「小児用nimoca限定こども実質50円電車」を全ての土日祝・長期休暇で実施します

西日本鉄道株式会社

西鉄電車では、小学生以下のお子さまを対象としたサービス「小児用nimoca限定 こども実質50円電車」を、2026年4月29日（水）以降、全ての土曜・日曜・祝日および長期休暇期間で実施いたします。本サービスは、小児用nimocaで西鉄電車をご利用のお客さまに、後日、運賃と50円との差額をnimocaポイントで還元し、実質50円でご乗車いただけるものです。

当社では、2021年12月より「こども50円バス(※)」を実施しており、西鉄電車においても、2025年度の夏休みおよび冬休みの期間限定で「こども実質50円電車」を実施いたしました。これまでのご利用実績を踏まえ、今後、通年で本サービスをご利用いただけるようになり、年間約170日が対象となります。

当社グループでは、地域とともに持続的に成長・発展していくことを目指し、子育て世代やこどもたちを応援する取り組みを進めております。本サービスを通じて、こどもたちがご家族やお友達とのお出かけの機会を創出するとともに、公共交通に親しむきっかけづくりになればと考えております。休日はぜひ、西鉄電車・バスを使って沿線のお出かけをお楽しみください。

※こども50円バスについて、詳細はこちら(https://www.nishitetsu.jp/bus/norikata/buschild50yen/)

■「小児用nimoca限定 こども実質50円電車」について

【実施期間】

2026年4月29日（水）以降、全ての土曜・日曜・祝日および長期休暇期間（※）

※下記日程を長期休暇期間と定めます。

【実施内容】

上記の対象日において、小学生は小児用nimocaご利用時に限り「1乗車実質50円」で西鉄電車全線にご乗車いただけます。

※大人用nimoca、他社交通系ICカード、タッチ決済、現金でのご利用は対象外となります。

HPはこちら(https://www.nishitetsu.jp/train/trainchild50yen/)

【利用方法】

１.乗車時および降車時に、小児用nimocaを自動改札機の読み取り部へタッチしてください。

２.改札通過時には通常の小児運賃を引き去りますが、利用月の翌月末までに、運賃と50円との差額をnimocaポイントで還元いたします。

３.付与されたポイントは、駅窓口やポイント交換機などで電子マネーへ交換してください。

※※ポイント交換の方法や交換機設置場所はこちら(https://www.nimoca.jp/point/exchange)

【対象路線】

西鉄電車全線（天神大牟田線（甘木線・太宰府線含む）および貝塚線）

※「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」は対象外です。

※有料座席列車「Nライナー」ご利用時は、座席料金（400円）を別途お支払いいただきます。