豪華著名人 9名が思い入れの深い3作品をセレクト！ 講談社文庫 創刊55周年！＃わたしの講談社文庫フェア開催！ 4月末頃スタート！
◆ここがスゴイ！（１） 豪華9名によるセレクト！
今回登場するのは、以下の方々9名です。
各人3作品ずつ、思い入れのある作品をセレクトしていただきました！
朝井リョウ 一色まこと 紙上健吾 佐久間宣行 鈴木保奈美
辻村深月 凪良ゆう 東野圭吾 三宅香帆
（敬称略・50音順）
気になるあの人が選んだ本は、いったいどんなタイトルでしょうか……!?
書店店頭でチェックしてください！
ほかにも「1970～1980年代」「1990年代」「2000年代」「2010～2020年代」の年代別で、編集部が選りすぐった本がフェアの対象書目となっています。
フェアの対象書目は、著名人セレクト27作品＋編集部セレクト、合わせて80作品！ お気に入りの1冊を見つけてください！
▲「＃わたしの講談社文庫」帯がついた作品がフェア対象です！（全80作品）
※対象書目リストはこちらから！↓↓
【対象書目リスト】豪華9名セレクト :
https://tree-novel.com/works/episode/7fbe9d887e8e7b1f40f058ec7b8e8393.html
【対象書目リスト】よむーくセレクト :
https://tree-novel.com/works/episode/81fb5f2759eabf0a7bf12265139ed652.html
◆ここがスゴイ！（２） あの「IN★POCKET」が復刊!?
▲よむーくの表紙が目印！ ※数に限りがあります。なくなり次第、終了となります。
1983年から2018年まで刊行されていた、“あの伝説の文庫情報誌”「IN★POCKET」がフェア小冊子として1号かぎりで復刊！
豪華9名が選書にあたって寄せたコメント、フェア書目の紹介、講談社文庫の55年を振り返るプレイバック企画など充実した内容となっています。
フェア参加書店店頭で無料配布しているので、ぜひお手に取ってみてください！
◆ここがスゴイ！（３） 55周年のスペシャルロゴ！
数々のコミック、書籍、雑誌のアートディレクション、デザインを手がけてきたセキネシンイチさんに55周年記念ロゴを制作していただきました！
フェア対象の本の帯や、やはり55周年記念特別企画の安価で名作が楽しめる「STORY IN POCKET」にも刻まれています。（「STORY IN POCKET」はフェア対象書目ではないので、お気をつけください！）
◆ここがスゴイ！（４） 豪華プレゼントが当たる！
講談社文庫のキャラクター「よむーく」のグッズが当たります！
フェア対象書目を買うと、その場でもらえるステッカーもあります。お楽しみに！
応募方法などの詳細はフェアサイトをご覧になってください。
※応募方法、しめきりなどの詳細はこちらから！↓↓
＃わたしの講談社文庫プレゼント応募要項 :
https://tree-novel.com/works/episode/0298f3e392664e742c96e5107f7708a9.html
フェア参加書店リスト :
https://book-sp.kodansha.co.jp/spring-fair_2026/