【横浜高島屋】横浜を拠点とする［横浜高島屋］×［サカタのタネ］が初コラボレーション！「一粒万倍日」に“タネ” をまくイベントも開催！
会期：4月22日（水）～28日（火）
場所：1階 正面玄関／地下2階 Foodies’ Port1 生鮮食料品／8階 催会場
ガーデニング講座・タネまきワークショップ :
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama_love_kanagawa/
野菜の販売ほか :
https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama/
横浜高島屋では、4月22日（水）～28日（火）まで【LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWA】を開催
します。
期間中は、横浜・神奈川にある企業や団体・ブランドなどと共に商品のご紹介やイベントを開催し、より多くのお客様に横浜・神奈川の魅力を発信していきます。
今回は、横浜市に本社を構え、種苗業界トップの株式会社サカタのタネ（本社：神奈川県横浜市都筑区、代表取締役社長：加々美勉、以下サカタのタネ）と初めてコラボレーション企画を実施します。
サカタのタネが開発した野菜の期間限定販売やタネまきワークショップ、ガーデニング講座などを通じて、普段食べる野菜や愛でる花が生まれる元となる「タネ」について知識を深め、ひいては農園芸業を身近に感じ、地元横浜企業の魅力を感じていただける機会を作ります。
■サカタのタネから生まれた美味しい野菜をご紹介！
《サカタのタネが生んだ野菜 期間限定販売 》
■地下2 階 Foodies’ Port1 生鮮食料品
■4月22日（水）～28日（火）
サカタのタネの開発した、「サカタオリジナル」の野菜３品種を期間限定で販売します。
〇キャベツ（金系201 号）
春キャベツの中でも特に葉が柔らかく甘みが強い品種。一大産地である三浦半島産のものをご用意します。
〇ブロッコリー（グランドーム）
今年4月に約50年ぶりに「指定野菜」に追加されたブロッコリー。
名前のとおりの大きな花蕾（からい）が特徴の定番品種です。
〇ミニトマト（アイコ）
サカタのタネが2004 年に発売したプラム形のミニトマト品種。
酸味が少なく糖度が高いため、一般的なミニトマトよりも甘さが際立ちます。
■4月23日（木）『 一粒万倍日 』 にタネをまこう！ タネまきワークショップ！
《サカタのタネ タネまきワークショップ 》
■4月23日（木）午前 10 時～正午
■4月25日（土）・26 日（日）午前 10 時～正午、午後 1 時～ 3 時、午後 3 時～ 5 時
■8階 催会場
■参加費：無料
■参加人数：各回30名程度 先着順となります。
『一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）』とは、「一粒の種籾（たねもみ）が万倍にも実る稲穂になること」を意味する日本の暦に古くからある吉日の一つです。
“何かを始めるのに最適な日とされ、この日に始めたことは大きな成果を上げるとされています。
そこで4月の『 一粒万倍日 』である 23日（木）に、新しいことを始めるというゲン担ぎの意味をこめ、タネまきのワークショップを開催します。
■そのほか、タネを身近に感じられるイベント開催！
《サカタのタネ ガーデニング講座 》
■4月23日（木）・24 日（金）午前 11 時、午後 1時・3時
■8 階 催会場内特設ステージ
■参加費：無料
■参加人数：各回16名 先着順となります。
サカタのタネが開発したサンパチェンスの育て方・楽しみ方を説明いたします。実際に植え付けた鉢をお持ち帰りいただけます。
《サカタのタネ ミニトマト「アイコ」プレゼント》
■4月22日（水）・25日（土）午前 10 時～
■1階 正面玄関
■参加費：無料
ご来店のお客様各日先着500名様に、ミニトマト「アイコ」の青果（ 1 袋 5 粒入り）を進呈いたします。
※お一人様 1 袋までとさせていただきます。
※数に限りがございます。
横浜高島屋（代表）045-311-5111