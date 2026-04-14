【チア派遣】日本最大級の大人チアチーム「Passions」が「成果直結型」モデルを開始。全国8拠点・150名体制でイベントの集客・ROIを最大化

Passions

大人向けチアダンススクールおよびチームを運営するPassions（本社：東京都港区、代表：小池恵）は、法人向けチア派遣・チアリーダー派遣サービスを全国8拠点へ拡大し、本格始動いたします。

2026年5月の千葉・船橋拠点開設により、国内最大規模となる150名の「大人チアリーダー」による全国派遣体制が整いました。従来の「仲介型」派遣とは異なり、元プロチアリーダーが監修する高品質なパフォーマンスと、出演に伴いファンが駆けつける「高い動員力」を武器に、スポーツ興行や企業イベントの集客・売上向上に直接貢献します。

1. 背景と課題解決

チアリーダー派遣実績：プロスポーツの現場で50名を超える人数で圧巻のパフォーマンスを披露する「Passions」

「華やかさ」から「成果」へ。後発だからこそ実現した、新しいチア派遣の形

従来のチア派遣は、キャスティング会社や人材紹介会社による仲介が主流であり、「当日の質が不透明」「集客への寄与が限定的」といった課題がありました。

Passionsは、自社でスクールとチームを運営する「直営モデル」を徹底。20代～30代の元プロおよび実力派アマチュアのみで構成された「大人チア」に特化することで、可処分所得の高いF1・F2層へのリーチと、確実にイベントを盛り上げるプロフェッショナリズムを両立させました。

2. Passionsのチア派遣が選ばれる「4つの強み」

１. 圧倒的な動員力と経済効果

2025年度のプロスポーツ応援実績は延べ500名。出演に伴い、メンバーの家族や根強いファンなど全国から累計約900名が会場へ来場しました。出演者自身がSNS発信力を持ち、チアコミュニティを形成しているため、集客も可能な「インフルエンサー型チアリーダー」として、興行の売上に直接寄与します。

２. 元プロ監修による「仲介なし」の高品質派遣

読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」を始めとするNPB、Jリーグ、Bリーグ等で活躍した元プロチアリーダーが直接指導。仲介手数料が発生しないため、コストを抑えつつ、最短3日でのキャスティングや一貫した品質管理を可能にしました。

３. 全国8拠点のネットワーク（5月に船橋拠点オープン）

東京、神奈川、大阪、京都などに加え、2026年5月より千葉・船橋拠点が始動。全国8拠点のネットワークにより、地方イベントでも交通費を抑えた効率的な派遣が可能です。

４. 「大人チア」というブランド力

仕事や家庭と両立しながら活動する「働く大人の女性」たちのパフォーマンスは、企業の「女性活躍推進」や「健康経営」のメッセージとも親和性が高く、多くの法人クライアント様から支持されています。

3. 2025年の実績例

Passions代表・CMOメッセージ

- プロスポーツチーム（Bリーグ、Jリーグ等）のハーフタイムショー・オープニングアクト- 大手企業CM、プロモーションビデオ、撮影協力- 地域創生イベント、企業表彰式、キックオフイベント等でのパフォーマンス （※抜粋）プロスポーツ応援実績は延べ500名。Passionsの出演に伴い、家族やチームのファン、地域住民など全国から累計約900名が会場へ来場

「私たちPassionsは単にチアダンスを届けるだけでなく、その場の『空気』を変え、ビジネスや興行の『成果』を変えることが大事だと考えています。8拠点目が誕生する今、全国の企業様・団体様のパートナーとして、チアダンスの持つ真の力を証明してまいります。」（代表）



「あくまで各スポーツクラブやクライアント様にとって、チアダンスは数ある手段のうちの一つにすぎません。パフォーマンスという「華」であれば、この令和という時代にはアイドル・インフルエンサー・アニメ漫画等のIPなど無数に比較対象が溢れています。ではそのうち「数字までコミットすること」ができる存在はどれくらいあるでしょうか。私たちPassionsは数値にコミットもできるチアチームとして唯一無二の存在でありたいと考えています。」(CMO)

チアリーダー派遣・チアダンサー派遣の詳細はこちら(https://www.passions-cheerleaders.com/contact-8-1)

【イベント担当者必見】チア派遣の「失敗しない選び方」を完全公開

初めてチアリーダー派遣を検討される企業・団体様向けに、料金相場、当日の流れ、効果的な演出事例、そして後悔しない業者の選び方を網羅した「チア派遣完全ガイド」を公開いたしました。

仲介会社と直営チームの違いや、動員効果を最大化するポイントなど、業界の裏側まで徹底解説しています。

チア派遣完全ガイド｜チアリーダー・チアダンサー派遣の料金・事例・選び方まで徹底解説(https://www.passions-cheerleaders.com/cheer-dispatch-perfect-guide)

■本件に関するお問い合わせ先

■Passions（パッションズ）について

設立：2022年 10月

活動拠点：東京・神奈川・千葉・大阪・京都

事業内容：大人チアダンスチームおよびスクールの運営から、プロスポーツ・企業向けチア派遣まで幅広く展開

口コミ評価：5.0（Googleクチコミ）

公式サイト：https://www.passions-cheerleaders.com/(https://www.passions-cheerleaders.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/passions_cheer(https://www.instagram.com/passions_cheer)



【お問い合わせ先】

Passions広報事務局 担当 高橋

E-mail：passions.cheerleaders@gmail.com



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