サイバーな未来のバットマンがクラシックスタイルで登場！！
未来のゴッサム・シティを描いたコミック『バットマン・ビヨンド』から、ブルース・ウェインの跡を継いだ高校生テリーが着用する次世代のバットマンスーツを、アメイジング・ヤマグチにラインナップ。
今回はコミック初期のカートゥーン調作画スタイルをイメージ。プロポーションのデフォルメを利かせ、スーツのディテールも最低限のアレンジとしています。コウモリを模した翼は、付け根のジョイントに加え中央部のヒンジで可動。踵のスラスター噴射と合わせて空を飛ぶ、身体を包んで潜む、腕に沿わせて武器にするなど、山口式可動の幅広いポージングと合わせて様々なアクションに応用できます。怒り顔と凛々しい素顔の交換用頭部も付属。
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「赤目の顔」が付属します。
■商品概要
●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ バットマン・ビヨンド Classic Ver.
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約170mm
●オプションパーツ
・オプションハンド x 8
・オプションパフェイス x 2
・バットラング x 2
・炎のエフェクトパーツ x 2
・ディスプレイスタンド x
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・赤目の顔 x 1
●原型制作：余詩穎
●制作総指揮：山口勝久
●希望小売価格 ：9,900円（税込）
●発売：2027年2月予定
BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC.(s26)
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店（ご予約で、「赤目の顔」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr128
●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)
●中国Tmall海洋堂旗艦店
株式会社海洋堂
本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役 渡邊 経康
設立：1964年4月
URL：https://kaiyodo.co.jp/
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事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
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