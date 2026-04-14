最新のLife Science特化のAIエージェントを「Pharma IT & Digital Health Expo 2026」にて体験！

PatSnap PTE Ltd.

創薬に特化したPatsnap EurekaのAIエージェントに、新たにリード化合物解析エージェントをリリースしました。本エージェントは、リード化合物の構造活性相関（SAR）を高度に解析し、有望な候補の評価を支援します。

本エージェントを含め、2026年4月21日から23日に東京ビッグサイトで開催される「Pharma IT & Digital Health Expo 2026」にて、弊社ブースでは創薬研究から承認・市場展開に至るまでのプロセスを一貫して支援するAIエージェント「Patsnap Eureka」を無料でご体験いただけます。

また、4月21日（火）16:00～16:30の講演では、AIエージェントの活用によるライフサイエンス領域における研究および意思決定の高度化・迅速化について解説いたします。競合動向・特許分析を起点に、リード化合物の有望性評価、抗体‐抗原解析、さらにはMarkush候補の設計に至るまで、一連の実践的な活用アプローチをご紹介いたします。

ぜひ弊社ブース「8H-10」にお立ち寄りいただき、最新のAIエージェントをご高覧いただけますと幸いです。

「Pharma IT & Digital Health Expo 2026」概要

ブースでの面談を事前予約、プレゼントをします

事前来場登録 :https://www.informa-japan.com/cphifcj/form/visitor_regist.php?_gl=1*1v4dnhn*_gcl_au*MTI0Mjg0MTA5NS4xNzY3ODQ2MjQxLjE0NDM3MTg5OTAuMTc3MzIxNjAxMC4xNzczMjE2MDU2*_ga*MTAwNjQ2MTcyMy4xNzY3ODQ2MjQx*_ga_X4CEY3JBR3*czE3NzMzODg0NzUkbzI5JGcwJHQxNzczMzg4NDc1JGo2MCRsMCRoMA..*_ga_ZJB8WQKN4E*czE3NzMzODg0NzUkbzI1JGcwJHQxNzczMzg4NDc1JGo2MCRsMCRoMA..&_ga=2.121058952.1870344459.1773388476-1006461723.1767846241&utm_campaign=EV-EVBRAND-202604-APAC-JP-CPHI%20Japan%202026%20Booth-EVNT&utm_source=Eloqua&utm_medium=Email&utm_content=JP%20-%20CPHI%20Japan%202026%20invitation1%20CT&utm_campaignID=701QP00001GJw3mYAD[表: https://prtimes.jp/data/corp/55070/table/15_1_6845c5927d2e2a91c67e1b0342a59858.jpg?v=202604140851 ]セミナー申込み :https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php?SearchSeminarDate=&SearchSeminarCategory=11,12&SearchPresentation=&SearchSeminarProduct=&SearchSeminarFreeword=AI%20Agent%E3%81%A7%E7%B4%90%E8%A7%A3%E3%81%8FLife%20Science%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C

展示ブースでのご面談を事前に予約頂いた先着20名様に「Thermosのマグカップ」をプレゼント致します。

事前にご予約いただくことで、課題のヒアリングや製品デモを含め、十分なお時間を確保してご案内いたします。先着順となりますので、ぜひお早めにお申し込みください。

面談申込み :https://share.hsforms.com/1sKuNpXdtTiqPx18GPoxM4A1a2bl

会場で皆様とお会いできることを弊社一同、楽しみにしております。

Patsnapについて

2007年シンガポールで創業以来、グローバル投資家の支援を受け、AIツール分野のグローバル企業へ成長

Patsnap本社: シンガポール

Patsnap日本: 東京都港区新橋

日本代表: Guan Dian (Co-founder, APAC General Manager）

コーポレートサイト: www.patsnap.jp