伯東、自社スキンケアブランド【TAEKO】を、国内最大級ヨガイベント「オーガニックライフTOKYO」に出展

伯東株式会社

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）は、4月に行われる国内最大級のヨガイベント「オーガニックライフTOKYO」に出展し、エシカルスキンケアの提案と「TAEKO」製品を販売いたします。

オーガニックライフTOKYOは今年で13回目を迎える、東京エリア最大級のヨガイベントです。

会場＆オンラインで、日本を代表するヨガ講師のレッスンが受講できるほか、マーケットエリア・ブースエリアでは、健康的なライフスタイルの提案をおこなう様々なブースをどなたでも入場無料にてお楽しみいただけます。

■「石けんで落とせる」ノンケミカル・SPF最高値のサンスクリーン

「TAEKOサンスクリーン」は、近年環境問題の中でも注目を浴びる「サンゴの白化」の原因にもなっている紫外線吸収剤フリーのノンケミカルの日焼け止めです。さらに、揮発性油剤やシリコーン油、界面活性剤も不使用でありながら、SPF50+、PA++++、UV耐水性★★の国内最高基準。日焼け止め特有の匂い・揮発性油剤による目への刺激や、べたつき、きしみ感など、不快感なく使えます。化粧下地などデイリーケアだけでなくマリンスポーツ・釣り・サッカーなどのスポーツシーンでも愛用者の多い日焼け止めです。

発酵技術により自社開発した高保湿成分「アルカリゲネス産生多糖体」配合で、うるおい感のある使い心地をぜひお試しください。

【第13回 オーガニックライフTOKYO】

■日時：2026/4/17(金)～19(日) 10:00-18:00

■会場：WITH HARAJUKU

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30

JR山手線「原宿」駅（東口）より徒歩1分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞」駅 （2番出口）より 徒歩1分

■入場無料（マーケットエリア、ブースエリア）

※ヨガクラスをご希望の方は、公式サイトページ内のリンク(https://organiclifetokyo.com/)からご購入ください。

■TAEKOブースエリア： 3F ホール前

※イベント特別価格での販売を行います

※完全キャッシュレス決済となりますので、予めご了承ください。

［TAEKOオンラインショップ(https://www.taeko.shop/)］［Instagram(https://www.instagram.com/taeko_skincare/)］