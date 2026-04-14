杉原杏璃さん登壇,「ライオン兄さんの米国株トークショー」を開催、個人投資家約200名が参加

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター)のグループ会社である株式会社Financial Free College（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川亮、以下Financial Free College）は、投資家・タレントの杉原杏璃氏をゲストに迎え、米国株をテーマとしたセミナー「ライオン兄さんの米国株トークショー」を、3月29日に開催いたしましたことをお知らせいたします。

米国株の動向や注目資産を解説、“株タレント”杉原杏璃氏のトークや交流会も実施

本イベントでは、「2026年 VUCA時代でも資産を増やす戦略」をテーマに、市場解説およびトークセッションを実施しました。

第一部では、ファンダ博士こと松本侑氏と、ライオンじゅんさんこと金盛潤一氏が登壇し、米国株における大型ハイテク株の動向に加え、資金が向かっている分野の変化や、日本株が好調を維持している背景について具体的に解説しました。また、貴金属や暗号資産の今後の見通しにも触れ、資産ごとの特徴や市場環境に応じた考え方が示されました。さらに、ライオン兄さんこと山口貴大氏からは、直近の投資アクション（金、米国株、日本株）や、法人・個人それぞれの運用におけるポートフォリオの考え方についても紹介がありました。

第二部では、杉原杏璃氏と山口貴大氏によるトークショーを実施。実体験に基づくエピソードや投資に対する考え方に加え、ETFに関する視点についても共有がありました。

当日は、参加者同士の交流も行われ、リラックスした雰囲気の中で学びを深められる場となりました。

参加者の声

・先生たちの自分事の経験談や考えを率直にご教示いただき、講座とは違う面白さや学びがありました。

・特に印象に残ったのは、ライオン兄さんと杉原杏璃さんの対談です。成功体験だけでなく、実際の損失経験についても率直に語っていただいたことで、投資における「現実」と向き合う貴重な学びとなり、非常に価値のある内容でした。

・細かいところは、まだ理解できないことも多かったですが、登壇された方の体験談を伺うことができて、失敗を恐れず投資できるように、もっと自分を鍛えていこうと思えました。

Financial Free Collegeは、本イベントのような多様なテーマでのイベントやコンテンツの提供を通じて、より多くの方が主体的に資産形成に向き合う機会の創出に取り組んでまいります。

ゲスト紹介

杉原杏璃

タレントとして活動する傍ら、23歳で始めた株式投資の経験をわかりやすく広く伝えたいと、初心者向けの株式投資術、不動産投資術などの著書を出版。『マンガでよくわかる株１年生』はAmazonランキング証券・金融部門第1位を獲得。株投資、不動産関連のイベントやセミナーに多数出演中。

講師紹介

山口 貴大（ライオン兄さん）

SNSは70万フォロワー、ライオン兄さん名義で活動中。資産運用をしようという言葉を世界一広めてギネス認定。著書「年収300万円FIRE」「新NISA完全攻略」が２作連続で10万部を突破。

金盛 潤一（ライオンじゅんさん）

1991年生まれ。富山県出身。大阪大学、大阪大学大学院を経て新卒で商社に勤務。その後、保険外交員→個人投資家として独立。30歳で投資運用金額6000万円。32歳で運用額2億円を超えFIREを達成。現在はFFCにて講師業に情熱を注ぐ。

松本侑（ファンダ博士）

大学卒業後メガバンクに就職し、投資に興味を持つ。米国株投資で資産1億円を達成。ファンダメンタルズ分析が得意で、多くのテンバガーを発掘してきた。趣味はアンティークコイン収集。

山口氏、金盛氏、松本氏が出演するYouTubeチャンネル「ライオン兄さんの米国株FIREが最強」では、NISAや米国株、米国株ETFなどについて、資産運用の実践に役立つ考え方や、お金にまつわる旬な情報を発信しています。

ライオン兄さんの米国株FIREが最強 :https://www.youtube.com/@fire_is_freedom

株式会社Financial Free College

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営し、「経済的自由を実現する力」を身につける教育プログラムを提供。本プログラムでは、米国株を中心としたインデックス運用をベースに、受講者の投資目的やリスク許容度に応じた資産形成戦略を体系的に学べます。特定銘柄に依存しない「再現性の高い手法」にこだわり、個人が主体的に判断・実行できるようになる力の醸成を重視しています。投資だけでなく、起業や副業といった「収入の複線化」にも視野を広げており、長期的に安定した資産構築を支援しています。

■会社概要

社名 ：株式会社Financial Free College

所在地 ：東京都渋谷区神南1-4-9

代表者 ：小川 亮

設立 ：2026年2月

事業内容 ：金融・起業のスクール「Financial Free College」の運営

HP ：https://financial-free-college.jp/