【RIZAP建設 始動】建設業に本格参入 1年で1,020店舗出店の「ギネス世界記録(TM)」を支えた独自スキームを外販 ～500人のスキル強化で成長を再加速--新たなステージへ移行～

RIZAPグループ株式会社

RIZAPグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健、以下「RIZAPグループ」）は、連結子会社であるRIZAP株式会社（以下「RIZAP」）が運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」において、「1年間で世界最多となる1,020店舗の24時間営業ジムを出店した」実績がギネス世界記録(TM)に認定されたことを発表いたします。



併せて、この驚異的な出店スピードとコスト効率を実現した独自の店舗開発スキームを、建設業界の深刻な課題解決に役立てるべく、「RIZAP建設株式会社」（代表取締役社長：幕田 純、以下「RIZAP建設」）を通じて外販を開始し、リスキリングによるリスキリングプラットフォームを構築することで、建設業界の人手不足や雇用のミスマッチといった社会課題の解決を目指してまいります。



■ギネス世界記録(TM)認定概要：異次元のスピードを支えた「巨大な壁」への挑戦

チョコザップ事業において、2023年1月24日から2024年1月23日までの1年間でオープンした1,030店舗のうち、24時間営業の1,020店舗の出店実績が、以下の通りギネス世界記録(TM)として認定されました。この急成長の裏には、「物価高騰」「人材不足」「多重下請構造」という、建設業界が抱える巨大な壁にぶつかった経緯がありました。RIZAPはこれらの課題に対し、試行錯誤を繰り返し、独自の店舗開発・運営の内製化を確立しました。そしてこの成功体験を社会に開放し、深刻なコスト高や工期長期化に悩む事業者を支援します。



●記録名： 1年間で最も多くオープンした24時間営業のフィットネスジム・センター（Most 24-hour operating fitness gym / centres opened in one year）

●実績： 1,020店舗（対象期間中の全オープン数1,030店舗の内24時間営業が1,020店舗）

●認定記録保有者：RIZAP株式会社

■建設の常識を覆す「ネットワーク型SPAモデル」：提供価値は「安い、早い、ちょうどいい」出店支援



なぜRIZAPは1年間で1,000店舗を超えるスピード出店を達成できたのか。それは、3つの「直」を追求した独自のサプライチェーンにあります。



・直取引（独自製造・直輸入）： 製造工場との直接取引により、中間コストをカット

・直雇用（直接雇用・内製）： 職人を社内で養成。現場の機動力を最大化

・直発注（直接分離発注）： 従来の多重下請構造から脱却し、中間マージンを徹底排除



これにより、RIZAP建設は通常費用から25～30%削減※1、通常工期の2倍速※1、かつ適正品質にコミットした施工を提供します。



※1：チョコザップ出店実績の過去比較（内装・資材・什器）

このモデルがある事業会社の目に留まり、出店支援に関する相談を受けたことで、外販への道が拓かれました。店舗拡大を急ぐ同社より依頼を受け、まずは選定コンペとして2店舗を施工したところ、RIZAPの強みであるQCD（品質・価格・早さ）が極めて高く評価され、正式に落札いたしました。特筆すべきは、短期間での同時着工を可能にするキャパシティです。本スキームにより、わずか約半年間※2で186店舗というハイペースでの完遂を実現しました。これにより自社の枠を超え、建設業界の課題解決に貢献すべく、建設業界に本格参入を決断しました。

※2：2025年10月～2026年3月の半年間

■建設業界の「2040年問題」に対する社会課題へのアプローチ



建設業界では2040年に約122万人※3が不足すると予測されています。この社会課題に対し、RIZAPグループ全体で取り組んできた生産性向上のノウハウを元に、「人」にフォーカスした「ど真ん中」の解決策を提示します。



・AI活用で時間を創出： DXと弊社の強みでもある育成ノウハウを元に、グループ全社でAI活用を促進し、既に業務効率の20％以上※4の向上を実現しています

・500人の専門人材創出： AI活用により捻出された最大500人の人的リソースへリスキリング機会を提供（技能・資格取得の全面支援）、RIZAP建設へリソースシフトを計画しています

・労働の再定義（新3K）： 職人の働き方を「健康、快活、給与アップ」と定義し、事務職を上回る年収増を目指す「新しいエッセンシャルワーカー」への道を切り拓くことで、建設業界の人材不足という課題にアプローチしてまいります



※３：2026年3月5日 経済産業省｜第30回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会「参考資料2 2040年の就業構造推計（改訂版）について」（P3）（最終確認日：2026年4月14日）https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/030_s02_00.pdf

※４：2025年10月時点と2026年3月時点の比較

■今後の展望：社会インフラを支えるプラットフォームへ

RIZAP建設はすでに外部企業の施工実績として、わずか半年間※2で186件の受注を達成しています。

今後はグループ内リソースだけでなく、社外からも広くキャリアチェンジ希望者を受け入れ、日本の建設人材を永続的に輩出するプラットフォームへと進化してまいります。



「誰も直せない日本の未来を、私たちが変える。」RIZAPグループは、建設業界の常識を変え、社会課題の解決に貢献してまいります。



※2：2025年10月～2026年3月の半年間

■会社概要

「RIZAP建設株式会社」について

会社名： RIZAP建設株式会社

設立日： 2015年6月5日（2026年1月に「RIZAP建設株式会社」へ社名変更）

所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36階

代表者： 代表取締役社長 幕田 純

資本金： 100万円

建設業者許可番号： 東京都知事 許可(般ー７) 第161060号

株主： RIZAPグループ株式会社（100％子会社）

事業内容： 建設工事の請負業務、コンサルティング関連業務（店舗開発および施工に関するコンサルティング業務、サプライチェーンマネジメント支援業務、コスト削減に関するコンサルティング業務）、調達・貿易・物流関連業務

URL ：https://rizap-build.co.jp

「RIZAPグループ株式会社」について

会社名： RIZAPグループ株式会社

設立日：2003年4月10日

所在地： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36F

代表者： 代表取締役社長 瀬戸 健

事業内容：当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理を行い、連結子会社のRIZAP株式会社において、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」やコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」等の事業を運営しております。2022年7月にスタートした「チョコザップ」は、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」など様々な分野のサービス展開を行っており、全国で1,909店舗※5、会員数は111.3万人※6を突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※7を達成いたしました。

「RIZAP」や「chocoZAP」を中心としたグループ全体の経営資源を活用して、医療費の適正化や地方創生などの社会課題への取り組みを通じて、日本中の誰もが健康で輝く人生を送ることができる社会の実現を目指しています。

URL ： https://www.rizapgroup.com 証券コード：2928

※5：2026年3月31日時点※6：2026年2月12日時点※7： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）