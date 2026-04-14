アメリカ発スポーツブランド「ウイルソン」が東京湾岸エリアに初進出！アーバンドッグ ららぽーと豊洲に待望の日本第2号店がグランドオープン

アメアスポーツジャパン株式会社

アメリカ・シカゴに拠点を置く100年以上の歴史を持つスポーツブランド、ウイルソン（アメアスポーツジャパン株式会社）は、2026年4月25日（土）に、東京・豊洲の大型商業施設「アーバンドッグ ららぽーと豊洲」に、国内2店舗目となる直営店をグランドオープンいたします。

■ コンセプト：Performance meets Fashion

1914年の創業以来、数々の伝説的プレーヤーを支えてきたウイルソン。新店舗では、世界最高峰のテニスラケットはもちろん、ニューヨーク、LAをはじめ世界中で展開され話題となっている「スポーツウェア・コレクション」を豊富にラインナップします。オンコート（競技中）の機能性と、オフコート（日常）の洗練されたデザインを融合させた、豊洲という街にふさわしいアクティブなライフスタイルを提案します。

■ 店舗の特徴と見どころ

- 最新アパレルラインのフルラインナップ アメリカブランドらしいオーセンティックなデザインが特徴のアパレルを展開。テニスウェアの枠を超えた、デイリーユースなセットアップやスウェット、キャップ、バッグなどが揃います。- エキスパートによるストリンギング・サービス 専門スタッフが常駐し、ラケットのストリンギングサービスや、ギア選びのコンサルティングを実施。初心者からプロ志向のプレーヤーまでサポートします。

◆オープン記念限定アイテム

オープンを記念して、アーバンドッグ ららぽー豊洲ブランドストア限定のTシャツを発売いたします。（数量限定）

グラフィックデザイナーMQが書き下ろしたグラフィックのプリントが施されています。

6,600円（税込） 2カラー（White, Black）

MQ

東京藝術大学美術学部デザイン科を卒業後、同大学院に進学。現在は株式会社デリシャスカンパニーに在籍し、グラフィックデザイナーとしてアートワーク制作を手掛ける。スポーツ×アートの架け橋として、プロスポーツチームへのアートワーク提供やブランディング、デザイン制作を行っている。 Instagram: @mqdiner

◆先行発売アイテム

アーバンドッグ ららぽーと豊洲ブランドストア先行で、Women‘sテニスシューズ「INTRIGUE TOUR」のリミテッドカラーを発売いたします。

INTRIGUE TOUR （White/White/Silv） 18,700円（税込）

・先着ご購入者特典限定ノベルティプレゼント

4/25（土）オープン初日に、パフォーマンスラケットをご購入いただいた方先着30名に、PRO STAFFオリジナルボールバスケットをプレゼント。

また、オープン記念限定Tシャツをご購入いただいた方、先着30名には、カスタマイズできるオリジナルサコッシュをプレゼント。※なくなり次第終了

・WILSONオリジナルノベルティプレゼント

オープンを記念して、期間中33,000円（税込）以上ご購入のお客様にWILSONオリジナルノベルティをプレゼント。

※なくなり次第終了

※アーバンドッグ ららぽーと豊洲ブランドストア、丸の内ブランドストア、高輪ブランドストア、公式オンラインストアにて実施

WilsonオフィシャルLINEアカウントとお友達になるとオリジナルステッカーをプレゼント

ご来店いただきWilsonのLINEアカウントとお友達になっていただくと、グラフィックデザイナーMQが書き下ろしたオリジナルデザインをはじめとした、限定ステッカーを1枚プレゼント。

※なくなり次第終了

■概要

店名：ウイルソン アーバンドック ららぽーと豊洲 ブランドストア

住所：〒135-8614 東京都江東区豊洲二丁目4番9号 アーバンドックららぽーと豊洲2F

営業時間：10:00～21:00

定休日：アーバンドッグ ららぽーと豊洲の営業日に準ずる

ウイルソンについて

アメリカ合衆国シカゴに拠点を置く、100年以上の歴史を通じて、スポーツ界に貢献してきた実績のある世界的なスポーツブランドです。1914年に始まり、当初は食肉加工業の副産物を活用した製品を製造していました。その後、スポーツ用品に特化し、テニス、野球、バスケットボール、ゴルフ、アメリカンフットボールなど、幅広い競技の高性能な用具、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開しています。

テニスでは、ロジャー・フェデラー、アリーナ・サバレンカ、錦織圭、園部八奏など、多くのトッププレーヤーがウイルソンのラケットを使用しており、その高性能なラケットは、アマチュアプレーヤーからも広く支持されています。また業界唯一世界最高峰の4大テニス大会（グランドスラム）の2大会、「USオープン」と「ローランギャロス（全仏オープン）」のオフィシャル公式ボールサプライヤーと公式ストリンガーを務めています。

また、NBAの公式ボールや、NFLの公式フットボールとしても採用されるなど、各スポーツ界で高い信頼を得ています。

【製品に関するお問い合わせ】

アメアスポーツジャパン株式会社

ウイルソンお客様相談センター

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