【いわきFC】甲府戦を「イエローグリーンスペシャルマッチ～愛する人をタバコの煙から守りたい～」として開催
株式会社いわきスポーツクラブ
イエローグリーンは、「受動喫煙をしたくない・させたくない」「愛する人をタバコの煙から守りたい」というあなたの気持ちをあらわす色です。 福島県では受動喫煙防止対策の県民運動として県医師会、自治体、多くの企業、賛同団体とともに県民全体に働きかけるイエローグリーンキャンペーン（リボン、ライトアップ活動）を県内各地で実施しています。
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第16節
協賛社：
後援：
このたび、いわきFCは、5月9日（土）に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第16節 ヴァンフォーレ甲府戦を「イエローグリーンスペシャルマッチ～愛する人をタバコの煙から守りたい～」として開催いたしますので、お知らせします。
【イエローグリーンキャンペーンとは】
イエローグリーンは、「受動喫煙をしたくない・させたくない」「愛する人をタバコの煙から守りたい」というあなたの気持ちをあらわす色です。 福島県では受動喫煙防止対策の県民運動として県医師会、自治体、多くの企業、賛同団体とともに県民全体に働きかけるイエローグリーンキャンペーン（リボン、ライトアップ活動）を県内各地で実施しています。
いわきFCも2020年に開催したイエローグリーンスペシャルマッチ以降、いわきFCパークのライトアップを毎年実施するなど、取り組みを継続してまいりました。
【試合概要】
|日時
2026年5月9日（土）14:03キックオフ
|対戦
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第16節
いわきFC vs ヴァンフォーレ甲府
|会場
ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）
|マッチパートナー
協賛社：
一般社団法人Tobacco-freeふくしま、他 協賛企業・団体
後援：
福島県医師会、いわき市医師会、いわき市
|中継
DAZN、FMいわき（ラジオ）