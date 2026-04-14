アサヒグループ食品が運営する『アマノフーズ』公式オンラインショップにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、アサヒグループ食品株式会社(本社：東京都墨田区、以下アサヒグループ食品)が運営する『アマノフーズ』公式オンラインショップにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入されたことをお知らせいたします。

アサヒグループ食品が運営する『アマノフーズ』公式オンラインショップ詳細を見る :https://www.amanofd.jp/

アサヒグループ食品は、「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」をミッションに掲げるアサヒグループの「食」を担う企業として、社会や消費者ニーズの変化に応じた多様な商品を提供しています。同社が展開する『アマノフーズ』はフリーズドライ食品のパイオニアとして「美味しさ」「楽しさ」「驚き」のある商品づくりを行っています。

『アマノフーズ』公式オンラインショップは、「手軽で質の高いフリーズドライ食品を通じて毎日の食卓に貢献したい」という思いのもと、アサヒグループ食品が運営しています。通販専用商品の販売やアレンジレシピの紹介など公式オンラインショップならではのコンテンツを通じて、ブランドの魅力を発信しています。

このたび、アサヒグループ食品が運営する『アマノフーズ』公式オンラインショップにZETAが提供するレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入され、サイト内の回遊性向上・クロスセル創出を支援しています。

豊富な人気ランキングの表示で購買意欲向上に寄与

トップページにて「人気ランキング」が表示されるようになりました。売れ筋商品を一目で把握できる機能として、スムースな商品選びをサポートします。とくに初回訪問ユーザーにとっては、安心して商品を選択できるきっかけとなり購買判断を後押しします。

また、ジャンル別ランキング表示によりユーザーの関心領域に応じた商品との接触機会を最大化し、平均購入点数の向上およびCVR改善に寄与します。

＜ジャンル別ランキング例＞

・「全ての商品」

・「お味噌汁」

・「にゅうめん」

・「丼の具・雑炊」

・「スープ」

・「カレー・シチュー」

ユーザーに合わせたおすすめ表示でクロスセル拡大に貢献

商品詳細ページにて「おすすめ商品」が表示されるようになりました。閲覧中の商品カテゴリや購入履歴などをもとに、各ユーザーの関心に沿った商品を表示し、新たな商品との出会いを創出します。これにより、関連商品の同時購入を促進し、クロスセルの拡大およびCVR向上に貢献します。

＜例＞

▼「ハンバーグ」閲覧時

・フリーズドライの匠 海老天とじ丼の素 など

▼「お味噌汁」閲覧時

・まごころ一杯 里芋のおみそ汁 など

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

EC向けAIチャット ZETA TALK

[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]

生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

[ https://zeta.inc/cx/products/zl ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売