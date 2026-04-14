【オムニソーターで実現】100円ショップ向け日用雑貨の出荷作業効率を42%アップ

Gaussy株式会社

Gaussy株式会社（東京都港区、代表取締役社長：櫻井 進悟）が提供する物流ロボットサービスRoboware（ロボウェア）は、立体型仕分けロボット 「オムニソーター」を株式会社ニューウェイ（千葉県浦安市、代表取締役社長：丸 淳二郎）の習志野センターに導入しました。この度、稼働開始から半年にわたりオムニソーターを運用した成果についてインタビュー動画を公開したことをお知らせします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tN6Hf_F9V7g ]

1. オムニソーター導入の背景と効果

ニューウェイは1989年に創業し、アパレル業界を中心にEC(通販)物流支援からBtoB物流加工、アウトソーシングまで、総合物流(ロジスティクス)ソリューションを提供。千葉、大阪、三重ほか、全国主要エリアに19拠点を展開し、年間250社以上の物流アウトソーシングを手掛けています。

今回オムニソーターを導入した同社習志野センター（千葉県習志野市）では、全国展開する100円ショップ向け日用雑貨を取り扱っており、多品種小ロットの出荷作業を人手で行うことに対して、コスト削減と人材確保の両面で大きな課題を感じていました。インタビュー動画では、同社がオムニソーターを半年にわたり運用した中で得られた成果のほか、より高い生産性を実現するための今後の取り組みについても詳しくお伝えします。

オムニソーター導入の効果（詳細は動画でご覧ください）

作業効率 ： 当初見込みを上回る約42％の効率アップを達成

コスト削減 ： 人件費を従来の約半分に抑制

省人化 ： 15名必要だった100店舗分の仕分け作業が5～6名で可能に

満足している点： 商材に合わせた柔軟なカスタマイズと、故障が非常に少なく安定稼働している点

導入後2ヶ月で効果が出るなど、習熟に時間が掛からなかった点

２. オムニソーター導入現場視察会の開催

動画でご紹介したニューウェイの稼働現場を実際にご覧いただける視察会を開催します。仕分け作業の自動化をご検討中の方は、ぜひともご参加ください。

【 開催概要 】

日時 ： 2026年4月28日（火） 13:00～14:00

場所 ： 株式会社ニューウェイ 習志野センター

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野6-18-9

プロロジスパーク習志野５

費用 ： 無料

オムニソーター導入現場視察会 https://roboware.ai/seminar/os-inspection-tour/

３. 立体型仕分けロボット「オムニソーター」について

オムニソーターは、圧倒的な省スペースと自動高速仕分けが特徴の立体型仕分けロボットです。設置や移設の負荷が少なく、貨物量に合わせて柔軟に拡縮できる高いカスタマイズ性をもち、食品からEC雑貨まで、貨物の種類や形状に幅広く対応できることから、全国で60台以上が導入されている人気の物流ロボットです。

【 オムニソーター 】https://roboware.ai/robot/omni-sorter

株式会社ニューウェイ について

1989年の創業以来、アパレル業界を中心にEC(通販)物流支援からBtoB物流加工、アウトソーシングまで、総合物流(ロジスティクス)ソリューションを提供。千葉、大阪、三重ほか、全国主要エリアに19拠点を展開し、年間250社以上の物流アウトソーシングを手掛けています。

本社所在地 ： 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号 プライムタワー新浦安19階1901号

URL ： https://www.new-way.co.jp/

Roboware（ロボウェア）について

物流ロボットサービスRobowareは、企業規模や業種を問わず誰もが柔軟に自動化できる世界の実現を目指し、2022年より設計・導入・運用・保守をワンストップで提供してまいりました。これまでに複数の海外ロボットメーカーと販売パートナー契約を締び、多様な機種の中から最適なソリューションを提案し課題解決を支援しています。

【 Roboware公式サイト 】 https://roboware.ai/

Gaussy（ガウシー）株式会社について

Gaussyは「物流の現場から、ビジネスの明日を動かす。」というミッションのもと、倉庫ニーズや荷物量の変化にフレキシブルに対応できる仕組みを構築し、ビジネスに新しい選択肢を提供していきます。誰でも簡単にロボットを使って倉庫運営ができるサブスクリプション型の月額制倉庫ロボットサービスRobowareと、誰でも簡単に倉庫空きスペースを利用できるシェアリング倉庫サービスWareXの２つのサービスを提供しています。

【 Gaussy公式サイト 】 https://www.gaussy.com/(https://www.gaussy.com/)