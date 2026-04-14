豪華著名人 9名が思い入れの深い3作品をセレクト！　講談社文庫 創刊55周年！＃わたしの講談社文庫フェア開催！　4月末頃スタート！

◆ここがスゴイ！（１） 豪華9名によるセレクト！

株式会社講談社

今回登場するのは、以下の方々9名です。

各人3作品ずつ、思い入れのある作品をセレクトしていただきました！

朝井リョウ 一色まこと 紙上健吾 佐久間宣行 鈴木保奈美

辻村深月 凪良ゆう 東野圭吾 三宅香帆

（敬称略・50音順）

気になるあの人が選んだ本は、いったいどんなタイトルでしょうか……!?

書店店頭でチェックしてください！

ほかにも「1970～1980年代」「1990年代」「2000年代」「2010～2020年代」の年代別で、編集部が選りすぐった本がフェアの対象書目となっています。

フェアの対象書目は、著名人セレクト27作品＋編集部セレクト、合わせて80作品！ お気に入りの1冊を見つけてください！

▲「＃わたしの講談社文庫」帯がついた作品がフェア対象です！（全80作品）

※対象書目リストはこちらから！↓↓

【対象書目リスト】豪華9名セレクト :https://tree-novel.com/works/episode/7fbe9d887e8e7b1f40f058ec7b8e8393.html【対象書目リスト】よむーくセレクト :https://tree-novel.com/works/episode/81fb5f2759eabf0a7bf12265139ed652.html

◆ここがスゴイ！（２） あの「IN★POCKET」が復刊!?

▲よむーくの表紙が目印！ ※数に限りがあります。なくなり次第、終了となります。

1983年から2018年まで刊行されていた、“あの伝説の文庫情報誌”「IN★POCKET」がフェア小冊子として1号かぎりで復刊！

豪華9名が選書にあたって寄せたコメント、フェア書目の紹介、講談社文庫の55年を振り返るプレイバック企画など充実した内容となっています。

フェア参加書店店頭で無料配布しているので、ぜひお手に取ってみてください！

◆ここがスゴイ！（３） 55周年のスペシャルロゴ！

数々のコミック、書籍、雑誌のアートディレクション、デザインを手がけてきたセキネシンイチさんに55周年記念ロゴを制作していただきました！

フェア対象の本の帯や、やはり55周年記念特別企画の安価で名作が楽しめる「STORY IN POCKET」にも刻まれています。（「STORY IN POCKET」はフェア対象書目ではないので、お気をつけください！）

◆ここがスゴイ！（４） 豪華プレゼントが当たる！

講談社文庫のキャラクター「よむーく」のグッズが当たります！

フェア対象書目を買うと、その場でもらえるステッカーもあります。お楽しみに！

応募方法などの詳細はフェアサイトをご覧になってください。

※応募方法、しめきりなどの詳細はこちらから！↓↓

＃わたしの講談社文庫プレゼント応募要項 :https://tree-novel.com/works/episode/0298f3e392664e742c96e5107f7708a9.html

フェア参加書店リスト :https://book-sp.kodansha.co.jp/spring-fair_2026/