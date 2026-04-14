サイバーな未来のバットマンがクラシックスタイルで登場！！

株式会社海洋堂

未来のゴッサム・シティを描いたコミック『バットマン・ビヨンド』から、ブルース・ウェインの跡を継いだ高校生テリーが着用する次世代のバットマンスーツを、アメイジング・ヤマグチにラインナップ。

今回はコミック初期のカートゥーン調作画スタイルをイメージ。プロポーションのデフォルメを利かせ、スーツのディテールも最低限のアレンジとしています。コウモリを模した翼は、付け根のジョイントに加え中央部のヒンジで可動。踵のスラスター噴射と合わせて空を飛ぶ、身体を包んで潜む、腕に沿わせて武器にするなど、山口式可動の幅広いポージングと合わせて様々なアクションに応用できます。怒り顔と凛々しい素顔の交換用頭部も付属。

※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「赤目の顔」が付属します。

■商品概要

●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ バットマン・ビヨンド Classic Ver.

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約170mm

●オプションパーツ

・オプションハンド x 8

・オプションパフェイス x 2

・バットラング x 2

・炎のエフェクトパーツ x 2

・ディスプレイスタンド x

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・赤目の顔 x 1

●原型制作：余詩穎

●制作総指揮：山口勝久

●希望小売価格 ：9,900円（税込）

●発売：2027年2月予定

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC.(s26)

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「赤目の顔」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr128

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR

Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



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