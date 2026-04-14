暗闇で推しが光る。中日ドラゴンズ承認ライセンスグッズ”光る推し活”が登場、第1弾は全15種を展開

株式会社 丸八化成

株式会社丸八化成（本社：愛知県）は、中日ドラゴンズ承認ライセンス商品として、”光を蓄えて暗闇で発光する”選手の背番号入り「推し活」専用応援アイテムの第1弾商品を、2026年4月14日（火）10:00より楽天市場およびTikTokショップにて販売開始いたします。

本商品は、球団創設90周年を記念し開発された、“さりげなく光る応援グッズ”。

ドラゴンズロゴに加え、選手の背番号をあしらったデザインで、応援する選手やチームロゴが暗闇で浮かび上がる本商品は、「推しが光る」という新たな体験価値を提供します。

ウロボロスクリップ朧（おぼろ）ブルー （写真の1994はドアラの背番号）暗闇でドラゴンズブルーにさりげなく光るウロボロスクリップ朧（おぼろ）

物を挟んで固定するためのストッパー部分にドラゴンズのロゴや好きな推しの選手の背番号が入っている。

暗い時にロゴや背番号が見えます。

■暗闇で光る、新しい応援スタイル

本製品の最大の特徴は、蓄光素材を使用した「暗闇で光る」機能です。

太陽光や照明の光を蓄え、暗所で鮮やかに発光。

ナイトゲームや帰宅時、防災用途としても活躍し、

「応援 × 機能性」を両立した次世代の応援グッズです。

ウロボロスクリップ朧（おぼろ）グリーン蓄光グリーンに光るウロボロスクリップ朧（おぼろ）

蓄光＝グリーンのイメージですが、蓄光顔料はグリーンが一番輝度が高いカラーになります。

防災用途としても暗い所で目印にもなります。

太陽光＞UVライト＞蛍光灯＞LED（白）＞LED（暖色）の順で輝度や時間が変わります。

■中日ドラゴンズ承認ライセンス商品の第1弾“推し活”需要に応える全15種類のラインナップ

ラインナップは以下の全15種類（蓄光カラーはグリーンとブルーから選べます）

・選手モデル：13選手（背番号入り）

ドラゴンズのロゴ+選手名（画像は岡林勇希選手）

選手名一覧

背番号 選手名 背番号 選手名

1 岡林勇希 21 金丸夢斗

2 田中幹也 22 大野雄大

3 高橋周平 51 上林誠知

7 福永裕基 55 細川成也

8 大島洋平 90 松山晋也

9 石伊雄太 1994 ドアラ

11 中西聖輝

19 高橋宏斗 ドラゴンズロゴ

・ドアラモデル（1994）

・ドラゴンズロゴモデル

ドラゴンズロゴのみのモデル

シンプルなドラゴンズロゴのみのモデルもご用意しました

お気に入りの選手を選び、

バッグやベルトループに装着することで、日常の中でも応援が可能です。

タオルホルダーやキャップホルダーとして使用できます！

■町工場発、こだわりのモノづくり

本商品は、愛知の町工場・株式会社丸八化成が企画・開発・製造まで一貫工程でおこないます。

長年培ったプラスチック成形技術と蓄光素材のノウハウを活かし、

・高い耐久性

・美しい発光

・日常使いしやすい設計

を実現しました。

厚手のタオルでもしっかりホールド！

球場へ応援に行く時にカバンにカラビナで吊り下げられます。

推しの背番号のユニホームとカラビナ付クリップをお揃いにしたりその日の気分で組み合わせられます。

普段使いにさりげなく推しをプラス

耐候性の高い蓄光ポリカーボネート樹脂を使用しているので外出でも安心して使えます。

普段の生活にさりげなく推し活を！

“応援グッズの枠を超えた品質”を目指したプロダクトです。

■商品概要

商品名：ウロボロスクリップ朧（おぼろ） カラビナ付クリップ

販売開始日：2026年4月14日（火）10:00～

販売チャネル：楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ouroboros-08/cd-1/

TikTokショップ

https://vt.tiktok.com/ZS9LfJMuUHtjM-gPbVk/

価格：税込1,820円（送料無料）

種類：全15種類（選手13種＋ドアラ＋ロゴ）

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社丸八化成

担当者：金田

TEL：052-793-6827

Email：kaneda@maruhachi-kasei.co.jp

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売