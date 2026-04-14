【ステマ規制から２年半】”脱ステマ時代”のヒット戦略が集結。SNSで1,000万個売上！『カップ麻辣湯』に学ぶ、新ヒットを作るマーケティング術

若者が熱狂する「シビ活」トレンドで社会現象に！「隠す広告」から「自ら広めたくなる広告」へ。新ヒットを作るマーケティング術が集結

RX Japan合同会社

いま、SNSで話題の”シビレ”を楽しむ『シビ活』が若者のトレンドに。中でも、低カロリーな春雨を使用した『カップ麻辣湯（マーラータン）』は、累計1,000万個以上を売り上げる社会現象となっています。この爆発的なヒットの裏にあるのは偶然ではなく、「自ら広めたくなる体験」を緻密に設計したマーケティングの力です。

2023年10月のステルスマーケティング（ステマ）規制開始から約2年半。企業は今、広告であることを隠す手法から、消費者が「広告でも面白いから誰かに教えたい！」と自発的にシェアしたくなるプロモーションへと戦略を大きく転換しています。

『カップ麻辣湯』で話題のマーケティング企業が出展（Hattyu株式会社）

Tiktok shopをきっかけに大バズり中の医食同源ドットコム「麻辣湯」。その戦略パートナーとして、黎明期から並走してきた「Hattyu株式会社」が今回マーケティングWeekに出展。

クリエイター連携や販売ロードマップなど、Tiktok Shopで勝つためのノウハウや新ヒットを作るマーケティング術を出展予定。

4/22(水)～「マーケティングWeek 春」を東京ビッグサイトにて開催

RX Japan 合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月22日（水）～24日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、日本最大級のマーケティング展示会『第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS／マズ）』を開催します。



本展では、この「カップ麻辣湯」の快進撃を支えた戦略企業をはじめ、今の時代に“正々堂々と”選ばれ、爆発的なヒットを生むための最新マーケティングサービス・製品が一堂に集結します。

展示会名： 第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS）

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）10:00～17:00 会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

出展社数：約300社（予定） 来場者数：約20,000名（見込み）

公式Web：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

取材事前登録：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

【脱・ステマ時代のヒットを生む】注目の最新マーケティング手法

◆広告を「旅行の思い出」に変える！ 旅先での感動体験プロモーション「旅メディア」出展社：株式会社JTB

旅の計画から宿泊先まで、JTBの顧客接点を活用した体験型プロモーション。店舗やバス車内でのサンプリングなど、旅の高揚感に直接アプローチし「触れる・試す」機会を創出します。解放的な空間での体験は自発的なSNS投稿を促し、広告を「思い出の一部」として拡散。ステマ規制下で不可欠な、嘘のない感動体験を通じたファン作りを実現します。

◆熱量の高いストーリーで共感を生む「マンガインフルエンサー」出展社：株式会社 シンフィールド

インフルエンサーであるマンガ家が、自身のX（旧Twitter）やSNSで商品をマンガ化して紹介。マンガ家のフォロワーはもちろん、多くの人に「面白いコンテンツ」として拡散され、圧倒的な認知拡大を促します。

単なるタレント起用ではなく、作家の個性とストーリーが乗ることで、広告であってもファンが好意的に受け取り、自発的なシェアが発生します。「SNSで拡散力のあるコンテンツを作りたい」という現代のニーズに直結する手法です。

◆ゲームの世界に溶け込む！プレイを邪魔しないゲーム内広告「アドバーチャ」出展社：アドバーチャ株式会社

ゲーム内の看板やモニターといった自然な空間に動画広告を表示できるゲーム内広告配信サービス。500以上のゲーム内看板やモニターに動画広告を自然に表示させ、プレイを中断させない設計で「広告＝邪魔なもの」という概念を覆し、Z世代やゲーマー層の視界へストレスなくブランドを浸透させます。さらに、ゲーム実況やSNSを通じた二次拡散も起こりやすく、実数値以上の露出効果も期待！

◆「売る」のではなく「物語」を届ける。心を揺さぶる「パラパラ漫画ムービー」出展社：株式会社アトムストーリー

商品に込められた「想い」を、温かみのあるパラパラ漫画でストーリー化。単なる機能説明ではなく、視聴者の感情に訴えかけ、自分事化を促す「ストーリーマーケティング」を展開します。企画から制作までワンストップで、企業の課題を「感動」に変えて届けます。派手な演出や強引な宣伝が敬遠される今、あえてアナログ感のある「パラパラ漫画」という手法が、視聴者のガードを下げ、深い共感を生みます。

取材のご案内（事前申込制）

◆ご取材のお申し込みはこちら

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（4月21日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

マーケティングWeek（RX Japan合同会社）広報担当 TEL：03-6739-4128

MAIL：spex.jp@rxglobal.com