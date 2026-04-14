COOD株式会社

生成AI検索最適化（GEO/LLMO）の最前線で事業を展開する、COOD株式会社 代表取締役の鳥濱 尚真（35）は、自律型AIエージェント「OpenClaw」を活用し、人間の介入を一切排除した完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト『AI Picks(https://aipicks.site/)』を公開した。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Bv6pgiP4rL0 ]

特筆すべきは、その圧倒的な開発スピードと組織形態だ。鳥濱が同サイトを構築するのに要した時間はわずか「1時間」。そして、同氏が立ち上げたメディア運営チームに人間の社員は1人も存在しない。業務のすべてを「AIエージェント」に丸投げしているのだ。



■ 「3ヶ月で1億トークン消費。人間を雇えば3億円のコストになる」

図.トークンを人間の単価にした場合



なぜ彼は、大企業から独立し、人間を一切雇わない「全員AI」での起業を選択したのか。鳥濱は、かつて世界最強のアルゴリズム企業である「TikTok（ByteDance）」に身を置いていたからこそ、残酷なまでの真理に行き着いたと語る。



「結論から言えば、人間の雇用は究極の無駄であり、足手まといです。実際、私はこの3ヶ月間でAIに『1億トークン』もの処理を実行させました。これを人間の社員にやらせたら、人件費だけで3億円は下らないでしょう。



人間は疲れるし、寝るし、給料や待遇に文句を言います。24時間奴隷のように働けとは言えません。しかしAIは、数万円のトークン消費だけで24時間365日、文句一つ言わずに完璧な速度でタスクをこなします。AIだけで売上が作れるこの時代に、わざわざ高コストな人間を雇う意味はなくないっすか。だから私は会社を辞め、人間を雇用するのをやめました」



■ 既存のWeb（WordPress）は、人間のエゴが生んだ“ノイズ”

鳥濱 尚真（35）



鳥濱が切り捨てたのは「人間の社員」だけではない。これまで長年Web制作の常識であった「WordPress」などのCMSも完全に排除した。



「現在のAI（検索エンジン）は、情報の鮮度と『機械が読み取れるピュアなコード』を厳格に評価します。人間が管理画面を手動で操作し、見栄えを気にして装飾だらけになったWordPressは、AIのクローラーにとっては情報を歪めるノイズ（ゴミ）でしかありません。AIに選ばれたければ、人間のエゴを捨て、AI自身にシステムを構築させるべきなのです」



事実、『AI Picks(https://aipicks.site/)』は自律型AIエージェント「OpenClaw」がニュースを収集し、静的ファイルを直接生成してデプロイする。人間が介在する余地は1ミリもない。



■ 広告枠「月額5,000円」の宣戦布告

この「限界費用ゼロ」の全員AI体制により、同メディアはスポンサー広告枠を「月額5,000円(https://aipicks.site/advertising.html)」という破壊的な価格で提供する。



従来メディアの高額な広告費は、膨大な人件費とシステムの維持費という“人間の管理コスト”の産物だ。この5,000円という価格は、単なる安売りではなく「人間が介在しないからこそ実現できる、AI時代の適正価格」であり、既存のWeb制作会社やSEO業者に対する明確な引導である。



「企業が生き残る道は、AIに迎合し、純粋な一次情報を差し出すこと以外に残されていません。この社会実験を通じて、日本のレガシーな情報発信を根底から破壊します」（鳥濱氏）