医師開発の次世代デバイス「Billy′s care」、急拡大するメンズケア市場へ本格展開。オイル・ジェル不要で深層筋にアプローチする、男性特化型の疲労回復プログラムを提供開始

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPAN（本社：東京都渋谷区）は、医師開発のウェアラブル・ウェルネスシステム「Billy's care（ビリーズケア）」を活用し、理容室、メンズエステ、フィットネスジム等の男性向けサービス提供店舗に向けた本格展開を開始いたします。 強圧でのマッサージによる身体への負担や、オイル特有のベタつきといった男性客の懸念を払拭し、「手技×微弱電流」による短時間での疲労回復と姿勢改善を実現。店舗側には初期費用を抑えた月額制（サブスクリプション）で提供し、メンズケア市場における新しい収益モデルを提案します。

■ 背景：メンズウェルネス市場の拡大と、男性客特有の課題

近年、ビジネスパーソンを中心に男性の美容・健康意識が急速に高まっています。単なる身だしなみにとどまらず、日々のデスクワークによる首・肩の凝り、眼精疲労、睡眠不足の解消といった「本質的な疲労回復（リカバリー）」への投資が増加しています。

しかし、既存のリラクゼーションサービスにおいては、以下のような課題がありました。

- オイルやジェルの不快感： 施術後のベタつきや拭き取りの手間を嫌う男性が多い。- 強押しによる身体への負担： 強い力でのマッサージは、筋肉の損傷（揉み返し）を引き起こすリスクがある。- タイムパフォーマンスの不足： 忙しいビジネスパーソンにとって、長時間の拘束は導入障壁となる。

これらの課題を解決するため、株式会社Hands JAPANは「水だけで施術可能」「微弱電流による短時間アプローチ」という機能を持つBilly's careを活用し、男性客に特化したケアプログラムの展開を決定しました。

■ メンズケアにおける「Billy's care」の3つの導入メリット

1. 【ベタつきゼロ】水だけで完結するクリーンな施術環境

特殊なグローブ「BillyHands」に少量の水を含ませるだけで通電します。専用ジェルやオイルを一切使用しないため、施術後の拭き取りやシャワーが不要です。整髪料やスーツへの影響を気にするビジネスパーソンでも、隙間時間に抵抗なく施術を受けられます。

2. 【論理的な疲労回復】微弱電流による深層筋・筋膜へのアプローチ

医師開発のテクノロジーにより、力任せの「強押し」ではなく、電気の神経反射を利用して深部の筋肉を動かします。肩甲骨周りの筋膜リリースや、巻き肩の姿勢調整などを痛みを伴わずに短時間で実行します。医学的・論理的な根拠を好む男性客に対し、明確な結果（可動域の拡大や疲労の軽減）を提示できます。

3. 【高効率な店舗運用】省スペース設計と短時間での単価向上

デバイス本体は「40mm×100mm×80mm」と超小型で、大掛かりな機材は不要です。理容室のバーバーチェアや、脱毛サロンのベッドをそのまま活用し、ヘアカットや脱毛の「ついで」に10～15分のオプションメニューとして追加可能。店舗の客単価と時間あたりの生産性（タイムパフォーマンス）を向上させます。

■ 想定される導入施設と提供メニュー例

理容室（バーバー）： フェードカットやシェービングのオプションとして、「眼精疲労・首肩こり解消の15分集中ケア」を提供。水を使用するため、洗髪台の動線とも適合します。

メンズ脱毛サロン・エステサロン： 脱毛施術の前後や、空きベッドを活用した「姿勢改善・リカバリーメニュー」。ジェルを使わないため、ベッドリネンを汚す運用リスクがありません。

フィットネスジム・パーソナルジム： トレーニング前の可動域拡大や、トレーニング後の筋肉のクールダウン用途。

■ 今後の展望

全国の男性向けサービス展開店舗への導入を進めると同時に、ビジネスパーソンの健康課題（睡眠障害、眼精疲労、腰痛など）に特化した専用の施術手技マニュアルを開発・提供してまいります。店舗の付加価値向上と、男性客のQOL（生活の質）向上に貢献します。

無料体験会・資料請求はこちら :https://www.billyscare-system.com/contact.html

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

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お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html