大切な方への夏のご挨拶に、期間限定の特別な味わい「シングルオリジンアイスコーヒー」と「シングルオリジンコーヒーゼリー」、「水出しコーヒーパック」を4月15日（水）より発売

株式会社丸山珈琲

株式会社丸山珈琲では、毎年ご好評いただいている、夏季限定商品の「シングルオリジンアイスコーヒー」と「シングルオリジンコーヒーゼリー」、「水出しコーヒーパック」の3種を期間限定で発売します。

「シングルオリジンアイスコーヒー」は、コーヒー豆の個性を活かして、中煎りと深煎りの2種類をご用意しています。 中煎りの「サン・パブロ」は、エルサルバドルのフェルナンド・リマ氏が手がけたコーヒーを使用。ほのかにオレンジピールを思わせるほろ苦さと、爽やかな余韻が特徴です。一方、深煎りの「サンタ・イサベル」は、グアテマラのルイス・バルデル氏のコーヒーを使用し、ビターチョコレートやアーモンドを思わせる風味に、爽やかな香りとコクのあるリッチな味わいに仕上げました。

いずれも、丸山珈琲が長年にわたりお取引を続けている農園のコーヒーを使用しています。発売年ごとに使用銘柄は変更していますが、2014年の販売開始以来、毎年多くの方に夏の贈り物としてご好評をいただいている商品です。

【商品概要】

商品名：サン・パブロ 焙煎度合い：中煎り

味わい：チェリー、チョコレートのような風味。

ほのかにオレンジピールのようなほろ苦さ。

苦味：●●〇〇〇 酸味：●●●●〇

コク：●●●〇 香り：●●●●〇

商品名：サンタ・イサベル 焙煎度合い：深煎り

味わい：ビターチョコレート、アーモンドのような風味。

爽やかな香りとコクのあるリッチな味わい。

苦味：●●●●〇 酸味：●●〇〇〇

コク：●●●●〇 香り：●●●●〇

販売価格：1,260円(税抜) ／1,360.80円(税込)

販売期間：2026年4月15日(水)から８月31日(月)

※無くなり次第販売終了といたします

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

香り豊かなシングルオリジンコーヒーゼリー

東京・碑文谷の「パティスリー ジュンウジタ」とのコラボレーションから生まれた、2014年より続く、特別なコーヒーゼリーです。 個性豊かなシングルオリジンコーヒーの魅力を最大限に引き出すため、フレンチプレスで一つひとつ丁寧に抽出し、コーヒーゼリーに仕立てています。製造のたびに豆の挽き目や抽出時間を細かく調整し、挽きたてのコーヒー豆を使用することで、まるで“食べるコーヒー”のような、香り高く奥行きのある味わいに仕上げました。

コーヒーの風味をよりお楽しみいただけるよう、エチオピア、ケニア、ブラジルの3種類をご用意。香り豊かなコーヒーゼリーをぜひお楽しみください。

【商品概要】

商品名：

シングルオリジンコーヒーゼリー エチオピア 中煎り（カラモ）

シングルオリジンコーヒーゼリー ケニア 中煎り(ニエリヒル)

シングルオリジンコーヒーゼリー ブラジル 深煎り（サマンバイア）

販売価格： 単品 各525円(税抜) ／ 567.00円(税込)

6個セット 3,500円（税抜）／ 3,780.00円（税込）

内容量 ：各80g

販売期間：2026年4月15日(水)から８月31日(月)ごろまで

※無くなり次第販売終了といたします

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

手軽にアイスコーヒーが楽しめる、「水出しコーヒーパック」

夏に人気の水出しコーヒーパックです。ポットに入れて冷蔵庫で一晩（約10時間）浸けるだけで、水出しコーヒーならではの味わいをご家庭で手軽にお楽しみいただけます。

すっきりとした爽やかな口当たりに、チョコレートを思わせるコクのある風味が特長。暑い季節にぴったりの、飲みやすい一杯です。

【商品概要】

商品名：水出しコーヒーパック

内容量：20ｇ×8個入り

販売価格： 1,480円(税抜)／1,598.40円(税込)

販売期間：2026年4月15日(水)から８月31日(月)ごろまで

※無くなり次第販売終了といたします

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を取り扱っています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に4店舗、東京都内に7店舗と山梨県に1店舗、全12店舗の直営店のほか、オンラインストア、スーパーや一般量販店等、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」のほか、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：

https://official.maruyamacoffee.com/contact/official-contact/