美容室は“数をこなす時代”から“価値を高める時代”へ

株式会社エルピス1人サロンの価値を高めるメニュー作り、成功事例など掲載

新刊『はじめよう！ひとりサロン』発売

― 1人でも高収益・高満足を実現する新しいサロン経営の教科書 ―

美容業界において、今「1人サロン」という新しい働き方・経営スタイルが注目を集めています。

その背景には、大型サロンの倒産増加や人材不足、そして価値重視の消費者意識の変化があります。

こうした時代の流れを受け、育毛・頭皮ケア分野で複数の商業出版実績を持つ著者・久田篤は、新刊

『はじめよう！ひとりサロン』 を同文舘出版より発売いたしました。

■ 本書の概要

本書は、「独立したいが不安」「思うように売上が上がらない」と悩む美容師・エステシャンなどのサロンオーナーに向けて、

1人でも安定して高収益を実現するための具体的な戦略を体系的にまとめた一冊です。

従来のように「回転数」や「客数」を追うのではなく、

「平均客単価を上げる」

「リピート率を高める」

「広告費を抑える」という、“価値を高める経営”への転換を提案しています。

■ 本書で提唱する新しいサロンのあり方

本書では、これからの時代に求められるサロン像として、以下の考え方を提示しています。

「ただきれいにするメニューではなく、悩みを解決するメニューとすることで、サロン価値を提供」

ただ髪を整える場所ではなく、

悩みを解決する場所としてのサロン価値を提供。

そして、技術よりもカウンセリング

お客様の本音を引き出し、

「本当に必要な施術」を提案することで信頼関係を構築し、数ではなく価値で選ばれるサロンになる。

「誰でもいいサロン」ではなく、

「あなたがいい」と言われるサロンづくり。

■ 実在する成功事例も多数掲載

本書には、

・ 月商190万円超を安定的に維持する1人サロン

・ 週4日営業・1日2名限定で年商1000万円超

・ 店販比率50％以上を実現するサロンなど、実際に成果を上げているサロンの具体事例を多数掲載。

再現性の高いノウハウとして、

すぐに現場で活かせる内容となっています。

■ 読者特典について

本書には、読者限定特典として

著者が全国のサロンへ出張費、講習費全て無料という特典をご用意しています。

■ 著者コメント

「これからのサロンは、“忙しいのに儲からない”から脱却しなければなりません。

1人でも、お客様にしっかり向き合い、価値を提供すれば、無理に数をこなさなくても十分な売上とやりがいを得ることができます。

本書が、“自分らしいサロン経営”を実現するきっかけになれば幸いです。」

株式会社エルピス

http://office-elpis.jp/