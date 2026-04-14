地元・和歌山市で愛される観光列車が“めでたい”10周年！10年分のありが10（とう）を込めて「めでたいでんしゃ運行開始10周年イベント」を開催

株式会社NANKAI“めでたいでんしゃ さち” 運行開始お祝いセレモニーの様子

南海電気鉄道株式会社（社長：梶谷 知志）では、和歌山市の加太地域で運行する“めでたいでんしゃ・さち”が2016年4月の運行開始から10周年を迎えることを記念し、4月25日（土）・26日（日）に「めでたいでんしゃ運行開始10周年イベント」を磯の浦海水浴場、加太駅、和歌山車庫などで開催。イベントでは、加太を代表する海の幸「鯛」を味わえるマルシェやめでたいでんしゃの洗車体験、南海電鉄の子ども制服撮影会など、電車好きのお子さまにオススメの企画を実施します。

また、本イベントの開催に合わせて、イベント当日に加太線（和歌山市駅～加太駅間）が10円で乗り放題となる「めでたいでんしゃ運行開始10周年記念きっぷ」（小児のみ）を発売します。

加太線活性化プロジェクトのシンボルとして誕生

“めでたいでんしゃ さち”のデビューから遡ること、約２年半。かつては海水浴客や釣り客で賑わっていた和歌山市・加太地域は、徐々に活気を失い、南海電鉄加太線の利用者数も減少傾向にありました。

そのような状況の中で、南海電鉄は、加太観光協会および磯の浦観光協会と共同で、「おいしいさかな」をはじめとしたグルメや風光明媚な景色、温泉など加太線沿線の魅力を発信する「加太さかな線プロジェクト」を開始。加太さかな線各駅（東松江駅～加太駅）への観光駅名看板の設置や集客キャンペーン等に取り組んできました。

そして、2016年4月、同プロジェクトのシンボルとも言える観光列車“めでたいでんしゃ さち”が運行開始。「加太の鯛」と「淡嶋神社の縁結び」をイメージした、乗るだけでおめでたい気分になる＝「おめでたい」、ずっと乗っていたくなる＝「愛でたい」電車というコンセプトで誕生しました。

▼“めでたいでんしゃ さち”デビュー当時の担当者や地元の方々の想いはこちら

https://www.nankai.co.jp/contents/action/community_list/kada-sakana.html

地元の方々に愛される存在に

“めでたいでんしゃ さち”がデビューした翌年には、2編成目となる“めでたいでんしゃ かい”が運行開始。その後、“さち”と“かい”が結婚し、結婚式や新婚旅行等のイベントも開催されました。そして、2019年3月には“さち”と“かい”の子どもである“めでたいでんしゃ なな”が誕生。2021年9月には“さち”の兄“めでたいでんしゃ かしら”、2024年7月には、めでたいでんしゃたちのとお～い祖先である“めでたいでんしゃ かなた”が運行開始しました。

“さち”がデビューしてから10年、地元のお店でめでたいでんしゃモチーフの商品が販売されたり、地元小学校の生徒の皆さんに新しい車両のデビューイベントへ出席いただいたりする等、 めでたいでんしゃは地元の方々に愛される存在へとなりました。

“めでたいでんしゃ かい”“めでたいでんしゃ なな”“めでたいでんしゃ かしら”“めでたいでんしゃ かなた”

担当者コメント

南海電気鉄道株式会社 鉄道本部営業企画部 杉本和之■“めでたいでんしゃ さち”の運行開始から10年を迎えて

めでたいでんしゃは、おかげさまで10周年を迎えることができました。これまでご乗車いただいたお客さまや、沿線の皆さまに心から感謝しています。「乗るだけで幸せな気持ちになれるでんしゃ」を目指してスタートしましたが、実際にお客さまの笑顔や嬉しいお声をいただくたびに、この取り組みを続けてきてよかったと感じています。

■「めでたいでんしゃ運行開始10周年イベント」について

10周年という節目のイベントなので、これまでめでたいでんしゃに乗っていただいた方には“懐かしさ”を、初めての方には“新しい発見”を楽しんでいただきたいです。写真を撮ったり、車内の装飾をじっくり見ていただいたり、加太沿線をゆっくり散策したりと、それぞれのペースで自由に楽しんでいただければと思います。このイベントをきっかけに、めでたいでんしゃや沿線の魅力を改めて感じていただき、『また乗りたいな』『また来たいな』と思ってもらえる時間になれば嬉しいです。

■今後の加太さかな線と“めでたいでんしゃ”について

加太さかな線やめでたいでんしゃは、これからも“ふらっと来たくなる場所・乗りたくなる列車”であり続けたいと思っています。これまで大切にしてきた“楽しさ”や“やさしさ”はそのままに、季節ごとの企画や地域との連携などを通じて、何度来ても新しい発見がある沿線にしていきたいです。観光で訪れる方はもちろん、地元の方にも日常の中で気軽に楽しんでいただける存在を目指して、これからも取り組んでいきます。

イベントの見どころ

１.今が旬「加太の鯛」を味わえる！加太駅マルシェ・ワークショップ

加太駅では、加太さかな線沿線のお店が出店するマルシェ・ワークショップ(約11店舗)を開催。マルシェでは、今が旬の加太の鯛を使ったグルメや鯛をモチーフにした可愛いスイーツ等、加太ならではのメニューをご提供します。ワークショップでは、加太の海岸で拾い集めたものでアクセサリーを作る体験等を実施予定です。

【マルシェ出店店舗・提供メニュー（一部）】

■めでたい食堂(https://www.instagram.com/kikusui_kada/)：「加太の鯛」を使用した「鯛茶漬け」

※水揚げ状況により、変更になる可能性があります。

■En（えん）(https://www.instagram.com/en.kadaekimae/)：鯛のもなかがそびえ立つ「アイスクリーム」

■めでたい焼き 八幡前店(https://www.instagram.com/medetai.yaki/)：めでたいでんしゃのロゴモチーフの「めでたい焼」

※上記の出店店舗は、以下のInstagramアカウントでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

■En（えん）・めでたい焼き 八幡前店

https://www.instagram.com/reel/DW8fO9Rk9c1/

■めでたい食堂

堺グルメ紀行 | 堺・大阪のグルメ図鑑(https://www.instagram.com/sakai__gourmeguri/)にて4月15日（水）紹介予定

２.電車好きのお子さまにオススメの企画盛りだくさん！

■駅長がご案内！めでたいでんしゃ洗車体験・子ども制服撮影会（会場：和歌山車庫）

１.開催時間 各日１０時/１１時 ※各２０分程度

２.受付場所 和歌山車庫入口

３.参加方法 各回１０分前までに和歌山車庫にお集まりください。

※参加人数によって、立ち見または体験できない場合があります。

４.参加対象 洗車体験は「どなたでも参加可能」、子ども制服写真撮影会は「子ども対象」です。

子ども制服写真撮影会イメージ

■ミニトレイン（かなた）運行・ふわふわドーム（会場：加太中学校 体育館）

１.受付時間 各日10時～15時

２.料 金 それぞれ1回300円

ミニトレイン（かなた）イメージふわふわドームイメージ

■めでたいでんしゃつり革販売（会場：加太駅）

１.販売時間 各日11時～14時

※売り切れ次第終了

２.販売価格 1個5,000円

３.販売個数 20個

※各日10個限定、1人1個限定

めでたいでんしゃ つり革

■「めでたいでんしゃ運行開始１０周年記念入場券」先行販売（会場：加太駅）

めでたいでんしゃ５編成の紹介、加太線年表をデザインした台紙に、昭和４０年代のデザインを復刻 した加太線各駅（８駅）のB型（縦２．５cm×横５．７５cm）硬券入場券をセット。入場券は、当時の初期デザインを忠実に再現した字紋なし仕様です。

１.販売時間 各日11時～14時

２.販売金額 １，５００円（税込）

３.先行販売会特典

１９６６年に廃止された加太線の北島駅・島橋駅の模擬入場券をプレゼント。

各日先着１００名様限定で２駅の模擬入場券をプレゼントします。

※2026年4月29日(水)より、オンラインでも販売を行います。(先行販売会特典は付きません)

磯ノ浦海水浴場で開催される「本気の鬼ごっこ」や豪華賞品が当たる「抽選会」をはじめ、他にも楽しい企画をご用意しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nankai.co.jp/lib/company/news/pdf/260410.pdf

乗らなきゃ損！？10円で加太線乗り放題きっぷ

今回のイベント開催に合わせて発売するのが「めでたいでんしゃ運行開始10周年記念きっぷ」です。小児のみが利用可能なQRコード企画乗車券で、大阪府内の対象駅（難波駅～孝子駅）から乗車し、磯ノ浦駅または加太駅で降車すると、加太線（和歌山市駅～加太駅間）が10円で乗り放題となります。復路は、加太線から大阪府内の同対象駅までご利用いただけます。

また、こちらのきっぷをご購入いただいた方には、イベントをさらに楽しめる特典も。磯の浦海水浴場の駐車場内で開催するイベント会場のキッチンカーで使える300円割引券をプレゼントします。

難波駅から加太駅まで、電車で90分。ぜひ「めでたいでんしゃ運行開始１０周年記念きっぷ」をご購入いただき、お得にお子さまとの週末のおでかけをお楽しみください。

【「めでたいでんしゃ運行開始10周年記念きっぷ」概要】

１.対 象 小児のみ ※大人の発売はありません。

２.発 売 額 10円

３.発売期間 2026年4月17日（金）10時～4月26日（日）14時まで

４.有効期間 2026年4月25日（土）、４月26日（日）の２日間のうち１日（当日限り有効

５.購入方法 南海デジタルきっぷ公式サイト(https://www.nankai.co.jp/traffic/otoku) にて購入

６.有効区間

■往路

【乗車駅】南海本線：難波駅～孝子駅間に限る ※今宮戎駅および萩ノ茶屋駅含む。

【降車駅】加太線：磯ノ浦駅と加太駅の２駅に限る

【降車後】和歌山市駅～加太駅間が乗り放題

■復路

【乗車駅】加太線（和歌山市駅～加太駅間）

【降車駅】南海本線：難波駅～孝子駅間に限る ※今宮戎駅および萩ノ茶屋駅含む。

７.特 典

「めでたいでんしゃ運行開始１０周年記念きっぷ」をご提示いただくと、磯の浦海水浴場の駐車場内で開催するイベント会場のキッチンカー（フリーマーケットでの利用不可）で使える３００円割引券をプレゼントします。割引券は、同きっぷ（クーポン）の提示で、同行者を含む全員分を配布します。

(1) 割引券内容 ３００円割引券

(2) 配布枚数 各日先着１００名さま限定（なくなり次第終了）

(3) 配布場所 磯の浦海水浴場駐車場内 南海電鉄ブース

※「めでたいでんしゃ運行開始１０周年記念きっぷ」の入場記録がない場合は対象外です。

加太さかな線観光列車 “めでたいでんしゃ” について

公式サイト：https://www.nankai.co.jp/kada/medetai.html

公式Instagram「加太スタグラム」：https://www.instagram.com/kadastagram/