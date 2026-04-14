《育毛剤ブランド「CHAP UP」から医療提携による新サービスが誕生。WEB完結のオンライン診療プラットフォームサービス「チャップアップMDオンライン」を提供開始》

株式会社ソーシャルテック

化粧品や医薬部外品などの通信販売業を展開する株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）は、シリーズ累計売上1,300万本*を突破した育毛剤ブランド「CHAP UP（チャップアップ）」において、提携医療機関「代々木ウィルクリニック」との協業によるオンライン診療プラットフォームサービス「チャップアップMDオンライン」を2026年3月18日(水)より提供開始いたしました。

本サービスは、医師の診察から医薬品の処方・ご自宅への配送の手続きまでをWEB上で完結できるサービスです。

*2025年10月 ソーシャルテック調べ

■「チャップアップMDオンライン」公式サイト

https://chapup.mdonline.jp/(https://chapup.mdonline.jp/)

サービス開始の背景

公式サイト キャプチャ

これまで「CHAP UP」では、医薬部外品の育毛ローションやシャンプーなどの販売を通じて、多くのお客様の頭皮ケアや悩みに寄り添ってまいりました。

このたび、さらに多様化するお客様のニーズにお応えするため、医療機関と提携したオンライン診療プラットフォームサービスを立ち上げました。

従来のケアに加え、専門医の診察に基づいた処方薬を手軽にお届けできる体制を整えました。

処方薬を通じたアプローチにより、お客様一人ひとりの深いお悩みの解決をサポートいたします。

【サービスの3つの特徴】

1. 自宅でかんたん！通院不要の「WEB完結型」

事前問診から医師とのビデオ通話による診察（10分程度）まで、すべてオンラインで行えます。通院の手間や待ち時間がなく、お忙しい方やプライバシーを重視する方でも周りの目を気にせずご受診いただけます。

2. 最短翌日にお届けする「スピーディーな自宅配送」

診察後、医師が処方したお薬は速やかに発送され、最短で翌日にはご自宅にお届けいたします。スムーズな受け取りで、無理なく継続的なケアが可能です。

3. 「代々木ウィルクリニック」プロデュースの「医療提携」

東京都渋谷区にある「代々木ウィルクリニック」との協業体制により、医師が診察を行います。オンライン診療に不安を感じる方にも、丁寧な説明と適切な診断を行ったうえで、患者様の症状や既往歴に合わせた処方を行います。

【ご利用の流れ】

【今後の展望について】

- 処方薬と診察希望日の選択公式サイトよりご希望のメニューをカートに入れ、診察希望日時を選択します。- 問診票とお支払い情報登録事前にWEB問診票へご入力いただき、お支払い情報を登録します。- オンライン診察予約日時に、スマートフォンやパソコンを通じて医師とビデオ通話で診察を行います。- お支払い・お届け診察終了後にお支払いが完了し、処方薬がご自宅へ配送されます。

現在は男性向けの診療メニューを中心に提供しておりますが、本年（2026年）4月中には「女性向けサービス（女性AGA・女性メディカルダイエット等）」の開始も予定しております。

「CHAP UP」は今後も、皆様の生活がより豊かで前向きなものになるよう、サービスの拡充と品質向上に努めてまいります。

【サービス概要】

サービス名称：チャップアップMDオンライン

公式サイトURL：https://chapup.mdonline.jp/

提携医療機関：代々木ウィルクリニック（所在地：151-0053 東京都渋谷区代々木1-35-1 プレンジ代々木2F）

《 CHAP UP公式ショップ 》

公式サイト：https://chapup.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/09065293-B88C-40F6-82CD-36524690D548

楽天：https://www.rakuten.co.jp/chap-up/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/socialtech

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/socialtech/

公式Instagram：https://www.instagram.com/chapup_official/

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メールアドレス：info@chapup.jp