【横浜高島屋】横浜を拠点とする［横浜高島屋］×［サカタのタネ］が初コラボレーション！「一粒万倍日」に“タネ” をまくイベントも開催！

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株式会社高島屋


会期：4月22日（水）～28日（火）


場所：1階　正面玄関／地下2階　Foodies’ Port1 生鮮食料品／8階　催会場


ガーデニング講座・タネまきワークショップ :
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama_love_kanagawa/
野菜の販売ほか :
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama/


横浜高島屋では、4月22日（水）～28日（火）まで【LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWA】を開催


します。


期間中は、横浜・神奈川にある企業や団体・ブランドなどと共に商品のご紹介やイベントを開催し、より多くのお客様に横浜・神奈川の魅力を発信していきます。


今回は、横浜市に本社を構え、種苗業界トップの株式会社サカタのタネ（本社：神奈川県横浜市都筑区、代表取締役社長：加々美勉、以下サカタのタネ）と初めてコラボレーション企画を実施します。


サカタのタネが開発した野菜の期間限定販売やタネまきワークショップ、ガーデニング講座などを通じて、普段食べる野菜や愛でる花が生まれる元となる「タネ」について知識を深め、ひいては農園芸業を身近に感じ、地元横浜企業の魅力を感じていただける機会を作ります。



■サカタのタネから生まれた美味しい野菜をご紹介！



《サカタのタネが生んだ野菜 期間限定販売 》


■地下2 階　Foodies’ Port1 生鮮食料品


■4月22日（水）～28日（火）


サカタのタネの開発した、「サカタオリジナル」の野菜３品種を期間限定で販売します。



〇キャベツ（金系201 号）


春キャベツの中でも特に葉が柔らかく甘みが強い品種。一大産地である三浦半島産のものをご用意します。


〇ブロッコリー（グランドーム）


今年4月に約50年ぶりに「指定野菜」に追加されたブロッコリー。


名前のとおりの大きな花蕾（からい）が特徴の定番品種です。


〇ミニトマト（アイコ）


サカタのタネが2004 年に発売したプラム形のミニトマト品種。


酸味が少なく糖度が高いため、一般的なミニトマトよりも甘さが際立ちます。



■4月23日（木）『 一粒万倍日 』 にタネをまこう！ タネまきワークショップ！



《サカタのタネ タネまきワークショップ 》


■4月23日（木）午前 10 時～正午


■4月25日（土）・26 日（日）午前 10 時～正午、午後 1 時～ 3 時、午後 3 時～ 5 時


■8階 催会場


■参加費：無料


■参加人数：各回30名程度 先着順となります。


『一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）』とは、「一粒の種籾（たねもみ）が万倍にも実る稲穂になること」を意味する日本の暦に古くからある吉日の一つです。


“何かを始めるのに最適な日とされ、この日に始めたことは大きな成果を上げるとされています。


そこで4月の『 一粒万倍日 』である 23日（木）に、新しいことを始めるというゲン担ぎの意味をこめ、タネまきのワークショップを開催します。


■そのほか、タネを身近に感じられるイベント開催！


《サカタのタネ ガーデニング講座 》


■4月23日（木）・24 日（金）午前 11 時、午後 1時・3時


■8 階　催会場内特設ステージ


■参加費：無料


■参加人数：各回16名 先着順となります。





サカタのタネが開発したサンパチェンスの育て方・楽しみ方を説明いたします。実際に植え付けた鉢をお持ち帰りいただけます。



《サカタのタネ ミニトマト「アイコ」プレゼント》


■4月22日（水）・25日（土）午前 10 時～


■1階　正面玄関


■参加費：無料





ご来店のお客様各日先着500名様に、ミニトマト「アイコ」の青果（ 1 袋 5 粒入り）を進呈いたします。


※お一人様 1 袋までとさせていただきます。


※数に限りがございます。



横浜高島屋（代表）045-311-5111