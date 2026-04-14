「ながらスマホ」防止啓発イベントをJR東日本・小田急電鉄・高輪警察署と合同で4月18日に開催

KDDI株式会社

KDDIは2026年4月18日、東日本旅客鉄道株式会社（以下 JR東日本）、小田急電鉄株式会社（以下 小田急電鉄）、警視庁高輪警察署（以下 高輪警察署）と連携し、歩行中や自転車運転中の「ながらスマホ」による事故の防止を目的とした啓発イベントを高輪ゲートウェイ駅前施設Gateway Studioで開催します。

本イベントは、事前予約不要・当日自由参加でどなたでも気軽にご参加いただけます。

■ イベント概要（予定）

開催日時：2026年4月18日（土）11時～15時 開催場所：高輪ゲートウェイ駅前施設 Gateway Studio(https://takanawagateway-am-gs.jp/)

（住所：東京都港区高輪二丁目21番１号）

＜会場内風景（画像提供：JR東日本）＞＜会場外観（画像提供：JR東日本）＞

体験コンテンツ：

- 高輪ゲートウェイシティエリアを管轄する高輪警察署の警察官やJR東日本・小田急電鉄の運転手と一緒に、歩行中の「ながらスマホ」に潜むリスクを分かりやすくお伝えします。- お手持ちのスマートフォンと会場のスクリーンで、歩行中・自転車運転中のながらスマホリスクシミュレーターを体験できます。- その他、JR東日本・小田急電鉄オリジナルグッズがもらえる、お子さま向けミニゲーム（輪投げなど）を開催します。＜ながらスマホ リスクシミュレーター＞＜JR東日本・小田急電鉄オリジナルグッズイメージ＞

KDDIはこれまでも、VRやシミュレーターを活用した体験型コンテンツの提供や、教育現場・地域と連携した啓発活動を通じて、「ながらスマホ」防止に向けた取り組みを継続してきました。本イベントにおいても、「ながらスマホ」の危険性を“体験して学ぶ”ことを通じて、ご来場のお客さまお一人お一人が日頃のスマホ利用を見直し、例えば「立ち止まって操作する」「周囲を確認する」といった安全行動を意識するきっかけになることを目指します。

KDDIは誰もが安心・安全にスマートフォンを利用できる社会の実現に向け、啓発活動や実践的な取り組みを継続して推進していきます。

以 上