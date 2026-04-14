このイベントだから集まる、驚きの約240種！日本最大級のバウムの祭典『美味しいわ！つながるわ！バウムクーヘン博覧会2026』が大丸札幌店で開催！

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株式会社　大丸松坂屋百貨店

美味しいわ！つながるわ！バウムクーヘン博覧会 BAUMKUCHEN EXPO 2026

バウムクーヘン博覧会とは、全国47都道府県のご当地バウムとその愛好家たちが集う、日本最大級のバウムクーヘンの祭典です。2016年、神戸そごうにて第1回を開催してから今年で11年目、北海道では2023年、大丸札幌店で開催して以来4回目の実施となります。今年も全国47都道府県のご当地バウムを紹介するほか、約20のブランドブースが出店。会場には約180ショップ・約240種類以上ものバウムクーヘンが集まります！


[表: https://prtimes.jp/data/corp/25003/table/3645_1_447ea9c2d0f1ad4fddfcd8ad62750e82.jpg?v=202604140751 ]


約180ショップの中からおすすめのアイテムをピックアップ！



　▼東京都〈カタヌキヤ〉


〈カタヌキヤ〉シマエナガパンダバウム［北海道限定商品］（1個）税込594円

北海道の冬の妖精・シマエナガと、パンダの型ぬきバウムです。卵のやさしい風味がふんわり広がるプレーンの味わい。



〈カタヌキヤ〉


シマエナガパンダバウム［北海道限定商品］


（1個）税込594円





　▼千葉県〈お菓子の太陽〉


〈お菓子の太陽〉すいかバウム（1個）税込3,979円

外側はメロン味、中身はスイカ味のムース、種はカリカリ食感のチョコ。見た目だけではない、大人のバウムクーヘン。3日間かけて丁寧に焼き上げました。



〈お菓子の太陽〉


すいかバウム


（1個）税込3,979円





　▼神奈川県〈MYSTAR BASE〉


〈MYSTAR BASE〉アップル＆キャラメルブリュレ（1個）税込810円
［実演］

りんごのコンポートとビターキャラメルカスタード＆生クリームが入ったブリュレ。りんごとキャラメルの相性が抜群。



〈MYSTAR BASE〉


アップル＆キャラメルブリュレ


（1個）税込810円





　▼山形県〈COMERU〉


〈COMERU〉お米のバウム（庄内産完熟メロン）税込1,906円

山形県庄内産のはえぬき米粉100％の生地に、庄内産アンデスメロンの果肉を加え、芳醇な味わいとしっとり食感に仕上げました。



〈COMERU〉


お米のバウム（庄内産完熟メロン）


税込1,906円





　▼山口県〈トロアメゾン〉


〈トロアメゾン〉栗くりバウム 税込2,160円

バウムクーヘンの真ん中に栗羊羹が入ったインパクトのある一品。栗をぎっしり詰め込んだ贅沢な味わいは、お茶や珈琲とも◎。



〈トロアメゾン〉


栗くりバウム


税込2,160円





　▼バウムクーヘンに季節のお花を咲かせた「お花のデコバウム」


バースデーバウムクーヘン（フラワーリース）　（1個）各税込2,700円
［実演］

お花のかわいいリースをのせたバウムクーヘン。春夏秋冬それぞれのお好きな季節のお花をあしらったバウムクーヘンで、気分を華やかにアップ。大切な方へのお誕生日にも、いつものバースデーケーキとはちょっと違った趣で素敵なデコバウムを贈ってみませんか？バウムクーヘンの天面に春夏秋冬の季節のお花をあしらったバタークリームの王冠を添えて販売します。


【春】チューリップ、ビオラ、ネモフィラ、パンジー、【夏】ヒマワリ、ノウゼンカズラ、ポーチュラカ、ジニア、【秋】コスモス、ダリア、リンドウ、ナデシコ、【冬】ポインセチア、サザンカ、アネモネ、シンビジューム



バースデーバウムクーヘン（フラワーリース）


　（1個）各税込2,700円





　▼沖縄県〈ふくぎや〉


〈ふくぎや〉紅の木 税込1,820円

沖縄県産の紅芋をたっぷり使った、香り豊かなソフトタイプ。なめらかな食感と自然な甘みが広がる、やさしい味わい。



〈ふくぎや〉


紅の木


税込1,820円





　▼静岡県〈omotte〉


〈omotte〉omotte baum ソフトふじ緑茶 税込1,600円

なめらかな生地に、静岡県・山平園のオーガニック緑茶を贅沢に使用。クリアな香りと、甘みと苦みの絶妙なバランスを追求。



〈omotte〉


omotte baum ソフトふじ緑茶


税込1,600円





　▼富山県〈菓子工房フェルヴェール〉


〈菓子工房フェルヴェール〉バームクーヘンリングサイズ 税込3,991円

厳選した発酵バターと、セイアグリー健康卵の黄身のまろやかさが混ざりあった深い味わい。焼き色の美しさも魅力。



〈菓子工房フェルヴェール〉


バームクーヘンリングサイズ


税込3,991円





　▼バウムクーヘンAI職人「THEO（テオ）」のバウムクレープ＆バウムフリットが登場！


１.バウムクレープメープルシュガー、ミルクジャム 各税込1,000円ピザクレープ 税込1,200円２.バウムクーヘンフリット税込450円
［実演］

ユーハイムが開発したバウムクーヘンAI職人の「THEO」。「THEO」が作ったバウムクーヘン生地を使用した、「バウムクーヘンフリット」と「バウムクレープ」が登場します。



１.バウムクレープ


メープルシュガー、ミルクジャム 各税込1,000円


ピザクレープ 税込1,200円



２.バウムクーヘンフリット


税込450円







　▼青森県〈BONACO〉


〈BONACO〉食べられないバウムクエヘン（ティッシュボックス）（1個）税込8,800円

〈BONACO〉


食べられないバウムクエヘン


（ティッシュボックス）


（1個）税込8,800円



サイズ：幅149×高さ64mm


素材：天然木（ブナ材突板張MDF）ウレタン塗装仕上げ





　▼北海道〈Haus Von Frau Kurosawa〉


〈Haus Von Frau Kurosawa〉カカオクリスピーバウムクーヘン（1個）税込2,900円

店で一番人気のクリスピーバウムクーヘンにカカオ味バージョンが新登場。噛むほどに旨みと芳醇なカカオの香りが広がります。



〈Haus Von Frau Kurosawa〉


カカオクリスピーバウムクーヘン


（1個）税込2,900円





　▼岩手県〈ブルージュ プリュス〉


〈ブルージュ プリュス〉平泉黄金バウム 税込2,160円

平泉藤原三代の黄金に込めた祈りを、バウムクーヘンで表現。平泉産の金しゃり米（栽培期間中農薬不使用）、黄金の雑穀、黄金の里卵を使用。



〈ブルージュ プリュス〉


平泉黄金バウム


税込2,160円





■『美味しいわ！つながるわ！バウムクーヘン博覧会 BAUMKUCHEN EXPO 2026』特設サイト：


https://www.daimaru.co.jp/sapporo/baumkuchen2026/