「クオキャリアの新人研修」提供開始！無料オンライン＋対面の2軸で歯科新人の育成・定着を支援──「新人研修は既存スタッフ頼み」8割超の実態を受け

株式会社クオキャリア

株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区）は、歯科医院における新人スタッフの定着率向上を目的として、オンライン研修と対面研修を組み合わせた育成支援サービス「クオキャリアの新人研修」の提供を開始いたしました。

■提供の背景

慢性的な人材不足が続く歯科業界では、「採用」の重要性が高まると同時に、入職後の「定着」もまた大きな経営課題となっています。

当社においては、かねてより顧客歯科医院から新人研修サービスを望む声をいただいておりました。

さらに、2026年2月に実施した市場調査では、8割超の歯科医院が「既存スタッフが新入社員の研修を行っている」と回答しています。

日々の診療業務に追われるなかで体系的な育成プログラムを整備することは容易ではなく、教える側・教わる側双方の負担が離職の一因となっているケースも少なくありません。

こうした現状を受け、歯科衛生士・歯科医師を中心に若手求職者を多く抱える求人メディアとして、採用と「地続き」にある育成・定着の領域でも歯科医院に寄与できる施策を模索した結果、この度「クオキャリアの新人研修」の提供開始に至りました。

■「クオキャリアの新人研修」サービス概要

本サービスは、診療スキルではなく、ヒューマンスキルやビジネススキルの習得に特化した内容となっています。

さらに、医院の課題やニーズに応じて活用いただける複数の研修メニューをご用意しています。

＜オンライン研修＞（無料）

入職から1年間で社会人としての基礎を固め、働くマインドを醸成することを目的としたプログラムです。

分野ごとの全5パート構成で、1つのパートに複数の動画を収録。動画は本日より順次公開していきます。時間や場所を問わず受講でき、各スタッフのペースで無理なく学ぶことが可能です。

＜対面研修＞（有料）

対面研修には、課題にあわせて選択できる2つの形式をご用意しています。

■ご利用条件・お問い合わせ

- 集合型研修他医院のスタッフとともに受講し、ワークショップなどに取り組む形式です。自院だけでは気づきにくい工夫や視点に触れることで、視野を広げることができます。- 医院個別研修各医院の状況にあわせてカスタマイズして行う研修で、院内でご受講いただけます。医院固有の課題に直接アプローチできるため、より実践的な成長支援が可能です。

「クオキャリアの新人研修」は、クオキャリアの年間求人サービス（『採用担当』）をご利用いただいている歯科医院であれば、どなたでもご利用いただけます。

新人スタッフの育成や定着にお悩みの歯科医院の経営者・採用担当者の皆さまは、以下の専用フォームより、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ専用フォーム▶ :https://qua.cab/cb096de

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

＜歯科衛生士向けSNS＞

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer

・LINE https://lin.ee/IZoPsO8