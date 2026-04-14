特急「かんぱち・いちろく」運行開始２周年企画について

九州旅客鉄道株式会社

2024年4月に運行を開始した特急「かんぱち・いちろく」は、地域の皆さまに支えられ、本年4月26日（日）に運行開始より２周年を迎えます。運行開始から２年間で約18,000人のお客さまにご利用いただきました。これまでの感謝の気持ちを込めて、２周年特別企画を実施いたしますので、お知らせします。

走行イメージ2号車ラウンジ杉お食事イメージ

■２周年企画実施内容

１ 各駅でのおもてなしについて

特急「かんぱち・いちろく」は、途中の停車駅で沿線地域の皆さまによるその土地の風土を感じる「おもてなし」がございます。４月25日（土）、２６日（日）のおもてなし駅では「かんぱち・いちろく」の２周年に合わせて、普段とは異なる特別な「おもてなし」を予定しております。

沿線地域の風土を感じる地域の皆さまによるあたたかいおもてなしをお楽しみください！

〇４月25日（土）かんぱち号でのおもてなし

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1177_1_0a34adbf419d056b33dae5f9217c067b.jpg?v=202604140951 ]

〇４月26日（日）いちろく号でのおもてなし

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1177_2_4399d7dad22ab56231c5b3823a43e7a7.jpg?v=202604140951 ]

※各駅でのおもてなしは運行状況により変更となる場合がございます。

２ 車内での特別企画

（１）車内の書棚「かんろく文庫」の設置

≪実施期間≫ ４月25日（土）～

車内での時間を豊かに彩る「旅」「鉄道」「郷土」などに関する厳選した書籍をかんぱち・いちろく車内の本棚に並べます。選書は、大分市内で活躍されている「カモシカ書店」さまに監修をいただきました。ぜひ、手に取ってご覧ください。

【カモシカ書店】

大分市内で新刊書＆古書を取り扱う書店。文学書、思想書、画集、カルチャー等に関する本等あらゆるジャンルの本が揃っています。

（住所）：大分県大分市中央町２丁目８-１２F

（HP） https://kamoshikabooks.com/

掲載する本のイメージカモシカ書店 店内（２）車内イベントの開始

≪実施期間≫ ４月25日（土）～

４月25日（土）運行分より、ご希望される方に限り先着順・有料で、沿線の理解をさらに深めるワークショップを開催いたします。イベントは定期的に内容を変更しますが、初回は「うきはのフルーツ」をテーマに、ジャムの試食などもご用意しております。この機会にぜひ、うきはの豊かな恵みをご体感ください。

【車内イベント概要】

●内容：フルーツ王国と呼ばれる「うきは」、なぜ「うきは」はフルーツが有名なのか客室乗務員とお客さまとで会話をしながら楽しく学んでいきます。

●申込方法：車内にて受付（先着順）

●人数：各回10名程度

●所要時間：20分程度

●料金：1,000円（税込）

（写真提供）うきはみらいづくり公社

※イベントは、内容が変わることがあります。

※運行状況に大幅な乱れがある場合、実施できない場合があります。

（３）期間限定ドリンクサービスの実施

≪実施期間≫ ４月25日（土）～５月９日（土）

上記期間にご乗車いただいた皆さまに対し、大分県日田市の名品である『日田天領水』を使用した『日田天領水のお茶』を期間限定でご提供いたします。福岡・大分両県のこだわりの食事と共に沿線の風土をお楽しみください。

（４）「かんぱち・いちろく」オリジナルコースタープレゼント

≪実施期間≫ ４月25日（土）～7月31日（金）

車内販売商品を2,500 円以上/１会計ご購入のお客さまに「かんぱち・いちろく」のロゴと模様が焼印された日田杉のオリジナルコースターをプレゼント（お一人さま１枚のお渡し）

※数量がなくなり次第配布終了となります。

★「かんぱち・いちろく」に関する詳しい情報は、各駅で配布しているパンフレット、または専用ホームページ（https://www.jrkyushu-kanpachiichiroku.jp/）をご覧ください★