このイベントだから集まる、驚きの約240種！日本最大級のバウムの祭典『美味しいわ！つながるわ！バウムクーヘン博覧会2026』が大丸札幌店で開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店美味しいわ！つながるわ！バウムクーヘン博覧会 BAUMKUCHEN EXPO 2026

バウムクーヘン博覧会とは、全国47都道府県のご当地バウムとその愛好家たちが集う、日本最大級のバウムクーヘンの祭典です。2016年、神戸そごうにて第1回を開催してから今年で11年目、北海道では2023年、大丸札幌店で開催して以来4回目の実施となります。今年も全国47都道府県のご当地バウムを紹介するほか、約20のブランドブースが出店。会場には約180ショップ・約240種類以上ものバウムクーヘンが集まります！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25003/table/3645_1_447ea9c2d0f1ad4fddfcd8ad62750e82.jpg?v=202604140751 ]

約180ショップの中からおすすめのアイテムをピックアップ！

▼東京都〈カタヌキヤ〉

〈カタヌキヤ〉シマエナガパンダバウム［北海道限定商品］（1個）税込594円

北海道の冬の妖精・シマエナガと、パンダの型ぬきバウムです。卵のやさしい風味がふんわり広がるプレーンの味わい。

〈カタヌキヤ〉

シマエナガパンダバウム［北海道限定商品］

（1個）税込594円

▼千葉県〈お菓子の太陽〉

〈お菓子の太陽〉すいかバウム（1個）税込3,979円

外側はメロン味、中身はスイカ味のムース、種はカリカリ食感のチョコ。見た目だけではない、大人のバウムクーヘン。3日間かけて丁寧に焼き上げました。

〈お菓子の太陽〉

すいかバウム

（1個）税込3,979円

▼神奈川県〈MYSTAR BASE〉

〈MYSTAR BASE〉アップル＆キャラメルブリュレ（1個）税込810円［実演］

りんごのコンポートとビターキャラメルカスタード＆生クリームが入ったブリュレ。りんごとキャラメルの相性が抜群。

〈MYSTAR BASE〉

アップル＆キャラメルブリュレ

（1個）税込810円

▼山形県〈COMERU〉

〈COMERU〉お米のバウム（庄内産完熟メロン）税込1,906円

山形県庄内産のはえぬき米粉100％の生地に、庄内産アンデスメロンの果肉を加え、芳醇な味わいとしっとり食感に仕上げました。

〈COMERU〉

お米のバウム（庄内産完熟メロン）

税込1,906円

▼山口県〈トロアメゾン〉

〈トロアメゾン〉栗くりバウム 税込2,160円

バウムクーヘンの真ん中に栗羊羹が入ったインパクトのある一品。栗をぎっしり詰め込んだ贅沢な味わいは、お茶や珈琲とも◎。

〈トロアメゾン〉

栗くりバウム

税込2,160円

▼バウムクーヘンに季節のお花を咲かせた「お花のデコバウム」

バースデーバウムクーヘン（フラワーリース） （1個）各税込2,700円［実演］

お花のかわいいリースをのせたバウムクーヘン。春夏秋冬それぞれのお好きな季節のお花をあしらったバウムクーヘンで、気分を華やかにアップ。大切な方へのお誕生日にも、いつものバースデーケーキとはちょっと違った趣で素敵なデコバウムを贈ってみませんか？バウムクーヘンの天面に春夏秋冬の季節のお花をあしらったバタークリームの王冠を添えて販売します。

【春】チューリップ、ビオラ、ネモフィラ、パンジー、【夏】ヒマワリ、ノウゼンカズラ、ポーチュラカ、ジニア、【秋】コスモス、ダリア、リンドウ、ナデシコ、【冬】ポインセチア、サザンカ、アネモネ、シンビジューム

バースデーバウムクーヘン（フラワーリース）

（1個）各税込2,700円

▼沖縄県〈ふくぎや〉

〈ふくぎや〉紅の木 税込1,820円

沖縄県産の紅芋をたっぷり使った、香り豊かなソフトタイプ。なめらかな食感と自然な甘みが広がる、やさしい味わい。

〈ふくぎや〉

紅の木

税込1,820円

▼静岡県〈omotte〉

〈omotte〉omotte baum ソフトふじ緑茶 税込1,600円

なめらかな生地に、静岡県・山平園のオーガニック緑茶を贅沢に使用。クリアな香りと、甘みと苦みの絶妙なバランスを追求。

〈omotte〉

omotte baum ソフトふじ緑茶

税込1,600円

▼富山県〈菓子工房フェルヴェール〉

〈菓子工房フェルヴェール〉バームクーヘンリングサイズ 税込3,991円

厳選した発酵バターと、セイアグリー健康卵の黄身のまろやかさが混ざりあった深い味わい。焼き色の美しさも魅力。

〈菓子工房フェルヴェール〉

バームクーヘンリングサイズ

税込3,991円

▼バウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」のバウムクレープ＆バウムフリットが登場！

１.バウムクレープメープルシュガー、ミルクジャム 各税込1,000円ピザクレープ 税込1,200円２.バウムクーヘンフリット税込450円［実演］

ユーハイムが開発したバウムクーヘンAI職人の「THEO」。「THEO」が作ったバウムクーヘン生地を使用した、「バウムクーヘンフリット」と「バウムクレープ」が登場します。

１.バウムクレープ

メープルシュガー、ミルクジャム 各税込1,000円

ピザクレープ 税込1,200円

２.バウムクーヘンフリット

税込450円

▼青森県〈BONACO〉

〈BONACO〉食べられないバウムクエヘン（ティッシュボックス）（1個）税込8,800円

〈BONACO〉

食べられないバウムクエヘン

（ティッシュボックス）

（1個）税込8,800円

サイズ：幅149×高さ64mm

素材：天然木（ブナ材突板張MDF）ウレタン塗装仕上げ

▼北海道〈Haus Von Frau Kurosawa〉

〈Haus Von Frau Kurosawa〉カカオクリスピーバウムクーヘン（1個）税込2,900円

店で一番人気のクリスピーバウムクーヘンにカカオ味バージョンが新登場。噛むほどに旨みと芳醇なカカオの香りが広がります。

〈Haus Von Frau Kurosawa〉

カカオクリスピーバウムクーヘン

（1個）税込2,900円

▼岩手県〈ブルージュ プリュス〉

〈ブルージュ プリュス〉平泉黄金バウム 税込2,160円

平泉藤原三代の黄金に込めた祈りを、バウムクーヘンで表現。平泉産の金しゃり米（栽培期間中農薬不使用）、黄金の雑穀、黄金の里卵を使用。

〈ブルージュ プリュス〉

平泉黄金バウム

税込2,160円

■『美味しいわ！つながるわ！バウムクーヘン博覧会 BAUMKUCHEN EXPO 2026』特設サイト：

https://www.daimaru.co.jp/sapporo/baumkuchen2026/