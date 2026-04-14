Akuvox AIモニター「X937」、iFデザインアワード2026を受賞

Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd.

スマートインターホンおよびスマートホーム製品・ソリューションをグローバルに展開するAkuvoxは、このたび、同社のフラッグシップモデルである15.6インチの「監視＋インターホン一体型AIモニター『X937』」が、「iFデザインアワード2026」のUser Experience（UX）部門を受賞したことをお知らせいたします。本受賞は、先進的なスマートインターホン技術と優れたUXデザインの融合が高く評価されたものです。

AI音声インタラクションを搭載することで、すべてのユーザーにとってシームレスで快適な操作体験を実現します。また、「視認性」「信頼性」「直感的な操作性」を重視した設計により、大画面UIと最適化された情報階層を実現。複雑なセキュリティ情報も一目で把握できるようになり、操作習得の負担を大幅に軽減します。

X937の主な特長

NVR連携による統合監視ソリューション

X937は、サードパーティ製NVRと連携し、最大25画面のライブ映像を15.6インチ画面に表示可能です。リアルタイムの映像監視、ビデオ通話、ドアアクセス管理を1台で一元管理します。これにより、居住者の状況把握能力を高め、より能動的なセキュリティ対策を実現します。

LLM搭載AI音声アシスタントによる直感操作

大規模言語モデル（LLM）を活用したAI音声アシスタントを搭載し、自然言語による操作が可能です。操作習得の負担を軽減し、誰でも簡単に高度なインターホン機能を利用できます。

Android 14 GMS認証対応による高い拡張性

X937は、Google Mobile Services（GMS）認証を取得したAndroid 14搭載インターホンです。Google Playを通じて多様なアプリを利用でき、動画視聴、音楽再生、レシピ閲覧など、多機能なスマートデバイスとして活用可能です。

高性能ハードウェアによる優れたユーザー体験

15.6インチのフルHD（1080P）ディスプレイは、超狭額縁設計により高い没入感を実現します。さらに、6 TOPSのNPUを搭載し、各種アプリケーションを快適に動作させます。クアッドマイクとスピーカーアレイにより、騒がしい環境でもクリアな音声コミュニケーションを実現します。

Akuvox X937は、従来のインターホンの枠を超え、25チャンネル対応のNVR監視機能、AI音声インタラクション、そしてGMS認証を取得したAndroid 14エコシステムを、15.6インチの一体型プラットフォームに集約しています。これにより、プロフェッショナルなセキュリティ性能と高い拡張性を両立し、現代のスマートインターホンに求められる「安全性」「利便性」「知能化」を兼ね備えた、将来性の高い新たなベンチマークとして位置付けられます。

【会社概要】

Akuvox (Xiamen) Networksについて

Akuvox（アキュボックス）は、ヨーロッパやアメリカをはじめとする110以上の国や地域にサービスを提供しているスマートインターフォン、スマートホームソリューションのプロバイダーです。2012年の設立以来、スマートインターフォン機器、入退室管理機器、スマートホーム製品およびクラウドサービスを世界中に提供しています。「スマートインターフォン」は、米国、英国、カナダ、ヨーロッパ諸国など 110以上の国と地域で販売している世界基準の製品です。これまでに約200万台以上の機器が設置され、50万以上の世帯にAkuvoxのサービスを提供しています。日本国内では販売開始から5年で集合住宅を中心に1000棟以上に導入し、1万世帯以上で利用されます。近年はオフィス、ホテル、物流施設など導入実績も多岐にわたります。

社名：睿雲聯日本株式会社（Akuvox Japan）

設立： 2024年 2月

代表： 代表取締役社長 楊 波（YANG BO）

HP：

Akuvox（スマートインターフォン）：https://jp.akuvox.com/

akubela（スマートホーム）：https://jp.akubela.com/

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