【第２弾】株式会社ヒロソフィーのサプリメント商品がKITASATO Premium Award(TM)金賞を受賞。

株式会社ヒロソフィー

日本品質評価機構「KITASATO Premium Award(TM)（以下、KPA）」管理・運営事務局（タスカケル株式会社内）は、株式会社ヒロソフィー（本社：東京都港区）のサプリメント商品「納豆菌プラス酵素」をKPA金賞商品として認定しました。株式会社ヒロソフィーは、「日本の高品質を、納得感のあるかたちで世界へ届ける」ことを使命に、今後も品質・安全性を最優先とした製品づくりを通じて、国内外の生活者に信頼されるブランドを目指してまいります。

■受賞商品の店舗展開詳細

開始日：2026年3月21日より順次

販売販路：ヒロソフィー製品取り扱いの全国主要店舗（一部店舗を除く）

対象商品（KPA金賞認定）：納豆菌プラス酵素

店頭施策：KITASATO Premium Award(TM)金賞認定POP掲出、売場での品質情報の視覚的訴求（店舗状況により異なります）

■ヒロソフィー受賞商品概要

今回ヒロソフィーのサプリメント「納豆菌プラス酵素」は、日本品質評価機構「KITASATO Premium Award(TM)（KPA）」の公平性・透明性を重視したアワード（金賞）を受賞。国が選んだ顔”の一人として新千円札に採用された近代医学の父・北里柴三郎の「人のために尽くす」という想いを大切にした、学術機関レベルの「信頼性・先進性・品格」のある高い次元を達成しました。手にするお客様のことを第一に考え、“日本が誇る品質の象徴”として国内外の生活者に安心感を提供します。

納豆菌プラス酵素（株式会社ヒロソフィー）

生きたまま奥まで届く有胞子性の「納豆菌」と内側からキレイをサポートする「フルーツ酵素」をプラスした、毎日のスッキリをサポートするサプリメント。忙しい現代人にこそ大切にしたいすこやかなコンディションを整え、手軽に続けられる健康習慣として取り入れられます。

■KITASATO Premium Award(TM)（KPA）の評価方法

本受賞は、専門家によるスコア制（加点式）により、品質（成分設計）・安全性（製造管理体制）・表示内容の適正性を中心に、複数の観点からの総合的に評価づけられています。

北里柴三郎の精神を起点にした４つの受賞基準を設定

- 時代に適した“信頼品質”

医療・研究・教育など各分野の専門家が参画し、原料や安全性・機能性などを多角的・公平に審査。

- 社会性価値のある製品・サービス

「人の役に立つために何ができるかを考える」という理念をもとに、製品・サービスを独自の基準で審査・認定します。

- 社会に選ばれる“信頼の証”

第三者による客観的な評価を得た“社会”に必要とされ、選ばれるべき信頼を基準に。

- 社会貢献への還元と理念の継承

北里柴三郎にゆかりがあり、「人の役に立つ」という精神を未来へ受け継ぐ慈善活動に還元。

＜品質評価 金賞受賞基準：80点以上90点水準＞

各評価項目で決めて高い水準を満たし、総合的に優秀と認められた商品・サービスに送られる名誉ある賞。品質、信頼性ともに高い水準を証明します。

KPA金賞会社詳細

受賞社名：株式会社ヒロソフィー

所在地：〒108-0014 東京都港区芝4-6-4 ヒロソフィー三田ビル

事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の製造販売

本件に関するお問い合わせ

日本品質評価機構「KITASATO Premium Award(TM)」管理・運営事務局（タスカケル株式会社内）

担当：久保田

〒108-0073 東京都港区三田3-2-12 ウィンコーポ三田102

メール：info@kitasato-premium-award.co.jp

URL：kitasato-premium-award.co.jp