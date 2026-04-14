【いわきFC】甲府戦を「イエローグリーンスペシャルマッチ～愛する人をタバコの煙から守りたい～」として開催

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、5月9日（土）に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第16節 ヴァンフォーレ甲府戦を「イエローグリーンスペシャルマッチ～愛する人をタバコの煙から守りたい～」として開催いたしますので、お知らせします。

【イエローグリーンキャンペーンとは】

イエローグリーンは、「受動喫煙をしたくない・させたくない」「愛する人をタバコの煙から守りたい」というあなたの気持ちをあらわす色です。 福島県では受動喫煙防止対策の県民運動として県医師会、自治体、多くの企業、賛同団体とともに県民全体に働きかけるイエローグリーンキャンペーン（リボン、ライトアップ活動）を県内各地で実施しています。

いわきFCも2020年に開催したイエローグリーンスペシャルマッチ以降、いわきFCパークのライトアップを毎年実施するなど、取り組みを継続してまいりました。

【試合概要】

|日時

2026年5月9日（土）14:03キックオフ

|対戦

明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第16節

いわきFC vs ヴァンフォーレ甲府

|会場

ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）

|マッチパートナー

協賛社：

一般社団法人Tobacco-freeふくしま、他 協賛企業・団体

後援：

福島県医師会、いわき市医師会、いわき市

|中継

DAZN、FMいわき（ラジオ）