田上 知之


事業内容：ECサイト構築・保守運用、ウェブサイト企画・構築・運用、デジタルマーケティング企画・運用、各種コンサルティング


URL：https://colony-i.com/


Studio プロフィールページ：https://studio.design/ja/store/designers/colony_i