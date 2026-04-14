1983年にデビュー、ジャパニーズ・ヘヴィーメタル・シーンを代表するバンド X-RAY。 集大成として2018年に発売したデビュー35周年記念10枚組コンプリート・ボックス 「35TH ANNIVERSARY COMPLETE BOX～完全制覇～」が、結成45年というメモリアルイヤーに復刻することが決定した。 現在は入手困難となった伝説のボックスが、多くのファンからのリクエストに応えて再び蘇る。 美しきメロディと攻撃的なリフ。 日本ヘヴィーメタルの真髄ともいえるX-RAYサウンドを「完全制覇」の名にふさわしい究極のコレクションで体感してほしい。

＜メンバーからのコメント＞

■湯浅晋 遂に、X-RAY の全てを詰め込んだBOX SET が再プレスで復活します！ Bandのデビュー1983-1986 までの全リリース曲 + プライベートMovie 未公開リハ音源&ショット等 満載です。 今思うと短い間だったけれど、非常に充実してました笑、忙しい時は、本当に大変だったし、でもそのぶん沢山いい思い出もあります！ そんな中生まれた曲々には当時のファンや一緒に駆け抜けたスタッフの方々、 X-RAYメンバー全員の当時の光みたいななにかが色褪せることなく詰まっていて、 それを出来る限り詰め込んだのがこのBoxSetなんじゃないかなって思っています！ こうして何度か復活してより多くの人に体験して貰えるのはすごく嬉しい。ありがとう。 Shin Yuasa ■藤本朗 いつも応援してくれてるみんな、X-RAYのことを大切に思って好きでいてくれるみんな、ありがとう！ 今回また、X-RAYのBOXセットを再発することになりました！ テイチクさんそして関係各所の皆さんのご支援、ご協力はもちろんですがこれもひとえに、みんなのおかげです、本当にありがとう！ そしてまたいつか、実際に生のライブでX-RAYの楽曲を直に楽しんでもらえる日を楽しみにしています！ よろしくお願いします！ Akira Fujimoto ■臼井OZMA孝文 どれだけの人が買うんだろうと思った制作打合せの段階。出来るだけ知恵をふりしぼって購買意欲が高まるように頑張ったのはデビューから40年経ってもX-RAYを愛して下さる皆さんの存在があってこそです。 おかげでBOXは売り切れ、今ではオークションサイトなどで高額で転売されている状況に… 買うことができなかった人や最近X-RAYを好きになった人のために再発のニュースはとても喜ばれる事でしょう。 渾身の各ディスク解説は僕の仕事の中でも誇れる記述ですので、どうかブックレットを手に取りながら鑑賞なさってください。これからもX-RAYを愛し続けて下さる皆さんが幸せでありますように。 Usui OZMA Takafumi

■ご予約期間

2026年3月9日（月）19:00 ～ 2026年5月6日（水）23:59まで

■対象商品

アーティスト：X-RAY タイトル：X-RAY 35th ANNIVERSARY COMPLETE BOX～完全制覇～ 品番：TECS-12736 価格：\13,200（税抜価格 \12,000） 商品形態：10枚組BOX（アルバムCD 9枚＋DVD 1枚） 商品情報：https://www.teichiku.co.jp/artist/x-ray/ ご予約はこちら： https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0000C3H

https://www.teichiku.co.jp/artist/x-ray/ https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0000C3H

■お届け時期

2026年6月21日頃のお届けを予定しております。 ※ただし、予約期間内に規定数以上のご予約に達した場合のみ、生産決定とさせていただきます。 予約締切日までに規定数に達しなかった場合は、残念ながら生産はされず、ご予約はキャンセルとさせていただきます。予めご了承ください。

https://www.teichiku.co.jp/