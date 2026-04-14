中小法人が今すぐ活用できる制度を解説「助成金・補助金活用セミナー2026 in 鹿児島」4/22（水）開催

一般社団法人日本中小企業経営者協会

一般社団法人日本中小企業経営者協会（東京都千代田区、代表理事 石黒哲明） は、2026年4月22日（水）15:00~16:30に鹿児島県文化センター 宝山ホールにて、「助成金・補助金活用セミナー2026 in 鹿児島」を開催します。本セミナーでは、人件費・原材料費の高騰が続く今こそ中小法人が知っておくべき助成金・補助金について、自社が対象となる制度の見つけ方から、申請を確実に通すための実務ノウハウまでを一挙に解説します。

助成金・補助金活用セミナー2026 in 鹿児島

中小法人の経営コストを圧縮する助成金・補助金制度の最新情報を講演

昨今、人件費や原材料費などの高騰により、経営が圧迫されている企業が増えています。こうした状況の中、国や自治体では中小企業の採用・賃上げ・設備投資などを後押しするための支援制度を数多く用意しています。しかしながら、「どれが自社で使えるのか判断できない」「申請が難しそうで手が出ない」「そもそも誰に相談すればいいのかわからない」といった理由から、せっかくの制度を活用できていない企業が大半を占めているのが現状です。実際に、助成金・補助金を活用できている企業はわずか5.5%に留まっており、多くの中小企業が本来受け取れる支援を見逃しているという深刻な情報格差が生じています。

この格差を軽減すべく、本セミナーは中小法人に選りすぐりの助成金・補助金について解説をします。昨年1年間で全国100回を超える講演を実施し、9,000社を超える方々にご参加いただき、今回は鹿児島での開催となります。今後のトレンドや鹿児島県の地域情報を踏まえ、本セミナー終了後すぐに実践可能な具体策をお伝えいたします。

■開催概要

日時：4月22日(水)15:00~16:30（開場14:30）

会場：鹿児島県文化センター 宝山ホール

〒892-0816 鹿児島市山下町5-3

JR鹿児島駅：朝日通下車 徒歩5分

会費：無料

URL：https://smb-japan.or.jp/2026-4-22-2/（参加申し込みはこちらから）

■プログラム

・知らなきゃ損！”会社の財布”がどんどん増える2026年度の新制度採用コストが実質無料！

・賃上げコストも含めて助成金で賄う方法

・最大450万円！デジタル化・AI導入で業務効率を劇的改善する補助金

・車やパソコン購入費の75%以上が助成される大注目制度

・チラシやホームページ作成で最大250万円受給する方法

・たった2割の負担で新たな設備投資が可能になる補助金施策

■一般社団法人日本中小企業経営者協会

日本中小企業経営者協会は、日本全国の中小企業を対象に、情報格差是正のため、プロボノ活動（各分野の専門家による社会的・公共的なスキルや専門知識を活かした無償のボランティア活動）として、講義形式のカンファレンスを中心に情報提供を日本全国で定期的に行う非営利法人です。

当会のプロボノ活動は、理念に共感し、寄付や協賛、後援を通じて力強く支援して下さる多くの方々の支えにより成り立っておりますため、様々な分野のカンファレンスへのご参加は勿論のこと、経営に関する個別のご相談対応に至るまで、全て無償にて、中小企業様を支援させていただいております。

＜法人概要＞

法人名：一般社団法人日本中小企業経営者協会

Japan Small and Medium Business Owners Association

代表者：代表理事 石黒哲明

WEB ：https://smb-japan.or.jp/

連絡先：カンファレンス運営事務局

03-6698-4230／info@smb-japan.or.jp