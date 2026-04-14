【横浜高島屋】横浜を拠点とする［横浜高島屋］×［サカタのタネ］が初コラボレーション！「一粒万倍日」に“タネ” をまくイベントも開催！

株式会社高島屋

会期：4月22日（水）～28日（火）

場所：1階 正面玄関／地下2階 Foodies’ Port1 生鮮食料品／8階 催会場

ガーデニング講座・タネまきワークショップ :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama_love_kanagawa/野菜の販売ほか :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama/

横浜高島屋では、4月22日（水）～28日（火）まで【LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWA】を開催

します。

期間中は、横浜・神奈川にある企業や団体・ブランドなどと共に商品のご紹介やイベントを開催し、より多くのお客様に横浜・神奈川の魅力を発信していきます。

今回は、横浜市に本社を構え、種苗業界トップの株式会社サカタのタネ（本社：神奈川県横浜市都筑区、代表取締役社長：加々美勉、以下サカタのタネ）と初めてコラボレーション企画を実施します。

サカタのタネが開発した野菜の期間限定販売やタネまきワークショップ、ガーデニング講座などを通じて、普段食べる野菜や愛でる花が生まれる元となる「タネ」について知識を深め、ひいては農園芸業を身近に感じ、地元横浜企業の魅力を感じていただける機会を作ります。

■サカタのタネから生まれた美味しい野菜をご紹介！

《サカタのタネが生んだ野菜 期間限定販売 》

■地下2 階 Foodies’ Port1 生鮮食料品

■4月22日（水）～28日（火）

サカタのタネの開発した、「サカタオリジナル」の野菜３品種を期間限定で販売します。

〇キャベツ（金系201 号）

春キャベツの中でも特に葉が柔らかく甘みが強い品種。一大産地である三浦半島産のものをご用意します。

〇ブロッコリー（グランドーム）

今年4月に約50年ぶりに「指定野菜」に追加されたブロッコリー。

名前のとおりの大きな花蕾（からい）が特徴の定番品種です。

〇ミニトマト（アイコ）

サカタのタネが2004 年に発売したプラム形のミニトマト品種。

酸味が少なく糖度が高いため、一般的なミニトマトよりも甘さが際立ちます。

■4月23日（木）『 一粒万倍日 』 にタネをまこう！ タネまきワークショップ！

《サカタのタネ タネまきワークショップ 》

■4月23日（木）午前 10 時～正午

■4月25日（土）・26 日（日）午前 10 時～正午、午後 1 時～ 3 時、午後 3 時～ 5 時

■8階 催会場

■参加費：無料

■参加人数：各回30名程度 先着順となります。

『一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）』とは、「一粒の種籾（たねもみ）が万倍にも実る稲穂になること」を意味する日本の暦に古くからある吉日の一つです。

“何かを始めるのに最適な日とされ、この日に始めたことは大きな成果を上げるとされています。

そこで4月の『 一粒万倍日 』である 23日（木）に、新しいことを始めるというゲン担ぎの意味をこめ、タネまきのワークショップを開催します。

■そのほか、タネを身近に感じられるイベント開催！

《サカタのタネ ガーデニング講座 》

■4月23日（木）・24 日（金）午前 11 時、午後 1時・3時

■8 階 催会場内特設ステージ

■参加費：無料

■参加人数：各回16名 先着順となります。

サカタのタネが開発したサンパチェンスの育て方・楽しみ方を説明いたします。実際に植え付けた鉢をお持ち帰りいただけます。

《サカタのタネ ミニトマト「アイコ」プレゼント》

■4月22日（水）・25日（土）午前 10 時～

■1階 正面玄関

■参加費：無料

ご来店のお客様各日先着500名様に、ミニトマト「アイコ」の青果（ 1 袋 5 粒入り）を進呈いたします。

※お一人様 1 袋までとさせていただきます。

※数に限りがございます。

横浜高島屋（代表）045-311-5111