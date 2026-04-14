東京維新の会の政党メンバー向けSNS勉強会に、株式会社EMOLVA代表 榊󠄀原清一が登壇決定！SNS戦略の抜本改革へ

株式会社EMOLVA

SNSマーケティング事業を展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、2026年4月30日（木）、衆議院会館にて開催される「東京維新の会」主催のSNS勉強会において、代表取締役の榊󠄀原清一が講師として登壇することをお知らせいたします。

■ 登壇の背景：選挙を経て加速する「政治のデジタル化」の盲点

SNSは現代の政治活動において不可欠なツールとなりました。

しかし一方で、SNSを万能な「魔法の杖」のように捉えてしまったり、特定のプラットフォーム（X）のみに過度な注力をしてしまったりすることで、本来届けるべき層に声が届かない、あるいは予期せぬリスクを招くケースも少なくありません。

今回の勉強会は、2025年より東京維新の会 情報戦略室長の寺嶋たけし氏（国分寺市議会議員）と協議を重ね、度重なる衆議院選挙や地方議会選挙、組織変更などの激動の時期を経て、満を持してこの4月に実施が確定いたしました。

SNSのプロフェッショナルとして、数多くの企業や自治体のPRを成功に導いてきた榊󠄀原清一が、最新のアルゴリズムや世論動向に基づき、「政治家が今、本当に取り組むべきSNS戦略」を伝授します。

■ 本セミナーの主要テーマ

本勉強会では、寺嶋氏より共有いただいた「SNSを魔法の杖と考えてしまう傾向」や「X（旧Twitter）への一極集中」といった、現在の政治家が陥りやすい課題を真っ向から取り上げます。

- 「SNSは魔法の杖ではない」： 地道な運用と戦略なき発信に効果はない。- 「Xは万能ではない」： Xは広大なネット社会におけるごく一部の「村」であることを理解する。- 「政治家としてのSNS戦略」： 批判を恐れず、かつ支持を広げるための具体的メソッド。

《セミナー詳細》



1. 自己紹介・実績紹介

2. マスコミ4媒体からWeb、そしてSNSへ

3. 『今』のSNSとは？（最新トレンドの解説）

4. SNSが持つ真の力

5. SNSの特性と政治家としての立場

6. 勝つための「政治家のSNS戦略」

7. まとめ・質疑応答

■ セミナー概要

日時： 2026年4月30日（木）14:00～15:30

主催： 東京維新の会

講師： 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一

出席者： 東京維新の会 所属議員および主要メンバー

■ 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。